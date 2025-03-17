Учёные разгадали тайну «дьявольского диска»: несущий смерть артефакт из Канзаса перевезли в Антарктиду

В прошлом веке в одной из угольных шахт Канзаса произошло необычное открытие, обернувшееся трагедией. Рабочие обнаружили загадочный артефакт, который впоследствии стал причиной множества смертей. Этот древний диск, найденный в породах Каменноугольного периода (возраст около 300 миллионов лет), оказался крайне опасным для любого, кто пытался его исследовать. Жертвами таинственного воздействия стали не только шахтеры и исследователи, но даже домашние работники.

© runews24.ru

Артефакт представлял собой диск диаметром примерно 26 сантиметров с загадочными узорами на поверхности. В центре располагалось отверстие, что делало его похожим на древний ритуальный предмет. После гибели нескольких шахтеров, владелец шахты Ирвин Сайнс решил забрать находку домой. Однако это решение привело к катастрофическим последствиям: за одну ночь погибли все домашние работники и даже питомец семьи, а через несколько месяцев не выжил и сам Сайнс.

История получила продолжение в 1936 году, когда диск был обнаружен вновь. Новые попытки исследования артефакта снова привели к человеческим жертвам. Только в 1962 году ученые смогли раскрыть секрет загадочного предмета. Несмотря на отсутствие явной радиоактивности, диск был изготовлен из редкого минерала бенитоита, содержащего барий и титан. Взаимодействие этих элементов создавало смертоносное радиационное поле с радиусом поражения 13 метров, губительное для всего живого.

В 1970-х годах опасный артефакт был перемещен в Антарктиду. Что происходит с «диском дьявола» сегодня — остается загадкой, но его история по-прежнему будоражит умы исследователей и охотников за артефактами.