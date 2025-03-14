Сверхновые звезды дважды почти уничтожали жизнь на Земле

Мощные взрывы звезд, произошедшие неподалеку от Солнечной системы, могли стать причиной как минимум двух массовых вымираний в истории Земли. К такому выводу пришли исследователи из Университета Аликанте (Испания) под руководством астрофизика Алексиса Кинтаны. Исследование было опубликовано на сервере препринтов arXiv.

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Как сверхновые связаны с вымираниями?

Сверхновые — это взрывы массивных звезд, которые завершают свой жизненный цикл. Во время этого процесса выбрасывается огромное количество энергии и радиации, которые могут повредить планетарные атмосферы. Если взрыв происходит достаточно близко к планете, он способен разрушить озоновый слой, что приведёт к увеличению уровня ультрафиолетового излучения и негативным последствиям для экосистем.

Ученые рассчитали частоту вспышек сверхновых в Млечном Пути и обнаружили, что они совпадают с двумя массовыми вымираниями — позднеордовикским (около 445 млн лет назад) и позднедевонским (около 372 млн лет назад). Оба этих события привели к исчезновению значительной части видов, существовавших в то время, и сопровождались истощением озонового слоя.

«Если бы массивная звезда взорвалась как сверхновая вблизи Земли, результаты были бы разрушительными для жизни», — объясняет астрофизик и соавтор исследования Ник Райт.

Как это выяснили?

Команда Кинтаны изучила звезды типа OB — это молодые, очень горячие и массивные звезды, которые светятся ярко-голубым светом, в радиусе 3260 световых лет от Солнца. Эти массивные звды живут всего несколько миллионов лет и заканчивают свою жизнь взрывами. Учитывая их количество, исследователи рассчитали, что в нашей Галактике происходит от 15 до 30 вспышек сверхновых за миллион лет.

Затем они определили частоту сверхновых, способных повлиять на Землю — находящихся в радиусе 65 световых лет. Оказалось, что такие события случаются примерно 2,5 раза за миллиард лет. Это совпадает с периодами позднеордовикского и позднедевонского вымираний.

Опасность для Земли сегодня

К счастью, в настоящее время рядом с нами нет звезд, которые могут взорваться в ближайшее время. Из ближайших — это Бетельгейзе и Антарес, например, действительно приближаются к финальному этапу своей жизни, но находятся на расстоянии сотен световых лет, что делает их безопасными для Земли.

Тем не менее исследователи напоминают, что сверхновые — не единственная угроза. Массовые вымирания могут вызывать астероидные удары, мощные вулканические извержения или даже изменения климата.