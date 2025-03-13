Пенсионерка поймала змею в своей квартире

В Москве змея уползла от хозяев и напугала пенсионерку. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

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По информации источника, ЧП произошло в многоэтажке по улице Мусы Джалиля, 70-летняя москвичка заметила в ванной комнате змею, которая плавала в унитазе. Сначала женщина испугалась, однако в итоге решила сама справиться с рептилией.

Пенсионерке удалось отловить непрошенную гостью и посадить ее в ведро, после чего она позвонила родственнику и рассказала о случившемся. Позднее, как сообщает 360.ru, выяснилось, что это был уж, который уполз от хозяина — соседа пенсионерки. Мужчина забрал змею домой.

«Я и так всю ночь не спала. Это соседская змея. Маленькая, 70 сантиметров, что ли», — поделилась москвичка.

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