«Я поняла, что надо бежать». Как женщины попадают в сети сутенеров

В середине февраля полицейские задержали 28-летнюю жительницу Белгорода за организацию проституции: по версии следствия, сутенерша обманом вовлекала в сферу секс-услуг девушек, которые устраивались на работу в увеселительные заведения города. По данным правозащитников, этот сценарий вовлечения в проституцию и эскорт сегодня является одним из самых распространенных в России, а столкнуться с ним может практически любая девушка — каждый день в сети появляются сотни разных вакансий, отклики на которые в конечном итоге могут обернуться сексуальной эксплуатацией. В том, как россиянок обманом вовлекают в интим-услуги при помощи собеседований и кто стоит за этими хитроумными схемами, разбиралась корреспондент «Ленты.ру» Илона Палей.

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23-летняя Ксения сворачивает с оживленной улицы в центре Москвы в неприметную арку и сразу упирается в нужную дверь: она пришла устраиваться секретарем-помощником в юридическую фирму. Эту вакансию в сети девушка нашла днем ранее — и теперь, прельстившись зарплатой в 150 тысяч рублей, волнуется перед собеседованием.

Волнения Ксении вполне объяснимы: работодатель, по его собственным словам, ищет секретаря в срочном порядке — к обязанностям нужно приступать очень быстро. Девушка звонит в домофон, дверь открывается, и она по темному коридору идет к лестнице, уходящей куда-то вниз. Там ее уже ждет худая женщина с синяками под глазами.

«Сумку передаем охране, паспорт — мне, телефон выключаем и проходим», — буднично говорит она и кивает в сторону полуоткрытой комнаты, которая совсем не похожа на офисный кабинет. Там стоит кровать.

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Сегодня в соцсетях и мессенджерах существует множество чатов и групп по поиску вебкамщиц, эскортниц, проституток и других представительниц секс-индустрии. Администраторы таких сообществ прямо обозначают суть работы и указывают конкретные требования к соискательницам.

«Срочно. На завтра для VIP-клиента требуется блондинка. Рост от 170 см, параметры не меньше 90-60-90. Сопровождение с продолжением. Ночь: 100 тысяч. Фото портрета и в полный рост отправлять в личку», — из открытого Telegram-чата по поиску эскортниц.

Такие сообщества могут насчитывать несколько тысяч подписчиков, однако, как показывает практика, рекрутерам далеко не всегда удается найти подходящую кандидатку, тем более в срочном порядке — объявление о поиске блондинки, например, дублировалось в течение дня четыре раза.

Потому в попытке найти больше потенциальных секс-работниц «рекрутеры» отправились в каналы с легальными вакансиями и в популярные сервисы, маскируя свои предложения под обычную на первый взгляд работу, чаще из сферы обслуживания — хостес, официанток и танцовщиц.

Первое, что бросается в глаза в таких вакансиях, — это размер зарплаты: например, в 2-3 раза больше тех 80-100 тысяч рублей, которые в среднем обещают платить хостес в Москве. Причем набор обязанностей якобы остается тем же: например, оформлять брони по телефону, а также консультировать, встречать и размещать гостей.

Список требований к кандидаткам небольшой: опрятная внешность и грамотная речь, уверенность и умение располагать людей к себе. Отдельным преимуществом считается знание иностранных языков. При этом нужна готовность работать по ночам — каждая смена стандартно длится с девяти часов вечера до шести-семи часов утра.

Первым делом кандидаткам предлагают оплачиваемую стажировку: пройти ее и получить первые деньги можно уже в день собеседования. Для этого их проводят по вечерам, а соискательниц сразу просят приходить красиво накрашенными, с чистыми волосами, в платьях и на каблуках.

Однако при личном контакте с работодателем начинают всплывать детали и уточнения, по которым быстро становится ясно — на деле девушек ищут совсем для других задач.

«Не хочешь, чтобы трогали, — иди в монастырь»

Корреспондент «Ленты.ру» откликнулась на несколько подозрительных объявлений в Telegram-чатах и одном из самых популярных сервисов по поиску работы. «Легенда» для всех была одна — 25-летняя Кристина без опыта работы ищет в Москве хороший заработок.

