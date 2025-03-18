Роковая ошибка: как «чудо-оружие» погубило Третий рейх

Незадолго до своей смерти Альберт Шпеер, бывший с осени 1943 года министром вооружения Третьего Рейха, признал, что в 1944 году совершил роковую ошибку, которая погубила Гитлера и всю империю. По его мнению, высказанному в книге «Третий рейх изнутри. Воспоминания рейхсминистра военной промышленности» именно их с фюрером выбор в пользу баллистической ракеты «Фау-2» вместо зенитной «Вассерфаль» поставил крест на надеждах Германии на коренной перелом в войне.

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Отец ракетной промышленности Германии

Так смело можно назвать Вальтера Дорнбергера, под руководством которого на полигоне в Панемюнде велись перспективные (по мнению современников, но не Гитлера) ракетные разработки под кодовыми обозначениями А-3, А-4 и А-5. К началу войны проект за номером 4 уже стал прототипом ракеты «Фау-2», но работы по нему были заморожены. Фюрер считал, что война будет быстрой, а потому ракетные разработки для победы ему просто не успеют понадобиться: все силы военных специалистов и промышленности были брошены на решение других, более насущных, по мнению Гитлера, задач.

Наступательная, вместо оборонительной

Дать старт замороженным проектам удалось лишь летом 1943 года, когда обстановка на фронтах для Германии была уже далеко не блестящей. Но Гитлера прельстила совсем не зенитная ракета «Вассерфаль» для ПВО, а баллистическая «Фау-2», носившая явно наступательный характер. С ее помощью фюрер мечтал достать-таки Британию, чего уже не могла сделать изрядно потрепанная немецкая авиация. Перспектив для оборонительной зенитной ракеты, которая в 1943 году существовала в виде чертежей и некоторых испытываемых на стендах узлов Гитлер не видел. И совершенно зря.

«Вассерфаль»

Вячеслав и Михаил Козыревы в книге «Необычное оружие Третьего рейха» высказывают мнение, что среди многочисленных военных разработок уже обреченного Третьего Рейха именно «Вассерфаль» более других претендовал на звание чудо-оружия. При массе чуть менее 4 тонн она могла поражать цели на высоте до 20 километров и уничтожать даже не отдельные машины, а целые эскадрильи самолетов. Управление ракетой осуществлялось оператором, который получал сигналы с двух радиолокационных станций: одна следила за целью, вторая за ракетой. Задача оператора состояла в том, чтобы совместить две отметки с помощью специального устройства, напоминающего джойстик, после чего цель была бы поражена.

Судьба и перспективы проекта

К сожалению, сегодня судить об эффективности проекта сложно из-за отсутствия достаточного количества аналитических данных по испытаниям. По предварительным оценкам, высказываемым военным историком Сергеем Сысоевым, немецкая промышленность вполне могла за год произвести и поставить на вооружение до 7000 управляемых зенитных ракет, что, впрочем, в 1945 году уже не позволяло бы закрыть все небо Германии и даже защитить стратегически важные промышленные объекты. Но если бы разработки начались раньше, и ракета была готова к 1942 году? Вполне возможно, что массированных бомбардировок страны в 1944 году удалось бы избежать. А значит Рейх бы не испытывал дефицита в столь нужных ему танках, самолетах, ручном вооружении и боеприпасах.