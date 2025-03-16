Как фильм подарил советскому солдату известность и помог выйти из тюрьмы

«Лента.ру» продолжает цикл публикаций о самых необычных делах пожизненно осужденных в России. Пожизненный срок в стране отбывают больше тысячи заключенных. В основном это маньяки и террористы, но есть среди них осужденные, чьи истории по-своему уникальны. В прошлый раз речь шла о петербургском студенте Алексее Марчукове, который устроил пожар в жилой пятиэтажке, отправил на тот свет 11 человек и стал первым поджигателем с пожизненным сроком. Сегодня наш рассказ — об уроженце Саратова Александре Бирюкове, который во время службы в армии расправился с домогавшимся его офицером. Военный трибунал приговорил солдата к исключительной мере наказания, которая позже была заменена пожизненным сроком. Однако провести остаток жизни за решеткой Бирюкову было не суждено: он стал первым пожизненно осужденным в России, которому благодаря пересмотру приговора удалось выйти на свободу.

Конец 1991 года, Москва. Заседание Военного суда Московского округа противовоздушной обороны (ПВО). На скамье подсудимых — 20-летний уроженец Саратова Александр Бирюков. Он обвиняется в расправе над домогавшимся его офицером и покушении на жизнь рядового, ставшего свидетелем преступления.

Суд приговаривает солдата к исключительной мере наказания; дожидаться исполнения приговора Бирюкову предстоит в знаменитом Бутырском СИЗО в Москве. «Невозможно жить постоянно накоротке с финалом. Я успокоился, решил принять пулю с достоинством, не в соплях, а с улыбкой на устах», — вспоминает осужденный.

Но судьба решает иначе: вначале исключительную меру наказания Бирюкову заменят пожизненным сроком, а годы спустя он станет первым в России осужденным с таким приговором, которому удастся выйти на свободу.

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Александр Бирюков родился в Саратове в 1971 году. Детство у мальчика и его старшего брата Анатолия было непростым: их отец Виктор много пил и в состоянии опьянения становился совершенно невыносимым. Мать братьев Любовь как могла старалась оградить их от общения с агрессивным родителем.

Бывало, муж ее приходил домой навеселе, начинал дебоширить, она брала детей и уходила на реку, читала им на берегу книги Александр Гутман режиссер фильма об Александре Бирюкове

Когда в 1981 году Виктор ушел из жизни, его семья вздохнула с облегчением. Между тем Александр рос болезненным ребенком — страдал от аллергии и имел серьезные проблемы со зрением, но все равно мечтал служить в армии, которую считал неотъемлемым этапом взросления каждого мужчины.

Ради службы Александр даже подговорил своего брата Анатолия, отличавшегося отменным здоровьем, пройти за него медкомиссию — и эта авантюра удалась

В итоге Бирюкова-младшего призвали в ряды Советской армии и отправили служить в часть войск ПВО, расположенную в подмосковном Звенигороде.

Спустя несколько месяцев группу солдат, среди которых был и Бирюков, временно перебросили в Казахстан. Там Александр столкнулся с неожиданной проблемой: лейтенант, прибывший вместе с группой, стал оказывать ему недвусмысленные знаки внимания и склонять к интимной связи.

Выяснилось, что лейтенант, как бы сказать, нетрадиционной сексуальной ориентации. В Казахстане он стал ко мне приставать, — Александр Бирюков

Бирюков не побоялся дать офицеру жесткий отпор и тем самым нажил непримиримого врага: после возвращения в Звенигород лейтенант начал буквально изводить его. При этом он не прекращал своих домогательств. В августе 1991 года после распития спиртного он в очередной раз начал приставать к Бирюкову, когда солдат нес дежурство.

В комнате начальника караула Бирюков дважды выстрелил из закрепленного за ним автомата в офицера Пономарева, отдыхавшего на топчане. Чтобы избежать разоблачения, Бирюков произвел выстрел в голову лежащего на топчане караульного — рядового Джураева, отчего тот упал на пол, — Из материалов уголовного дела

«Все к этому шло»

Выстрелы рядового Бирюкова стали летальными для офицера, но свидетель — рядовой Джураев — выжил. Бирюков, которому до приказа о демобилизации оставалось всего 54 дня, бросил на месте преступления автомат, прихватил пистолет и сбежал из части. Однако вскоре его задержала милиция. Бирюкова арестовали и отправили в СИЗО.

