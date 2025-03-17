Формула распада: как развалилась великая спортивная держава

35 лет назад начался распад системы советского спорта

«Союз нерушимый республик свободных»

Союз Советских Социалистических Республик – удивительная страна с необычным названием и особенно трепетным отношением к спорту. Огромная территория, складывающаяся из отдельных республик, специализирующихся на разных видах спорта, была прекрасным фундаментом для формирования сборных.

Одной из главных отличительных черт коммунистической политики после 1945 года было стремление к достижению спортивного превосходства, используя всемирные турниры, начиная с Олимпийских игр. Считалось, что там, где другие каналы были закрыты, успех в спорте поможет добиться определённого признания и престижа как внутри страны, так и за рубежом.

Но времена изменились, обострилась политическая ситуация внутри некогда единой страны, и спорт в очередной раз выступил в качестве политического инструмента. 14 марта 1990 года Литва отказалась представлять СССР на международной арене и участвовать в союзных чемпионатах. Ранее с подобным заявлением выступила Грузия, которая дистанцировалась от спортивной системы Союза, но официально ещё являлась его частью.

Доминирование союзного спорта

Национальный вопрос в СССР был одной из ключевых проблем, с которыми сталкивалось советское государство на протяжении всей своей истории. Это была многонациональная страна, объединявшая более 100 народов и этнических групп. Традиционно одним из механизмов консолидации народов и меньшинств был спорт.

На дворовых футбольных или хоккейных площадках не было никаких политических предубеждений, только правила игры. Впрочем, как и на самом высоком уровне признания в спортивной сфере – на пьедестале Олимпийских игр. В контексте национального вопроса особенно интересно обратиться к командным видам спорта, в которых СССР достойно защищал честь страны на международной арене.

© Матч по хоккею с мячом между сборной СССР 1 и сборной СССР 2, 1952 г. // РИА Новости

Вспомним 1972 год. Тот самый финал матча Олимпиады в Мюнхене по баскетболу между сборными СССР и США. Советскую команду представляли лучшие спортсмены страны, среди них: капитан сборной, литовский баскетболист Модестас Паулаускас, Зураб Саканделидзе и Михаил Коркия из грузинского «Динамо», Анатолий Поливода и Сергей Коваленко из украинского «Строителя», а также известные представители московских и ленинградских клубов. Многообразие национальностей в заявке на командную игру впечатляет, а итог – олимпийское золото.

Ещё один пример торжества многонационального состава сборной СССР – финал футбольного турнира летних Олимпийских игр 1988 года. В заявке были Гела Кеташвили из Грузинской ССР, Арвидас Янонис и Арминас Нарбековас из Литовской ССР, а также представители Украинской ССР. Сборная Советского Союза тогда одержала победу над сборной Бразилии. Команда, стоя плечом к плечу, защитила честь страны.

Спортивный парад суверенитетов

Переломный момент – 1990 год. Добиться признания политической независимости мирным путём на протяжении всей истории было сложно, а провести реформы в отдельной сфере, в частности в спорте, и отказаться поддерживать реформы новоиспечённого Футбольного союза СССР стало возможным, чем и воспользовались Грузия и республики Балтии.

15 февраля в Тбилиси состоялось совещание, на котором было провозглашено образование «независимой Федерации футбола Грузии». Олимпийский чемпион 1988 года Кеташвили, например, больше не сможет представлять Советский Союз на международном уровне, а чемпионат СССР по футболу лишится нескольких клубов-участников.

© Спортивная газета Грузии «ЛЕЛО»

Надо помнить, что распад Советского Союза начался с Грузии, но об этом все забыли. Первым шагом к этому стал отказ тбилисского «Динамо» от участия в чемпионате СССР, – пишут грузинские источники.

Литва в своём стремлении к независимости сразу приняла кардинальные меры. Там события развивались стремительно. Еще 9 марта вильнюсский «Жальгирис» сыграл в 1-м туре чемпионата СССР по футболу против «Черноморца» в Одессе, 11 марта был подписан Акт о независимости, а всего через несколько дней, 14 марта было опубликовано заявление о выходе клуба из чемпионата СССР и отказе выступать за государство в любых спортивных дисциплинах. Интересно было бы узнать мнение самих спортсменов или тренеров, не зависящих от политических реалий, но их не спрашивали.

© Матч Динамо Киев - Жальгирис Вильнюс // РИА_Новости

Зато есть мнение бывшего спикера Сейма Литвы Видаса Гедвиласа, в прошлом главного тренера женской сборной Литвы по баскетболу, который на торжестве по случаю празднования Дня независимости Литвы уделил особое внимание роли спорта на пути к достижению заветной цели. В 2013 году спикер парламента напомнил своему народу о значимости отказа быть частью советской сборной и о достижении высших олимпийских наград в первые же годы после обретения независимости.

Вероятно, подобные преобразования ускорили процесс формирования трансферной системы и пересмотра понятия «спортивное гражданство».

В течение 1990 года такие акты были приняты почти во всех союзных республиках — хотя вплоть до 1992 года под флагом национальной сборной СССР выступали почти все республики, включая Латвию и Эстонию. Но в Высшей лиге чемпионата СССР по футболу — из-за отказа вильнюсского «Жальгириса», тбилисского «Динамо» и «Гурии» из Ланчхути — осталось всего 13 команд. Тот сезон, по сути, стал началом конца советского футбола, а следом за ним и всей огромной державы.