Строители чуть не выпили зелье из древней «ведьминой бутылки», приняв его за вино

«Ведьмину бутылку» возрастом около 200 лет нашли строители во время работ в городе Клитхорпсе в Великобритании. Сосуд был закупорен и в нем находилась странная жидкость. Рабочие приняли ее за ром и собирались выпить.

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От необдуманного поступка своих подчиненных уберег руководитель проекта. Он настоял, что содержимое бутылки нужно отправить на лабораторный анализ. Его провела студентка Линкольнского университета Зара Йейтс. С помощью сканера она выяснила, что внутри находится моча.

Ученые отмечают, что так называемые «ведьмины бутылки» были популярны в XVIII-XIX веках, тогда их использовали в качестве защиты от злых сил. В сосуды помещали разнообразные предметы, в том числе травы, останки животных и мочу.

Еще одна версия заключается в том, что такими бутылками могли пользоваться моряки во время долгого плавания. В любом случае, исследователи считают, что эта находка представляет собой значимую историческую ценность, передает ВВС.

Ранее древнегреческие фрески, посвященные богу Дионису, обнаружили археологи в Помпеях. Фрески были выполнены в натуральную величину. Ученые считают, что находки помогут больше узнать о существовавших в античном городе религиозных обрядах. Фреска, которая датируется 40—30 годами до нашей эры, изображает шествие в честь бога вина Диониса.