На первых же допросах Александр признал вину и заявил, что хоть и действовал преднамеренно, но защищал свою честь.

Лежало бы оружие на столе или в пирамиде [железном ящике для хранения], просто ударил бы своего мучителя кулаком. Ничего случайного не бывает. Все к этому шло Александр Бирюков

Расследование длилось недолго: уже в конце 1991 года Коллегия военного суда Московского округа ПВО признала Бирюкова виновным. Адвокат, которого за неимением денег у семьи подсудимого ему выделило государство, не особенно стремился облегчить участь своего подзащитного.

При этом Коллегия военного суда категорически отказалась признавать версию о том, что офицер Советской армии мог склонять рядового к мужеложеству.

Сокамерники мне твердили, что я получу от силы 12 лет. Но я, не зная еще о сроке, сделал на плече татуировку — погоны, которые носят приговоренные к исключительной мере наказания, — Александр Бирюков

Вердикт для рядового оказался самым суровым из всех возможных — исключительная мера наказания. Из зала суда 20-летнего Бирюкова доставили в Бутырский СИЗО, где ему предстояло дожидаться исполнения приговора. Свои дни Бирюков коротал в компании маньяка Сергея Головкина по кличке Фишер, которого тоже приговорили к исключительной мере за расправу над 11 детьми.

Приговор Головкина привели в исполнение в августе 1996 года, а Бирюкова, осужденного позже, спас введенный в стране мораторий на исключительную меру наказания. В 1997 году Александру заменили ее на пожизненный срок, который он отправился отбывать в колонию «Вологодский пятак» на острове Огненный.

Я уже распрощался с жизнью, а тут оказалось, что надо учиться жить. Пожизненный приговор в «Вологодском пятаке» трудно было назвать милостью, — Александр Бирюков

«Свобода — это самое главное»

Первые годы в «Вологодском пятаке» для осужденного Бирюкова стали кошмаром — крохотная полутемная камера с двойными решетками, вечный запах сырости и давящая тишина. С другими осужденными он почти не общался, знал лишь, что они пытаются выйти на свободу, прося отправить их на чеченскую войну или использовать их почки для трансплантации.

В какой-то момент Бирюков думал о суициде, но его спасло письмо матери, которая писала, как сильно любит его и скучает по нему. Понимая, что мать может не выдержать его ухода, Александр решил жить несмотря ни на что. Утешение он нашел в чтении книг и вере: его колония располагалась в бывшем Кирилло-Новоезерском монастыре.

В какой-то момент под облупившийся штукатуркой в камере Бирюкова проступили лики святых, что он счел знаком свыше. Он стал работать на зоне, хотя этот труд не приносил ему ни удовлетворения, ни денег.

На пожизненной зоне можно было только строчить строительные рукавицы, которые никому были не нужны. Они скапливались у нас тоннами. За месяц можно было заработать только на пачку сигарет, — Александр Бирюков

Судьбой осужденного заинтересовался начальник «Вологодского пятака» Алексей Розов. Он стал изучать историю Бирюкова, все больше убеждаясь, что наказание заключенного слишком строгое для его обвинений.

Однако на все его запросы в правоохранительные органы приходил одинаковые ответ: никакой ошибки нет, Бирюков осужден справедливо. А в 1998 году в «Вологодский пятак» прибыл потомственный режиссер Александр Гутман (сын легендарного советского кинодокументалиста Ильи Гутмана), который задумал снимать там документальный фильм.

Судьба осужденного Бирюкова впечатлила Гутмана: он обратился к знакомому финскому продюсеру с предложением стать спонсором будущего фильма. Тот согласился, но выдвинул условие: в съемках должна участвовать мать заключенного. Любовь Бирюкова, которая не видела сына долгих восемь лет, согласилась без раздумий.