Уже в первые полчаса поиска большинство работодателей, которым требовались хостес, вышло на связь, попросив для начала несколько фотографий, на которых будет хорошо видно лицо и отдельно — фигуру. Условия стандартные: встреча и рассадка гостей, разъяснение правил клуба, а также помощь в выборе блюд и напитков.

Правда, на деле обязанности оказывались куда шире. Так, первым на собеседование Кристину позвал HR из премиального театр-клуба закрытого формата в центре Москвы, где хостес должны были участвовать в шоу-программах.

«Все девушки участвуют в шоу-программе, проходят обучение, тренировки с хореографом, больше эстетики, красоты образов. Образы могут быть как откровенными, так и закрытыми», — сотрудник HR столичного театр-клуба.

При этом, судя по сохраненным историям в профиле HR, ткань на образах явно экономят — на всех фотографиях и видео девушки едва прикрыты нитями купальников или аксессуарами. Рекрутер пообещал средний заработок от 300 тысяч рублей «без потолка», но раскрыть подробности согласился лишь в начале первого рабочего дня.

Второй HR, связавшийся с Кристиной, набирал хостес в ночной караоке-клуб на зарплату от 200 тысяч рублей в месяц. Рекрутер быстро признался: основной доход приносит консумация — подталкивание клиента к использованию меню и услуг клуба, за что можно иметь «хороший процент», а также чаевые, 40 процентов которых придется отдать руководству.

HR дал понять, что работа всех девушек в клубе, в том числе хостес, сводится к одному — принести клубу как можно больше денег любыми способами. Поэтому список обязанностей неожиданно пополнился приватными танцами и «посиделками» с клиентами, а также обязательным дресс-кодом — сексуальными вечерними платьями и туфлями на высоких каблуках.

«Танцуешь приват. Один трек — это 3-4 минуты — получишь три тысячи рублей, за час посиделки с клиентом — пять тысяч рублей. У нас есть различные мотивации от управляющего. Например, за каждый третий приват ты получишь еще шесть тысяч, за каждый третий час посиделок — десять тысяч рублей», — сотрудник HR ночного караоке-клуба.

При этом рекрутер намекнул, что в клубе есть и другие возможности хорошо заработать, но «о них речь пойдет уже в рабочий день». Выйти на смену он предложил «прямо сегодня» — в 23:00. Более откровенной оказалась HR одного из премиальных ночных клубов Краснодара, который уже месяц ищет администратора на зарплату 150 тысяч рублей.

«Хостес у нас в вечернем облике — короткие коктейльные платья и на стрипах (обувь для стриптиза — прим. «Ленты.ру»). Гости могут тебя трогать. Если ты не хочешь, чтобы тебя трогали, — иди в монастырь. У нас шоу-бар, и, как правило, гости танцуют и трогают девушек», — рекрутер премиального ночного клуба в Краснодаре.

Собеседница пообещала Кристине 1,5 тысячи рублей за выход на смену и 10-15 процентов от консумации. При этом, по словам рекрутера, за ночь «можно делать» и 100 тысяч рублей, в зависимости от личных барьеров и табу — раскрыть способы большего заработка она пообещала уже при личной встрече.

«Я поняла, что надо бежать»

Между тем личные собеседования на подозрительные вакансии вполне могут обернуться неприятным сюрпризом — именно так произошло с Ксенией (имя изменено), о которой речь шла в начале статьи. В беседе с «Лентой.ру» девушка рассказала, что нашла вакансию секретаря-помощника в юридическую компанию в одном из Telegram-чатов, посвященных поиску работы.

Описание вакансии ее поначалу ничуть не смутило: обязанности были прописаны стандартные, местоположение офиса удобное, а работодатель подробно и быстро отвечал ей на все вопросы. Обращала на себя внимание лишь высокая зарплата и странная срочность поиска.

Поэтому уже следующим вечером девушка отправилась на собеседование. Однако на месте быстро найти офис ей не удалось, и она зашла в магазин по соседству, чтобы спросить, где искать нужную дверь, — и тут прозвенел тревожный звонок.

