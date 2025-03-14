На борту столкнувшегося с танкером судна Solong находились пять россиян

Пять россиян, включая капитана судна, находились на борту контейнеровоза Solong, который столкнулся с танкером Stena Immaculate у берегов Англии в Северном море. Об этом говорится в переданном ТАСС заявлении посольства РФ в Лондоне.

"По информации судовладельца, в составе команды Solong входят пять граждан Российской Федерации. Среди них - капитан судна, который был задержан компетентными органами Великобритании и в настоящее время находится под следствием. Все члены экипажа живы, травмы вследствие инцидента ими не получены, состояние моряков не вызывает беспокойства", - сказано в нем.

"Вечером 13 марта дипломаты консульского отдела посольства провели обстоятельный телефонный разговор с капитаном судна. По его словам, он хорошо себя чувствует. Россиянину предоставлены переводчик и адвокат, с которыми наши сотрудники также поддерживают постоянный контакт", - сообщили в дипмиссии.

В посольстве отметили, что находятся "на плотной связи с британскими компетентными органами, в том числе с полицейским участком, в котором в настоящее время содержится капитан судна", а также с его супругой. Имя капитана не уточняется.