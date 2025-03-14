Как американец летал в космос на «Союзе», а русский – на «Дискавери»

30 лет назад, 14 марта 1995 года, с космодрома Байконур стартовала ракета "Союз-У2". Она вывела на орбиту космический корабль "Союз ТМ-21". Этот старт вошел в историю мировой космонавтики особой строкой: впервые на российском "Союзе" полетел американский астронавт. Им стал космонавт-исследователь Норман Тагард

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На борту "Союза ТМ-21" на орбиту отправился экипаж 18-й основной экспедиции на станцию "Мир". Командир - Владимир Дежуров, для которого это был первый полет. Бортинженер Геннадий Стрекалов и космонавт-исследователь Норман Тагард полетели на орбиту в пятый раз.

У Нормана Тагарда к тому времени уже был налет около 25 суток на трех шаттлах - "Челленджер", "Атлантис" и "Дискавери". А вот на орбитальной станции "Мир" он отработал рекордные 115 дней. Кстати, 6 июня 1995 года с борта станции "Мир" американец провел специальную пресс-конференцию: в тот день он перекрыл "потолок" продолжительности полета для американских астронавтов - 84 дня. Прежний рекорд установил экипаж "Скайлэб-4" в ноябре 1973-го - феврале 1974-го года.

Основными задачами экипажа "Мир-18" были проведение совместных американо-российских медицинских исследований, исследования эффекта невесомости, реконфигурация станции для прибытия модуля "Спектр" и космического корабля "Атлантис".

Важнейшая деталь: 29 июня 1995 года американский шаттл тоже впервые в истории мировой космонавтики стыковался с космической станцией "Мир". По мнению и специалистов, и экспертов, та стыковка стала важным шагом на пути к созданию ныне действующей Международной космической станции…

У Тагарда в историческом полете была именная нашивка - "Астрокосмонавт". Он относился к ней очень бережно. И, как рассказывают, на разных аукционах до сих пор можно найти ее копии. Полет первого "астрокосмонавта" закончился возвращением на шаттле "Атлантис" с экипажем миссии STS-71 7 июля 1995 года. Впервые на "Атлантисе" на Землю вернулись тогда россияне Геннадий Стрекалов и Владимир Дежуров. До этого космонавты возвращались только на российских кораблях.

А первым российским космонавтом, который совершил полет на американском шаттле, стал космонавт, Герой Советского Союза и Герой Российской Федерации Сергей Крикалев. Это был полет на шаттле "Дискавери" в феврале 1994 года.

Подготовку к полету Сергей Крикалев проходил в Космическом центре имени Джонсона вместе с Владимиром Титовым, где, в частности, получил сертификат на работу с манипулятором корабля. Окончательно кандидатуру 35-летнего Крикалева выбрало NASA. Он стал самым молодым членом экипажа шаттла, однако по факту едва ли не самым опытным: на тот момент проработал на орбите уже 463 дня.

Челнок провел на орбите восемь суток. В одном видеоинтервью Крикалеву задали вопрос: тяжело ли ему было? Все-таки непривычная обстановка, совершенно другая техника, коллеги все иностранцы, чужой язык... Ответ был неожиданным: "Так ведь и им было непросто!"

Сергей Крикалев неоднократно подчеркивал: первым шагом к сотрудничеству в космосе по пилотируемой тематике была стыковка по программе "Союз" - "Аполлон" в 1975 году.

"Спустя 19 лет возникла идея снова сближать наши программы, состоялся первый обменный полет: то есть я слетал на шаттле "Дискавери", а американец - на корабле "Союз", - сказал Крикалев.

Напомним, в июле 2022 года было подписано соглашение о перекрестных полетах российских космонавтов на американских Crew Dragon и американских астронавтов на российских "Союзах МС". Перекрестные полеты отвечают интересам и России, и США: добавляют больше уверенности в безопасности на орбите. При отмене или существенной задержке запуска любого из кораблей они обеспечивают присутствие на борту МКС как минимум одного космонавта "Роскосмоса" и одного астронавта NASA для обслуживания, соответственно, российского и американского сегментов станции.

Осенью 2022 года на станцию на Crew Dragon прилетела Анна Кикина. В марте и августе 2023-го - Андрей Федяев и Константин Борисов. В марте 2024-го на корабле Илона Маска полетел Александр Гребенкин. 30 сентября к МКС причалил корабль Crew Dragon с экипажем миссии Crew-9, в который вошел Александр Горбунов. А вот теперь с Crew Dragon на орбиту отправится Кирилл Песков.