Продавец: А зачем вам туда? Еще одна?

А зачем вам туда? Еще одна? Ксения: Я собеседуюсь в юрфирму.

Я собеседуюсь в юрфирму. Продавец: Кому ты рассказываешь? Там бордель.

В итоге продавец вместе с коллегой согласились подождать Ксению около нужной арки. Они договорились, что, если девушка не выйдет через десять минут, мужчины за ней зайдут. Именно это, по мнению Ксении, и спасло ее.

«Когда я увидела кровать, сразу поняла, что надо бежать. Я стала объяснять, что мне все это не подходит и меня на улице ждут друзья. Охрана посмотрела по камерам, увидела мужчин. Меня отпустили со словами: "А мы уже подготовили тебе пробного клиента"», — Ксения — в беседе с «Лентой.ру».

В похожую историю, рассказывает девушка, она попала еще раз спустя полгода — на этот раз с вакансией администратора SPA-салона. Требовалась опрятная девушка с грамотной речью на зарплату от 150 тысяч рублей. Ксении ответили буквально через пять минут после отклика на вакансию, еще через десять — назначили собеседование.

Ксения приехала по адресу и встала около двух дверей — на одной висела вывеска SPA-салона, а другая была черной и затонированной.

«Я, естественно, зашла в салон, говорю, что у меня собеседование, а мне в ответ грубо: "Ты дверью ошиблась, не видно?" Тут у меня стали закрадываться сомнения, как-то показалось все это подозрительным», — Ксения — в беседе с «Лентой.ру».

Тем не менее она открыла вторую дверь и сразу перед собой увидела барную стойку, а около нее — девушку в белье, халате и на каблуках. Та объяснила, что ей нужна сменщица по работе с VIP-клиентами на график сутки через сутки. Однако, когда Ксения сказала, что ей не подходит эта работа, та разозлилась, нагрубила и ушла в одну из комнат.

Другие секс-работницы, по словам собеседницы «Ленты.ру», стали предлагать ей спиртное и остаться на смену «просто попробовать».

«Невозможно по этим объявлениям понять, что тебя ждет на месте. Эти вакансии казались абсолютно адекватными, а подводные камни всплывали, когда я уже была на месте», — отмечает Ксения.

«Девушек в студии накачивали наркотиками»

Вебкам-услуги — еще одна сфера, куда постоянно ищут девушек: этим занимаются так называемые скауты, доход которых напрямую зависит от числа приведенных на работу моделей. Как рассказал «Ленте.ру» оператор и скаут в вебкам-студии Денис (имя изменено), он сам попал в индустрию случайно.

«Мне просто позвонили по телефону — я так понимаю, нашли мой номер на большом рекрутинговом сайте. У меня там было резюме оператора, вот мне и предложили работу оператором-модератором на стриминговой платформе. Сказали, что это как Twitch и YouTube, нужно будет модерировать стримы», — Денис, оператор и скаут в вебкам-студии.

Собеседование началось со стандартных вопросов об ожидании по зарплате, опыте работы и предпочтениях в ней, после чего у Дениса стали интересоваться его семьей — не работает ли кто-то из родственников в полиции или Федеральной службе безопасности (ФСБ) России.

«Тех, у кого есть родные в органах, понятно, не берут. Это как минимум небезопасно для студии. У меня таких не было и нет, поэтому после этого вопроса рекрутер перешел к рассказу о том, чем на самом деле предстоит заниматься», — Денис, оператор и скаут в вебкам-студии.

Первое время он работал на позиции вебкам-оператора, получая стабильный оклад в 30 тысяч и процент от общего заработка. Однако вскоре появилась возможность зарабатывать еще больше — если приводить моделей. Одна новая девушка, которая отрабатывала стабильно пять смен, приносила рекрутеру 15 тысяч рублей.

Часть моделей Денис находил среди своего окружения — этот путь считается легким, поскольку девушки знают рекрутера и доверяют ему. Более сложно и затратно по времени завлекать в вебкам незнакомок через интернет, отмечает Денис.

