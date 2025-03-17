Основатель Telegram Дуров вернулся в Дубай, но процесс во Франции продолжается

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров вернулся в Дубай, но начатое во Франции расследование продолжается. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале. "Как вы, возможно, слышали, я вернулся в Дубай после проведенных во Франции нескольких месяцев в связи с расследованием, связанным с преступной деятельностью в Telegram. Процесс продолжается, но приятно быть дома", - написал Дуров. Он поблагодарил судей и адвокатов, а также команду мессенджера "за их неустанные усилия, направленные на демонстрацию того, что в вопросах модерации, сотрудничества и борьбы с преступностью Telegram на протяжении многих лет не только соблюдал, но и превосходил свои юридические обязательства". 15 марта стало известно, что суд Франции разрешил основателю Дурову уехать в Дубай. Отъезд был одобрен судебными органами. Дурова задержали вечером 24 августа прошлого года, когда он выходил из частного самолета в аэропорту Ле Бурже во Франции. Предприниматель прибыл в страну из Азербайджана. Его обвиняют в шести правонарушениях, в том числе ему вменяют администрирование онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций. 6 декабря 2024 года сообщалось, что Дуров впервые дал показания в парижском суде в рамках дела, инициированного против него во Франции. Речь о расследовании насчет возможной связи Telegram с преступной деятельностью. Подробности допроса не раскрывались. 18 января в ходе слушания в суде Дуров пообещал улучшить модерацию в основанном им кроссплатформенном мессенджере. По его словам, Telegram ежемесячно удаляет по всему миру "от 15 до 20 млн аккаунтов пользователей за нарушения закона", а за последние полгода в рамках сотрудничества с правоохранительными органами 10 тысяч единиц данных пользователей были переданы властям по всему миру.