Как Ленинград едва не провалился под землю

Весной 1974 года часть Ленинграда чуть не ушла под землю. Катастрофа случилась благодаря строительству новых тоннелей метрополитена. Человеческих жертв и разрушения зданий удалось избежать лишь чудом.

Плывун на пути метростроевцев

Новые станции ленинградского метрополитена «Лесная» и «Площадь Мужества» были открыты в 1975 году. Теперь мало кто помнит, с какими трудностями пришлось столкнуться их строителям. Как пишет Андрей Жданов в своей книге «Метрополитен Петербурга», метростроевцы предполагали, что проходка будет сложной, так как именно в районе площади Мужества находилось много так называемых плывунов — трещин земной коры, заполненных водой, песком и валунами.

Для того, чтобы проложить тоннель, следовало либо обогнуть плывун, либо пройти под или над ним, либо заморозить плывун и прорваться прямо сквозь него. Специалисты выбрали последний вариант. Дело в том, что остальные пути решения проблемы влекли за собой слишком большие материальные затраты: в основном экспертов пугало увеличение протяженности линии. К тому же, метростроевцы торопились, стремясь завершить работу в короткие сроки.

Затопление тоннелей

Но опытные строители недооценили силы природы. Усугубила положение и идея, согласно которой решено было проложить тоннели не на одном уровне, а один над другим. Последствия ее реализации оказались губительны. Заледенелый грунт, который замораживали специальными хладагентами, начал таять под воздействием теплого плывуна. Около 16 часов 30 минут 8 апреля 1974 года в нижнем тоннеле метростроевцы наткнулись на незамерзшую породу.

Если верить Николаю Бахметьеву, автору издания «Жестокое метро. Хроники подземных катастроф», плывун прорывался с такой мощью, что тяжелый инструмент разлетался в стороны. Очень скоро ледяным коктейлем начал заполняться и уже завершенный верхний тоннель. Аварийные затворы закрыть до конца не удалось из-за слишком быстрого поступления плывуна. Всего за несколько часов проходы заполнили более чем 45 тысяч кубометров воды.

Последствия аварии

Никто из рабочих, трудившихся под землей, и жителей Ленинграда, находившихся на поверхности, не пострадал только чудом. Дело в том, что плывун оставил полости, в которых раньше «обитал», пустыми, поэтому грунт начал проседать. Так, на Политехнической улице вздыбился асфальт, и погнулись трамвайные рельсы. На площади Мужества образовались провалы, а некоторые здания «украсили» трещины, благодаря чему увеличилась вероятность их обрушения.

По меньшей мере часть Ленинграда могла просто исчезнуть. Город спасло лишь то, что проседание грунта продолжалось недолго. Однако и сегодня пострадавшие здания можно увидеть своими глазами. Это, в частности, корпуса НПО «Аврора» на упомянутой Политехнической улице. Сооружения сносить не стали, а просто заделали поврежденные этажи. Что касается размытых тоннелей, то в 1975 году была произведена их сбойка, благодаря чему участок был сдан в эксплуатацию с оценкой «отлично».