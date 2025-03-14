Зачем Сталин создал «cоветский Израиль»

Так как решение национального вопроса большевиками подразумевало политическое самоопределение народов на некоторой территории, то евреям тоже полагалась своя республика или автономия. На этом пути успешными конкурентами большевиков выступали сионисты, ратовавшие за создание еврейского государства в Палестине. За годы гражданской войны и в первой половине 1920-х гг. несколько сот тысяч евреев выехали в Палестину с территорий, составивших СССР в 1922 году.

Приобщение евреев к сельскому хозяйству

Для решения «еврейского вопроса» в «пролетарском» духе Сталин ещё в 1918 году создал «Еврейскую секцию» (Евсекцию) Наркомата по делам национальностей. Она занималась проблемами обустройства еврейского народа в государстве трудящихся. Одним из её важнейших проектов стала организация еврейских сельскохозяйственных коммун. Большевикам удалось даже получить под его реализацию деньги от еврейских организаций США и Западной Европы. Один из их лидеров, президент американского общества Agro Joint Джеймс Розенберг пропагандировал, что «в сельской местности городской еврей потеряет свою нервозность и нетерпение».

В 1924 году большевики создали «Комитет по земельному устройству еврейских трудящихся» (Комзет). Планировалось, что ещё до конца 1926 года примерно 500 тысяч евреев получат для обработки 100 тысяч гектаров земли в Украинской ССР и Крымской АССР РСФСР.

Практическая организация еврейских поселений столкнулась с трудностями разного характера: как с нежеланием многих евреев осваивать непривычный образ жизни, так, прежде всего, с пассивным сопротивлением местных советских органов выделению земель под еврейские коммуны и кооперативы. А за этим сопротивлением стояло недовольство местного населения с его многовековыми традициями вражды с евреями. Надо полагать, что и многим евреям не нравилась перспектива такого соседства.

Национальные еврейские районы на Украине и в Крыму

В многообразии советских административных единиц, образуемых по национальному признаку, предусматривалась и такая мелкая, как национальный район. В 1920-30-е гг. было создано множество национальных районов в разных регионах страны, где компактно проживали некоторые нацменьшинства, но их численность не давала оснований создать там автономную республику или область.

В 1927 году был создан первый в СССР еврейский национальный район в Херсонской области Украины. В этом месте ещё в 1807 году образовалась еврейская сельскохозяйственная колония Сейдеменуха («Тихое поле»). Большевики переименовали её в Калининдорф и попытались сделать образцовой коммуной советских евреев. В 1929 году возник ещё Новозлатопольский еврейский национальный район в Запорожской области, в 1930 – Сталиндорфский в Днепропетровской области и Фрайдорфский в Крыму. Все они, кроме последнего, были организованы на базе старинных еврейских земледельческих колоний, созданных ещё в первой половине XIX века.

Еврейские автономные районы просуществовали до Великой Отечественной войны.

Проект Еврейской советской республики

В 1926 году, когда крах идеи приобщения основной массы евреев к сельскохозяйственному коммунистическому труду ещё не обозначился явно, в советском руководстве дискутировались вопросы дальнейшей национально-территориальной организации евреев. Председатель ЦИК СССР Михаил Калинин был сторонником создания национальной еврейской республики в Крыму и/или на юге Украины. Однако значительная часть самих еврейских активистов «оседания на землю» выступала против этого проекта, боясь, в случае его реализации, взрыва антисемитизма у населения.

В верхах большевистской партии ещё шла ожесточённая борьба за власть. Сталин только что разгромил «левый уклон» во главе с Троцким, Зиновьевым и Каменевым и не желал ослаблять свои позиции из-за ссоры с коммунистами Украины, которые явно не одобряли устройство еврейской автономии на своей территории. В качестве альтернативы давно уже выступал проект колонизации дальневосточных земель с помощью еврейских переселенцев.

Дальневосточная альтернатива

Ещё в 1924 году экспедиция Комзета под руководством профессора Бориса Брука рекомендовала к комплексному освоению территорию Приамурья. План создания еврейской автономии на Дальнем Востоке был закреплён в постановлении ЦИК СССР от 28 марта 1928 года. Её центром должно было стать поселение Биробиджан в Хабаровском крае. Вопреки обыденному мнению, странное для русского уха название не является еврейским, а происходит от эвенкийских названий двух здешних рек – Бира и Биджан. Уже в 1928 году, получив подъёмные средства от советского правительства, в регион приехали несколько тысяч семей евреев-переселенцев. До начала переселения район, отведённый под будущую еврейскую автономию, населяли всего 1200 человек.

И на этот раз большевики сумели заручиться содействием зарубежных еврейских организаций. Большую помощь оказала «Американская организация помощи еврейскому землеустройству», проведшая по всем США сборы средств в поддержку еврейской автономии на Дальнем Востоке России. За шесть лет (1928-34) она перечислила в фонд учреждения Еврейской АО 250 млн. долларов. Кроме того, она безвозмездно передала будущим колонистам большое количество сельскохозяйственной техники и семян. Эта организация изучила условия местности, куда будут переселяться евреи, дала «добро» на их переселение и провела в США широкую пропагандистскую кампанию в поддержку советского руководства.

В 1930 году был образован Биробиджанский национальный район, а 7 мая 1934 года – Еврейская автономная область в составе Дальневосточного края. Несмотря на первые трудности в освоении её территории (большинство переселенцев, разочаровавшись, уезжали обратно), уже в 1935 году её население составило 61,5 тыс. человек. Примечательно, что развернувшаяся колонизация привлекала не столько евреев, сколько население СССР в целом. Евреев было всего 22,8% от указанной численности, причём в дальнейшем доля евреев в населении автономной области только снижалась.

Выводы

Создание еврейской автономии в СССР напрямую вытекало из доктрины национальной политики коммунистов. Кроме того, оно давало советскому руководству большие пропагандистские дивиденды на Западе, а также сулило шансы привлечь больше иностранных кредитов в советскую экономику благодаря еврейскому лобби.

Организация же её Сталиным именно на Дальнем Востоке была вызвана двумя задачами. Первая – нежелание разжечь антисемитизм устройством еврейской республики на Украине или в Крыму. Вторая – представить всему миру «успешное решение еврейского вопроса в СССР» освоением евреями дальневосточной целины, созданием образцовой еврейской колонии в прежде диком краю.