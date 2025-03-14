Как русские помещики прославились особой жестокостью

Крепостное право существовало на Руси с XI столетия и вплоть до 1861 года, по сути, только ужесточалось. Конечно, в разные эпохи существовали законодательные ограничения об обращении с крепостными, но наказание могло постигнуть разбушевавшегося дворянина, только если жалоба крестьян доходила до соответствующей инстанции. А это происходило крайне редко.

© В. Курдюмов Иллюстрация к изданию «Великая реформа»

Фактически невольные люди приравнивались в своих правах к животным. Газетные объявления о продаже крепостных соседствовали с объявлениями о продаже собак, мебели, одежды. Но и в таких условиях находились помещики, чьи злодейства даже современники считали чрезмерными.

Николай Струйский

Струйский, хозяйничавший в имении Рузаевка Пензенской губернии, слыл самодуром. Он любил расхаживать по своим землям, облачившись в наряды разных эпох и народов, и декламировать стихи собственного сочинения. На территории имения он даже открыл типографию, чтобы издавать свои произведения. Говорят, стихотворения эти были весьма дурного содержания.

Но главной страстью Струйского были издевательства над крепостными. Он, выражаясь современным языком, обожал ролевые игры. Выдумывал преступления и подбирал среди челяди жертв, обвиняемых и свидетелей. После чего устраивал допросы и вершил суд. Наказания, в отличие от преступлений, были реальными. Для приведения приговоров в исполнение в подвале у Струйского была организована пыточная комната. Там же располагался живой тир. Люди бегали от стенки к стенке, а барин палил из ружья.

Отто Густав Дуглас

Многие иностранцы, поступившие на царскую службу, с готовностью перенимали существующие нравы. Одним из таких был Отто Густав Дуглас, генерал-губернатор Финляндии и губернатор Ревельской губернии. В истории он остался как человек, который придерживался тактики выжженной земли. Разоряя финские деревни, он отправил в Россию в рабство около двух тысяч человек.

У него был особый садистский почерк. Отто любил поразвлечься спинным фейерверком. Сначала что есть мочи порол крестьян по спине кнутом, а потом засыпал свежие раны порохом и поджигал. В 1760 году суд приговорил его к пожизненному заключению. Не за обращение с крепостными, а за убийство некоего капитана. Но он отделался трехнедельными работами в Летнем саду в Петербурге.

Дарья Салтыкова

Салтыкова овдовела в возрасте 26 лет и получила в свое распоряжение шесть сотен душ в Московской, Вологодской и Костромской губерниях. Прежде она была довольно смирной женщиной, но после этого будто бес вселился в Салтычиху. По свидетельствам современников, она загубила до 140 человек.

С самого утра Салтычиха шла проверять, как ведется хозяйство. И стоило ей заметить на полу хотя бы влетевший через окно лист, как помещица принималась избивать поломойку первым попавшимся под руку предметом. Когда уставала бить, призывала на помощь конюха. Сама же сидела и, упиваясь, наблюдала за экзекуцией. Если провинившаяся выживала, ее полумертвую отправляли снова мыть полы. Побоями арсенал Салтычихи, естественно, не ограничивался. В дело шел кипяток, раскаленные щипцы, обливания ледяной водой на морозе…

Пользуясь своими связями, мучительница перехватывала жалобы. Все доносчики тут же отправлялись в ссылку. Но двум крестьянам все же удалось передать жалобу императрице Екатерине II. Следствие длилось восемь лет, по его результатам Салтыкову приговорили к пожизненному заключению в подземной тюрьме без света и лишению дворянского звания.

Лев Измайлов

Кавалерийский генерал Измайлов, живший в Тульской губернии, уважал собак больше, чем людей. В его псарнях были царские условия: у каждой из нескольких сотен собак была отдельная комната и отборная еда. Когда у кого-то из своих знакомых Измайлов замечал хорошего щенка, готов был отдать за него крестьян едва ли не в любом количестве. Однажды камердинер позволил себе сказать, что «нельзя сравнивать человека с бестолковой тварью». Тогда Измайлов проткнул его руку вилкой.

Второй страстью помещика были женщины. Его личный гарем состоял из 30 девушек, среди которых были и 12-летние. Они смотрели на собак своего хозяина с завистью: сами они жили под замком, а на улицу выходили только для непродолжительной прогулки в саду или похода в баню. Гости, приезжавшие к Измайлову, всегда могли рассчитывать на то, что к ним в комнату доставят девушек. И чем гость важнее — тем моложе будут дамы.