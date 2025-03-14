Женщина пыталась пересечь границу, спрятав наркотики под жировой складкой

В США пограничники нашли наркотики у пары, которая пересекала границу с Мексикой. Об этом пишет KXAN.

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7 февраля Гектор Рубен Рохас и Нэнси Домингес вместе проходили пеший пограничный переход в Эль-Пасо, штат Техас. Они встали в очередь в разные окошки. Когда Рохас проходил проверку документов, таможенный офицер заметил, что он нервничает и крутит в руках термос. Он спросил Рохаса, что в термосе. Мужчина сначала ответил, что там сок, а затем, когда таможенник попросил открыть его, начал говорить, что внутри лед. Когда офицер посветил в термос, он заметил черную упаковку. В итоге оказалось, что Рохас попытался провезти в США амфетамин.

В момент задержания Рохаса Домингес уже прошла проверку и ждала его на другой стороне. Сотрудники таможенной службы решили проверить и ее. Служебная собака, обнюхав женщину, подтвердила, что у нее при себе могут быть наркотики. При осмотре офицеры заметили, что на полной Домингес подозрительно плотный и широкий ремень. Во время обыска оказалось, что женщина спрятала наркотики под жировой складкой на животе — ремень удерживал упаковку с амфетамином на месте.

Впоследствии и Рохас, и Домингес пытались переложить ответственность за перевозку запрещенных веществ друг на друга. Рохас утверждал, что получил термос от Домингес, а Домингес говорила, что упаковку с наркотиками ее заставил взять Рохас. Однако досмотр смартфонов показал, что оба добровольно согласились на транспортировку. Паре грозит тюрьма.

Ранее сообщалось, что в США арестовали двух мужчин, которые пытались передать в тюрьму наркотики, выстрелив ими из пушки. В качестве «заряда» преступники использовали партию табака на сумму 112 тысяч долларов и метамфетамин на сумму 89,5 тысячи долларов.