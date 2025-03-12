В какой одежде люди считались обнаженными на Руси

Учёный Никита Толстой в этнолингвистическом словаре «Славянские древности» отмечал, что нагота – признак, в целом оцениваемый в народной культуре негативно и сближаемый со значениями «чужой», «природный» и «демонический». При этом русские довольно часто обнажались, так как этого требовали многочисленные обряды, без которых суеверные предки не представляли своей жизни.

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От злых духов

Сразу стоит отметить, что на Руси под наготой не всегда понимали полное отсутствие одежды. Порой обнажёнными считались люди, находящиеся в одной нижней рубахе, без пояса. Женщин называли нагими, если их видели без платка и с распущенными волосами. К голому человеку относились по-особенному. Его считали уже существом, близким к дикой природе. Следовательно, нагота могла привлечь нечистую силу. Именно по этой причине русские старались не ложиться спать обнажёнными.

Что касается обрядов, то автор «Славянских древностей» описывает способ защитить дом от проникновения в него злых духов. Для этого голая женщина в Чистый четверг до восхода солнца должна была обойти двор и обсыпать его зерном. После этого целый год можно жить спокойно и не бояться нечистой силы.

Молоко и урожай

Обнажённые женщины могли также насолить соседям, с которыми у них не сложились дружественные отношения. Требовалось раздеться, а потом отправиться в хлев доить чужую корову. После такого ритуала у животного должно пропасть молоко.

Естественно, хозяева старались оберегать своих коров. Остаться без молока никому не хотелось. Поэтому в коровник категорически запрещалось заходить как в обнажённом, так и в полуодетом виде. Таких «гостей» запросто могли принять за злоумышленников, что было чревато физической расправой.

Голые девушки также могли спасти урожай от засухи. В периоды, когда не было осадков, представительницы прекрасного пола отправлялись на поле, где раздевались догола. Так они пытались соблазнить небо, чтобы то пролилось дождём. Аналогичный обряд плодородия проводили и мужчины. Они пахали в обнажённом виде землю.