Как Сталин воспитывал сына Берии

Серго Берия довольно тесно общался с Иосифом Сталиным. В основном объяснялось это тем, что Серго дружил с дочерью вождя. Нередко Сталин читал молодым людям целые лекции. Он также наставлял Серго и давал ему советы о том, как следует жить и разбираться в людях.

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Берия, Сталин и книги

Отцом Серго был министр внутренних дел СССР Лаврентий Берия. Однако Берия-старший не мог наставить сына так, как это делал Иосиф Сталин. По крайней мере, многие соратники Лаврентия Павловича утверждали, что он «обладал низким интеллектуальным и культурным уровнем». К примеру, так отзывался о нем чекист Степан Мамулов. Секретарь Берии Борис Людвигов вообще вспоминал, что, если министру необходимо было достать какую-нибудь книгу, то он называл ее цвет и толщину.

Впрочем, далеко не все историки склонны доверять подобным показаниям, так как они были сделаны уже после ареста Лаврентия Берии. Другое дело – Иосиф Сталин. Николай Стариков в издании «Сталин» писал о том, что вождь читал или просматривал по несколько книг в день. Его ежедневная норма исчислялась 500 страницами. Причем, каждую книгу он читал вдумчиво, о чем свидетельствуют оставленные на полях отметки.

Напутствие вождя

Иосиф Сталин читал книги не только на русском, но и на грузинском языке. Всем известно, что в молодости он писал стихи на грузинском, которые даже печатались в прессе. Поэтому неудивительно, что Сталин очень разозлился, узнав о том, что Серго Берия, с которым он частенько беседовал и которого наставлял, во время войны забросил чтение книг на грузинском языке. Иосиф Виссарионович даже отчитал за это мать Серго.

«Какое воспитание ты даешь своему сыну?» — возмутился Сталин.

Как утверждал Серго Берия в своих мемуарах «Мой отец Берия», Сталин, приходя к кому-нибудь в гости, первым делом подходил к книжному шкафу и листал книги, проверяя по состоянию страниц читали ли их. Вождь, советуя соблюдать распорядок дня для того, чтобы времени хватало на все, журил Серго за то, что тот мало внимания уделял чтению. Кроме того, как-то раз Сталин сказал Серго о том, что понять, что представляет из себя человек, можно только по одному вопросу о книгах, которые он читает.

Сталинская библиотека

Правда, Сталин не уточнил тогда, какие именно книги могли бы охарактеризовать человека тем или иным образом. Если говорить о самом Иосифе Виссарионовиче, то его библиотека была довольно внушительной и разнообразной. Обществовед Владимир Суходеев утверждал, что она состояла из различных энциклопедий, словарей, справочников. Кроме того, Сталин читал классиков мировой и русской литературы, а также труды по философии, психологии, социологии, сельскому хозяйству, истории, дипломатии, торговле, промышленности, военному делу и пр..

Еще в 1930-х годах сталинская библиотека ежегодно пополнялась сотнями книг. К концу жизни вождя количество изданий в ней перевалило за 20 тысяч экземпляров. Причем, Иосиф Сталин сам заказывал литературу на интересующие его темы. Мало того, 2-3 часа в сутки Сталин отводил периодике, то есть газетам и журналам, которые потом возвращал обратно. Так что подсчитать точное количество прочитанных Иосифом Виссарионовичем произведений, трудов и статей не представляется возможным.