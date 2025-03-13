Женщина «восстала из мертвых» ради борьбы за справедливость

В Лондоне считавшаяся мертвой женщина появилась в суде онлайн, чтобы противостоять мошеннику, который пытался отобрать ее дом. Об этом пишет Daily Mail.

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Жительница Нигерии Джун Ашимола вернулась из Великобритании на родину в 2018 году. Через год выяснилось, что ее не стало. Поскольку женщина не оставила завещание, в октябре 2022 года права на ее имущество, в том числе на лондонский дом стоимостью 350 тысяч фунтов стерлингов (39 миллионов рублей), перешли мужчине по имени Бакаре Ласиси, интересы которого представляла некая Рут Сэмюэль. По документам, Ласиси и Ашимола заключили брак в 1993 году.

В действительности Ашимола была жива. Узнав о попытках завладеть ее имуществом, Ашимола «восстала из мертвых» ради борьбы за справедливость. Она не смогла присутствовать на суде в Великобритании очно из-за проблем с визой.

На заседании выяснилось, что женщина стала жертвой мошенника по имени Тони Ашикоди. Сэмюэль оказалась его сообщницей, а Ласиси — выдуманным человеком. Суд признал свидетельство о смерти и доверенность подделками и постановил вернуть дом Ашимоле.

Ранее сообщалось, что в городе Гейтерсберг, США, женщина неожиданно узнала, что по документам ее давно не стало. Ее признали недееспособной из-за опечатки: сотрудники похоронного бюро случайно набрали не ту цифру в номере социального страхования, когда подавали отчет о другом человеке.