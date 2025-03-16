Рыбак из Перу провел в открытом море три месяца

Рыбак из Перу Напа Кастро, который пропал во время рыбалки, провел в открытом море более трех месяцев. Об этом сообщает Ura.ru в Telegram.

Рыбака, который провел 95 дней в море, нашли живым в Эквадоре. Мужчина находился в критическом состоянии. В частности, он страдал от голода и обезвоживания, поскольку последние 15 дней провел без питьевой воды.

Напа Кастро вышел в море из Марконы на рыбацкой лодке. В течение десяти дней он поддерживал связь со своими близкими, но после этого пропал. В то время он находился в 65 километрах от острова Санта-Роса.

11 марта рыбаки нашли Кастро у побережья северного Перу. После спасения рыбак рассказал, что ему удалось выжить, потому что он собирал дождевую воду в лодке, ел насекомых, птиц и черепах.

В декабре 2024 года стало известно, что 11-летняя девочка из Сьерра-Леоне три дня провела в открытом море одна, после того как ее судно затонуло.