Я приехал к Любови Васильевне, она призналась: «Накануне мне во сне привиделся ангел. Теперь я вижу его во плоти». Она любыми способами была готова помочь сыну, — Александр Гутман, режиссер фильма об Александре Бирюкове

Однако денег на то, чтобы добраться из Саратова на остров Огненный, у Бирюковой не было, билет для нее приобрела съемочная группа фильма. На протяжении всего длительного свидания с сыном Любовь сопровождали камеры операторов.

Александр Бирюков: «Не мерзну я, не голодаю. Все нормально, за исключением... свободы только нет» Любовь Бирюкова: «Свобода — самое главное. Самое главное, сынок, свобода. Ты как птичка в клетке сидишь» Александр Бирюков: «Птички мрут, а человек живет» Из документального фильма «Три дня и больше никогда»

«Тюремный забор — вещь условная»

Работа над фильмом «Три дня и больше никогда», где были показаны столь искренние страдания родственников, стала настоящим испытанием для членов съемочной группы: по воспоминаниям Александра Гутмана, там плакали буквально все. В итоге фильм получил Гран-при российского кинофестиваля «Сталкер» и был отмечен на фестивалях в США и Прибалтике.

А потом его посмотрел глава Комиссии по помилованию при Президенте России Анатолий Приставкин, который показал фильм председателю Верховного суда (ВС) РФ Вячеславу Лебедеву. После этого ВС в порядке надзора затребовал дело Бирюкова и изменил осужденному приговор.

Александр стал первым пожизненно осужденным в России, дело которого пересмотрели: его «вечный срок» заменили на 15 лет лишения свободы. О том, что герой его фильма все-таки сможет выйти на свободу, режиссер Гутман узнал 14 июня 1999 года на прощании со своим отцом.

Подошел секретарь московского отделения Союза кинематографистов Володя Двинский и говорит: «Ты знаешь, твоего парня помиловали». Я обалдел совершенно: как в жизни рядом могут идти и горе, и радость! — Александр Гутман, режиссер фильма об Александре Бирюкове

Теперь Бирюкову оставалось отсидеть шесть лет строгого режима: из «Вологодского пятака» его перевели в Мордовию. Он пользовался уважением среди других осужденных, а письма ему писали сочувствующие со всего мира. На встречу с ним даже приезжала антивоенная активистка из Северной Ирландии Бетти Уильямс — лауреат Нобелевской премии мира.

И в колонии жить можно — важно самому быть человеком. Тюремный забор — вещь условная. Неизвестно, с какой стороны больше подлецов и потенциальных преступников, — Александр Бирюков

«Я не вернусь за решетку»

Свой новый срок Александр Бирюков отсидел от звонка до звонка: осужденный неоднократно подавал на УДО, но каждый раз ему отказывали в этом прошении по тем или иным основаниям. Но летом 2006 года он наконец вышел на свободу.

Помню, вышел за ворота. Конвойный меня напутствовал своеобразно: «Ну что, до скорого?». Я думаю: «Фиг тебе! Не вернусь больше за решетку», — Александр Бирюков

Теперь уже бывший осужденный вернулся к матери в родной Саратов. Он всеми силами старался вернуться к обычной жизни: завел себе кота Кузьму, нашел подругу, вместе с которой стал воспитывать ее ребенка от первого брака (позже они поженились), старательно искал работу. Однако никто не хотел связываться с ним из-за его тюремного прошлого.

В итоге Бирюкову удалось устроиться лишь на предприятие по деревообработке — его взяли грузчиком на оклад девять тысяч рублей. К слову, из-за судимости Александра и его брата Анатолия не взяли на службу в милицию.

Мне все было удивительно в изменившемся мире. Я уходил в армию — была одна страна, вернулся уже, считай, в капитализм. Люди стали злее и ожесточеннее. Все разговоры сводились к деньгам, — Александр Бирюков

Адаптироваться к новой жизни Александр Бирюков так и не смог: он потерял работу, развелся с женой и стал злоупотреблять спиртным, что обернулось проблемами с сердцем. В 2014 году жизнь 43-летнего Александра унес инфаркт. Интересно, что в одном из последних интервью Бирюков выступил за возвращение в стране исключительной меры наказания.