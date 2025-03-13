Как в 90-х доверчивых граждан «разводили» на деньги

Наивные постсоветские граждане были отличной мишенью для мошенников в 90-е. Впрочем, современные россияне ушли от них не очень далеко. На самом деле мошеннические схемы тех времен работают и сейчас, они лишь немного видоизменились — поменялись названия, бренды, имена… Но старый добрый лохотрон живет и здравствует.

© «Приключения Буратино», 1975

Давайте вместе вспомним классические «разводы» 90-х, которые благополучно перекочевали в современность.

Миллионер из Лимпопо

«Нигерийские письма», или «Обман 419» (назван по соответствующему номеру статьи нигерийского УК), появились в конце 80-х в США. В Россию «нигерийские письма» ворвались в начале 90-х. Первое время послания приходили людям в обычных бумажных конвертах или по факсу. Потом через интернет по электронной почте.

Эти письма обязательно рассказывали какую-нибудь жалостливую историю нигерийской принцессы, богатого наследника, миллионера из Лимпопо и т. д. На самом же деле писали обычные мошенники. Заканчивалось такое письмо просьбой о денежном переводе.

При этом получателю обещался огромный процент с суммы этого перевода. И не дай бог человек попадался на удочку: из него постепенно выманивались все более крупные деньги на разные, но «жизненно необходимые» цели.

Вот вам один из самых ярких примеров «нигерийского письма»:

«Меня зовут Бакаре Тунде, я брат первого нигерийского космонавта, майора ВВС Нигерии Абака Тунде. Мой брат стал первым африканским космонавтом, который отправился с секретной миссией на советскую станцию «Салют-6» в далеком 1979 году. Позднее он принял участие в полете советского «Союза Т-16З» к секретной советской космической станции «Салют-8Т». В 1990 году, когда СССР пал, он как раз находился на станции. Все русские члены команды сумели вернуться на землю, однако моему брату не хватило в корабле места. С тех пор и до сегодняшнего дня он вынужден находиться на орбите, и лишь редкие грузовые корабли «Прогресс» снабжают его необходимым. Несмотря ни на что, мой брат не теряет присутствия духа, однако жаждет вернуться домой, в родную Нигерию. За те долгие годы, что он провел в космосе, его постепенно накапливающаяся заработная плата составила 15 000 000 американских долларов. В настоящий момент данная сумма хранится в банке в Лагосе. Если нам удастся получить доступ к деньгам, мы сможем оплатить Роскосмосу требуемую сумму и организовать для моего брата рейс на Землю. Запрашиваемая Роскосмосом сумма равняется 3 000 000 американских долларов. Однако для получения суммы нам необходима ваша помощь, поскольку нам, нигерийским госслужащим, запрещены все операции с иностранными счетами. Вечно ваш, доктор Бакаре Тунде, ведущий специалист по астронавтике».

Ну прямо остросюжетный триллер! Но самое грустное, что люди велись и высылали деньги. Одни из-за собственной жадности, другие — чтобы собрать деньги на дорогостоящую операцию близкому человеку.

Находчивые «канадцы»

«Канадская оптовая компания» — так называли себя те, кто втюхивал людям абсолютно ненужную дешевую дребедень за немаленькие деньги. Продавцы ловили прохожего у входа в метро или в других людных местах и с широкой улыбкой вручали ему какую-нибудь вещь (кастрюлю, ручку, чайник, бритву — да все что угодно). И, начиная с фразы «Вам сегодня крупно повезло», не давая опомниться, рассказывали про «полезный и нужный» товар. Магическими приемами служили выражения: «сегодня единственная распродажа», «успейте купить в несколько раз дешевле, чем в магазине», «эта штука выполняет 1001 функцию» и все в таком духе.

И покупали ведь. Только придя домой, обнаруживали, что чудо-сковородка или супершвабра имеют дефект или вообще «не фурычат».

Представители «Канадской оптовой компании» (и других подобных) соблюдали четыре золотых правила:

Исключительно приятный внешний вид: чистая обувь, белая рубашка, галстук.

Разговор с потенциальным покупателем должен быть таким, чтобы он отвечал только «да». Например: «Вы хотите, чтобы гости восхищались тем, какая вы прекрасная хозяйка?», «Вы хотите иметь гладкую кожу без раздражения?», «Какая цена вас устроит? 600 рублей — это дорого?»

Главное, дать товар в руки человеку. Тогда он, скорее всего, купит вещь — ведь подсознательно взявший почувствует товар своей собственностью и не захочет его отдавать.

Внушить человеку, что он избранный, а не один из толпы. Делается это фразами по типу: «Я вас целый день здесь ждал!»

«Хочешь похудеть — спроси меня как!»