При втором сценарии девушек чаще всего зовут на съемки моделями, например одежды для маркетплейсов, или же на «базовые» вакансии менеджеров, хостес и администраторов, причем с хорошими условиями. Все карты рекрутеры, в роли которых из психологических соображений также выступают девушки, раскрывают лишь на собеседованиях.

Тут-то и выясняется, что кандидатке предстоит вести трансляции и общаться с иностранцами, готовыми платить за «какое-либо действие»: встать, показать фигуру, пособлазнять или просто пообщаться. По словам Дениса, на такие условия соглашаются лишь пять процентов кандидаток — но отказываться получается далеко не во всех вебкам-студиях.

«Я знаю студию, где девушек накачивали наркотиками и заставляли делать ужасные вещи. Есть компании, где творится полный беспредел, где руководство просто хочет заработать побольше денег и неважно, какими способами», — Денис, оператор и скаут в вебкам-студии.

«Секс-индустрия построена на насилии»

Обман, который используют практически во всех случаях вовлечения девушек в секс-индустрию, принято делить на полный и частичный, говорит в беседе с «Лентой.ру» координатор программ Фонда «Безопасный дом» Вероника Антимоник. В первом случае «рекрутеры» изначально предлагают работу, никак не связанную с интимом.

Потенциальных жертв даже могут убеждать в его отсутствии, рассказывая о системе штрафов и угрозе увольнения за любую связь с клиентами.

«Был случай — девушка устроилась на работу в развлекательное заведение, где ей на собеседовании сказали: оказание «секс-услуг» строго наказывается и она сразу потеряет работу за такое нарушение. Это такая фейковая гарантия, что все будет в порядке. Конечно, девушку обманули — и через короткий промежуток времени стали склонять к интиму», — Вероника Антимоник, координатор программ Фонда «Безопасный дом».

В свою очередь частичный обман строится на том, что HR признает — это будет как-то связано с секс-индустрией. Однако он расписывает все красиво: обещает большие деньги, возможности выбирать виды сексуальных услуг и отказываться от каких-то клиентов, иметь выходные.

Как правило, в курс дела новичков вводят девушки, что создает иллюзию безопасности. Для большей убедительности они показывают фейковые фото и видео, на которых видно, как их сотрудницы довольны и как безбедно они живут. А когда девушки понимают, что их обманули, становится поздно — включаются дополнительные методы принуждения и контроля.

По словам Вероники Антимоник, сутенеры заинтересованы в том, чтобы продавать как можно больше женщин и эти женщины от них не уходили, а потому используют разные формы принуждения на разных этапах.

Одна из них — изнасилование и съемка процесса на видео, которое потом преступники грозят выложить в сеть и отправить родным пострадавшей.

Предпочтительными целями становятся девушки, которые не живут в своем городе, — у них забирают документы и насилием или угрозами вынуждают их продолжать работать. При этом, как правило, сутенер знает о семье проституированной им женщины и манипулирует этим, обещая в случае ее ухода отправить фото и рассказать, чем она занималась.

Также особо уязвимы в плане секс-эксплуатации женщины, которые имеют ментальные расстройства, пережили насилие или же имеют зависимости.

«От таких женщин преступникам проще добиться результата, которого они хотят. Секс-индустрия сама по себе построена на насилии. Сутенеры используют любые подходящие методы», — Вероника Антимоник, координатор программ Фонда «Безопасный дом».

По словам эксперта, с развитием интернета основная масса вербовки девушек в секс-индустрию перешла в интернет. Если раньше вербовщики находили женщин, оказавшихся в сложных жизненных ситуациях, через личные контакты и долго выстраивали с ними доверительные отношения, то сейчас они просто размещают объявления в сети.

При этом собеседница «Ленты.ру» обращает внимание, что вакансии, подразумевающие оказание секс-услуг, появляются в большом количестве и на известных платформах по поиску работы, уровень доверия к которым со стороны людей находится на высоком уровне, — это сильно повышает риски для соискательниц.