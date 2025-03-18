Найден древний «оазис», не затронутый Великим вымиранием

Ученые обнаружили в Китае регион, не затронутый крупнейшим в истории Земли массовым вымиранием. Великое пермское вымирание произошло 252 миллиона лет назад и, как считается, уничтожило около 90% живших тогда на планете видов.

Исследования показали, что в то время суперконтинент Пангея находился в процессе распада, но большая часть суши на Земле все еще была сосредоточена вместе. Образующиеся континенты разделяли мелководные моря. Мощное извержение вулканической системы под названием Сибирские траппы привело к резкому повышению уровня углекислого газа, по оценкам, он достиг 2500 частиц на миллион (сейчас 450). Началось глобальное потепление и подкисление океана, что разрушило экосистемы.

Изучать этот период непросто, так как лишь в нескольких местах на Земле сохранились окаменелости того периода. Новое исследование провели на северо-западе Китая. Оно выявило «оазис, экосистема которого осталась относительно здоровой, несмотря на вымирание. Там продолжали произрастать голосеменные леса и папоротники. Открытие показало, что Великое вымирание на суше было более сложным, чем в океанах.

Ученые проанализировали образцы древних пород в Синьцзяне. Они содержали слои пепла с цирконами. Эти кристаллы содержат радиоактивные элементы свинец и уран, которые распадаются за определенный период и могут быть использованы для датирования проб.

В некоторых слоях также нашли ископаемые споры и пыльцу. Окаменелости показали, что в регионе не было массового вымирания, а происходила постепенная смена видов. Это согласуется с данными других исследований из Африки и Аргентины, где растения также не вымирали резко, а постепенно сменяли друг друга.

Ученые отметили, что у наземных растений есть адаптационные механизмы, которые позволили им пережить глобальную катастрофу. Так, они обладают подземными структурами, корнями и стеблями, способными сохраняться на сотни лет. Семена также способны выживать долгое время.

Возможно, выживанию способствовали особые условия влажных высокоширотных регионов. Миллионы лет назад эта территория была покрыта озерами и реками. Во время массового вымирания климат там стал суше, но не настолько, чтобы вызвать гибель лесов, сообщает Live Science.

Ранее стало известно, что в Испании нашли древнейшие в Западной Европе останки человека. Их возраст оценили более чем в миллион лет. Ученые не смогли определить, к какому виду гоминид они принадлежали. Открытие позволяет лучше понять историю заселения человеком Западной Европы. Особи присвоили имя «Пинк.