Эта надпись красовалась на значках тысяч людей с хозяйственными сумками, которые продавали чудодейственные биодобавки за большие «мани». Речь идет о «Гербалайфе» — продукте, якобы способном уничтожить лишний вес, очистить организм, омолаживать и вылечивать от самых опасных заболеваний.

Работа в «Гербалайфе» обещала приносить крупный заработок. И так оно у кого-то и было. Принцип прост: нужно было заплатить вступительный взнос 150 долларов за начальный комплект продукции. Затем этим товаром надо было привлечь других покупателей.

Если покупатели становились распространителями «Гербалайфа», то человек получал процент уже с чужого объема продаж. Получалась своего рода пирамида — система, знакомая каждому, кто работал в «Орифлейм», «Мэри Кей», «Фаберлик» или подобных организациях. Только эти три компании продают косметику, а «Гербалайф» втюхивал бесполезные коктейли для похудения.

В России «Гербалайф» появился в продаже в 95-м. Первые партии товара, поступившего в СНГ из Израиля фактически контрабандой, в основном оказались просроченными. Через какое-то время в СМИ начали печатать разгромные статьи о продукте и даже о том, что он наносит вред здоровью. Продажи средства для похудения пошли на спад. Говорили и о том, что собрания распространителей «Гербалайфа» больше походили на сектантские.

Но самое интересно то, что вплоть до 2010 года еще находились те, кто искренне верил в силу «Гербалайфа» и защищал его. В принципе, понятно почему — подобные средства при долгом использовании вызывают у людей зависимость.

Продукция «Гербалайфа» до сих пор продается.

Факт: основатель «Гербалайфа» (в переводе с английского — «трава жизни») Марк Рейнольдз Хьюз скончался в 2000-м на 44-м году жизни — чудо-препарат ему не помог…

Неслучайный прохожий

В начале 90-х на улицах стояли так называемые лототроны — аппараты, выбрасывающие шары с выигрышными номерами. Журналисты «Московского комсомольца» в своей статье про мошенничество обозвали это дело лохотроном. Так появилось это слово, в дальнейшем обозначающее любую «разводку».

Теперь о самом уличном «лохотроне». Мошенники раздавали прохожим билеты «бесплатной» лотереи (хотя в первоначальном варианте нужно было заплатить, но буквально копейки). Разыгрывали в ней, как правило, какой-нибудь бытовой прибор. Рядом стояла яркая коробка из-под этого агрегата, но что внутри нее — видно не было.

Далее человеку выпадал выигрышный билет. Однако тут же оказывалось, что буквально такой же достался еще и какому-то «случайному прохожему».

Организаторы лотереи начинали извиняться перед человеком (приз-то один) и предлагали провести между ним и «случайным прохожим» этакий аукцион — кто больше даст, тот забирает и приз, и деньги проигравшего.

И вот какое совпадение: «случайный прохожий» выглядел бедно, как бы невзначай мог проговориться, что у него всего тысяча рублей или открывал кошелек, где лежало совсем немного денег. Естественно, тот, кто влип в лотерею добровольно, замечая это, соглашался на аукцион.

Дальнейшее развитие событий предполагало несколько вариантов. В первом «истинный» и «случайный» прохожие кладут свои деньги в конверты и передают их организаторам «лохотрона».

Деньги жертвы незаметно добавляли к сумме «случайного прохожего». Поэтому при открытии конвертов всегда оказывалось, что у «случайного» денег больше, и он выигрывал.

Во втором варианте аукцион проходит с повышением ставки каждый раз вдвое. Но деньги оба участника отдают сразу организаторам.

По еще одному сценарию бытовая техника в коробке действительно была, но бракованная и очень дешевая. Людей тупо разводили на азарт. В итоге они переплачивали за вещь в разы.

«Ты мою тачку подрезал!»

Очень распространенными в 90-е годы были автоподставы, больше смахивающие на вымогательство. Представьте: вы ничего не подозреваете и едете по своей полосе, как вдруг замечаете сзади машину. Она активно пытается согнать ваше авто на соседнюю полосу: мигает фарами, «бибикает».

В итоге вы уступаете дорогу. В этот момент неожиданно перед вами или сзади из «слепой» зоны появляется вторая машина, в которую вы, естественно, врезаетесь.

Первая машина быстро уезжает, а из второго, подбитого вами авто выходит качок-уголовник. Он с гонором объясняет, сколько стоит ремонт его крутой тачки. Как правило, машины для такой аферы использовались действительно дорогих марок — «мерсы», «ауди», «бэхи» и т. п. Только внутри такие автомобили представляли собой развалюху.

Таким образом, вам ничего не оставалось, кроме как отдать деньги за ремонт машины. В ином случае мошенники вызывали подставных гаишников.

В качестве жертвы мошенники выбирали людей из среднего класса или неопытных водителей. Особенно часто такие вещи происходили тогда на МКАД.

После появления обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) подобных случаев на дороге стало гораздо меньше.