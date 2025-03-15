Народные приметы на 16 марта: что нельзя делать в этот день

С каждым днем все сильнее пригревает солнышко и чувствуется приход весны.

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На Василиска крестьяне поле обходили крест-накрест. Таким образом они напоминали солнцу, что сейчас не время отдыхать, нужно растапливать снега и поить поле живительной влагой. Крест уберегал землю от разных бед: от неурожая, плохой погоды, вредных насекомых, грызунов.

Еще существовал обычай осенять крестом ворота, входную дверь, все окна в доме, а также очаг. Считалось, что это защитит жилище и домочадцев от любых неприятностей.

Именно в этот день пробуждается медведь и выходит из своей берлоги. Поэтому в лес не ходили. После спячки медведи голодные и могут быть агрессивными.

Часто в марте можно услышать первый гром.

16 марта нельзя ходить в лес - сегодня от зимней спячки просыпается медведь.

Нельзя после заката солнца кому-либо одалживать соль, деньги и хлеб - не вернут. Также не стоит и просить их в долг - придется отдавать более важными вещами.

Не нужно после полудня выносить из дома мусор - вместе с ним уйдут благополучие, семейная гармония и достаток.

Нежелательно после захода солнца выходить из дома - можно вернуться обратно вместе с темной силой, которая после не даст покоя ни семье, ни домовому.

Нельзя жадничать.

Не разрешается браться за острые предметы, делать операции, а также сдавать кровь из вены.

Нельзя заходить в храм женщинам на сносях - ребенок может в пуповине запутаться.