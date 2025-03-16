Как в Средние века применяли биологическое оружие

Это оружие было применено гораздо раньше, чем разобрались в масштабах его эффективности. Есть сведения, что его использовал еще Ганнибал. Документальные свидетельства подробно повествуют о креативной вариативности применения в старину данного варианта нейтрализации неприятеля.

© Питер Брейгель Старший "Триумф смерти"

Гадами хотели извести

Первым повествованием о практическом применении биологического оружия можно считать воспоминания римского историка Корнелия Непота (до 99 г. до н.э.). Он утверждал, что карфагенский генерал Ганнибал Барака победил пергамского царя Эвмена посредством изощренной воинской хитрости – в определенный момент решающей битвы враждующих эскадр, как писал Корнелий Непот, воины Ганнибала осыпали противника глиняными горшками с кишащими в них ядовитыми змеями.

По словам древнеримского историка, этот стратегический шаг поначалу был воспринят воинами Эвмена с юмором. Но после того как большая часть солдат эвменской армии поняла, с чем они имеют дело, противник пустился в бегство, сопротивление пергамской рати в итоге было преодолено.

«Чума на оба наших дома»: тактика Джанибека и последствия «Ночи печали»

В XIV веке золотоордынский хан Джанибек, среди подданных которого на тот момент уже свирепствовала чума, при штурме генуэзской крепости Кафа начал при помощи катапульт забрасывать трупы своих соплеменников, умерших от чумы, в осаждаемый город. Этот вариант использования биологического оружия описал нотариус итальянского города Пьяченца Габриэль де Мусси, который засвидетельствовал это действо. Впоследствии он перебрался из Кафы в Сицилию.

Источники, цитирующие Габриэля де Мусси, склоняются к тому, что и он сам, вряд ли выживший после прибытия в Италию (1347 год), равно как и его соплеменники, приехавшие тогда из Кафы, вполне могли занести в Европу так называемую «Черную смерть» (чуму), выкосившую на протяжении ряда последующих лет тысячи европейцев.

... Ацтеки в начале XVI века оказали серьезное сопротивление испанским конкистадорам-завоевателям, устроив им знаменитую «Ночь печали» (неудачный поход на столицу империи индейцев Теночтитлан летом 1520 года, в результате которого Кортес с войском вынужден был уйти из города). Берналь Диас дель Кастильо, очевидец этих событий, впоследствии описал их. Его свидетельства (как и мнения ряда современных историков) разнятся с распространенной версией о гибели большого количества ацтеков от эпидемии оспы, якобы возникшей вследствие контакта с зараженными дарами, принятыми от испанцев. Кастильо пишет, что в данном случае решающее значение имели все же насильственные действия со стороны конкистадоров.

Зараженные одеяла от Амхерста

Эта знаменитая история усмирения североамериканских индейцев в британской колонии (современные районы штатов Иллинойс и Огайо, а также территория Великих Озер) во второй половине XVIII века известна тем, что главный военачальник, руководивший подавлением восстания коренных жителей этих местностей, британский генерал Джеффри Амхерст (его именем, к слову, потом был назван город в Массачусетсе), одарил «с целью примирения» индейцев-делаваров одеялами, зараженными оспой. В результате от эпидемии умерли тысячи коренных жителей Северной Америки.

Вот как представляют эту историю сотрудники Массачусетского университета имени Амхерста. Приводя сведения из книги Элизабет Фенн «Биологическая война в Северной Америке: до Джеффри Амхерста», они ссылаются на данные о том, что коренные американцы – не единственные обладатели знаний и применители технологий ведения биологической войны с использованием вируса оспы. Тем не менее, официальный сайт университета приводит выдержки из других публикаций американских историков, из которых следует, что Джеффри Амхерст все же отдавал распоряжения об умышленном заражении делаваров.

Запрет в начале ХХ века

Использование биологического оружия было официально запрещено Женевской конвенцией в 1925 году. Спустя 3 года Женевский протокол ратифицировал и СССР. Советский Союз выдвинул при этом 2 условия: считаться в данном случае только с теми государствами, которые поступили подобным образом; применять биологическое оружие против неприятеля, первым сделавшим это, проявив внешнюю агрессию в отношении СССР.