О чем писали в газетах 123 года назад

В начале XX века россияне активно подписывались на различную прессу, в том числе на журналы, которые писали о главных или курьёзных событиях в мире транспорта и самых интересных путешествиях. В царской России таких изданий было не много, а одним из наиболее авторитетных считался издаваемый в Москве «Циклист». Благодаря сотрудничеству с Национальной электронной библиотекой (НЭБ) редакция Quto.ru смогла внимательно изучить номер еженедельника от 16 марта 1902 года.

© Quto.ru

Основное место в журнале отводится под путевые заметки некоего Н. Эсманского, который путешествовал пешком по Витебской области. Или, как говорили в то время, губернии. Сама поездка проходила в августе 1901-го, а началась она в Воронеже. К слову, в записях говорится, что в путь турист отправился без денег, а зарабатывал он, продавая самодельные открытки с видами и «свои портреты».

«Из Креславля (сегодня — Краслава на территории Латвии) вышел в 9 часов утра. Обложные тучи, накрапывает дождь всё сильней и сильней — и через 5 часов я, несмотря на дождевой плащ, похож на мокрую курицу. Обсушиться негде: вокруг лес. К счастью, скоро замечаю лесную сторожку», — пишет автор.

© rusneb.ru

Гостеприимные хозяева не отказали путнику в просьбе погреться и обсушиться, а заодно накормили путешественника. Дождь кончился только спустя три часа, и воронежец отправился в дальнейший путь в сторону деревни Жидено, где случилась «ночёвка с приключениями».

В заметках говорится, что мужчина проснулся среди ночи от того, что нечем было дышать.

«Абсолютная тьма. Чувствую стеснение дыхания. Предполагаю, что вверху, под потолком, куда я забрался, спёртый воздух. Слезаю вниз: дышать опять нечем. Ощупываю стену, желая найти ворота и наконец, нахожу. Но — о, проклятье! — они заперты! Что я тут почувствовал, не поддаётся описанию», — отмечает Эсманский.

© rusneb.ru

Отмечается, что путник начал безуспешно биться в ворота, но проход был закрыт. В какой-то момент ему в голову пришла мысль, что можно пролезть под дверью, ну или хотя бы «просунуть свой орган дыхания» под воротиной.

Но этот вариант оказался не самым удачным, и он принял решение попытаться выбраться через узкий лаз. Пару раз он застрял и оказалось, что на земле — не просто грязь, а жижа с отходами жизнедеятельности коров, которые находились в хлеву по соседству. Но и это не стало преградой: воронежец сумел выбраться и стучать в дом к хозяевам с просьбой дать лампу. Испуганного мужчину положили спать на лавке, причём он наотрез отказался выключать свет на ночь.

© rusneb.ru

На следующее утро сам автор пришёл к выводу, что у него было то, что сегодня называется «панической атакой».

«Днём ночной инцидент казался мне смешным. Но кошмар или, скорее, какое-то странное удушье, навели меня на размышления: не были ли они симптомами удрученного душевного состояния больного пешехода, затерявшегося в чужеземных дебрях матушки-России», — размышляет путешественник.

Тем не менее, происшествие не настолько испугало путника, чтобы он отказался от идеи продолжить свой путь по Витебской губернии.

© rusneb.ru

Приводятся в еженедельнике и новости из крупных российских городов. Так, в Москве объявился ловкий мошенник, которые представлялся владельцем мастерской по ремонту велосипедов, расположенной в районе Сокольников. Ему поверил некий господин Щербаков, «ещё перед масленицей отдавший в починку свой педальный транспорт стоимостью 130 рублей». Когда же он послал за своей техникой, оказалось, что по указанному жуликов адресу нет никакой мастерской, да и о нём самом никто из жильцов не слышал.

В Санкт-Петербурге, тем временем, началась подготовка к традиционному скоростному заезду велосипедистов. На первом этапе для соревнований нужно построить подходящую трассу. Отмечается, что в прошлом году спортсмены были недовольны её качеством: она возводилась из расчёта 35 вёрст в час (37 км/ч). В 1903 же организаторы учли все недочёты прошлых лет и увеличили максимальную скорость до 50 вёрст в час (53 км/ч), трек также был расширен, в том числе на виражах.

© rusneb.ru

© rusneb.ru

Среди международных новостей едва ли не основной оказалось рождение ребёнка в автомобиле. В заметке говорится, что в Париже автомобилист решил предложить молодой женщине, которая жаловалась на боль в животе, помощь. Прохожие посадили её в машину и водитель направился к ближайшей больнице, но «тряска сделала своё дело» и буквально через несколько минут пассажиров в салоне прибавилось.

«Моторист сдал родильницу и новорожденного в больницу, но вызвался быть крёстным отцом младенца», — пишет автор.

© rusneb.ru

Полностью ознакомиться с журналом «Циклист» от 16 марта 1902 года вы можете на сайте Национальной электронной библиотеки.

В Англии, тем временем, отважные спортсмены решили пощекотать публике нервы и сыграли партию в пинг-понг в клетке с 12 львами. Хищники, однако, никакой агрессии не проявили, разве что с интересом обнюхали укатившийся в их сторону мяч.