Как в центре Берлина появился памятник воину-освободителю

Идея создания мемориала в Трептов-парке Берлина принадлежала маршалу К. Ворошилову. Предполагалось, что на постаменте будет возвышаться фигура Сталина с глобусом в руках - символом спасенного мира.

Примерно так будущий монумент видел и скульптор Евгений Вучетич в 1946 году, когда руководство советской военной администрации в Германии объявило конкурс на проект берлинского монумента воинам-освободителям.

В те дни командующий 8-й гвардейской армией генерал Василий Чуйков рассказал Вучетичу о подвиге сержанта Николая Масалова, который во время уличных боёв спас из-под огня маленькую немецкую девочку. Произошло это в Берлине 26 апреля 1945 года. Путь к рейхстагу преграждал Ландвер-канал, по которому проходила немецкая оборона. В ожидании артиллерийской подготовки перед нашей атакой Масалов услышал детский плач и переполз через простреливаемый мост на противоположную сторону канала. Там он увидел малышку лет трёх, которая сидела возле убитой матери, теребила её за поясок и звала: "Муттер! Муттер!".

Раздумывать было некогда. Масалов взял ребёнка в руки - и обратно, к своим. Фашисты начали стрелять. Но однополчане ответным огнём прикрыли товарища, и он, хотя его и зацепила пуля, спас девочку - вынес её из-под обстрела.

Работая над эскизами, Вучетич познакомился с Масаловым, делал с него зарисовки. Но не только Масалов спас немецкого ребёнка. Такой же подвиг совершил старший сержант Трифон Лукьянович, уроженец Белоруссии. Его жена и дочери погибли под фашистскими бомбами. Отца, мать и сестру оккупанты казнили за связь с партизанами. Лукьянович оборонял Сталинград, не раз был ранен, его признавали непригодным к строевой службе, но он добивался возвращения на фронт.

В конце апреля 1945 года он, как и Масалов, сражался в Берлине. Кстати, неподалёку от Трептов-парка. Во время боя услышал детский плач и бросился через дорогу, к разрушенному дому. Военкор "Правды" писатель Борис Полевой видел, как Лукьянович, прижимая к себе ребёнка и закрывая его от пуль, полз от воронки к воронке. Он почти добрался до своих, когда пуля немецкого снайпера остановила бойца. Но он успел передать девочку в руки товарищей. Девочка выжила, а её спаситель умер в санбате - рана оказалась смертельной.

Подобных эпизодов было немало. Скульптору рассказывали о них. Вучетич, сам побывавший в пекле войны и получивший тяжелое ранение, начал склоняться к тому, что на постаменте должна быть фигура солдата со спасённым ребёнком, поэтому сделал и такой вариант памятника.

На конкурс поступило три десятка проектов. Вучетич представил обе композиции - и вождя народов с глобусом, и солдата с девочкой. О том, как был сделан выбор, потом ходило немало разговоров, из которых складывалась такая картина. Сталин, попыхивая трубкой, подошёл к фигуре с глобусом и спросил скульптора: "А вам не надоел этот, с усами?". Потом присмотрелся к макету "Солдата-освободителя" и сказал: "Вот такой памятник нам и нужен!". Только предложил изобразить солдата не с автоматом, а с мечом.

Кто же позировал Евгению Вучетичу для памятника? Работая над монументом, скульптор делал зарисовки разных людей, в том числе и сержанта Масалова - его поворот головы угадывается в скульптуре. А десантник Иван Одарченко позировал как Вучетичу для фигуры солдата, так и художнику Анатолию Горпенко - для двух лиц на мозаичном панно внутри постамента. На прощание Вучетич подарил Ивану Степановичу свою фотографию с надписью: "Дорогому другу И. С. Одарченко в память о берлинском памятнике".

Честь быть запечатлённым в бронзе Иван Одарченко (1926 - 2013) заслужил не только богатырской статью и добрым лицом. Несмотря на молодость, ему довелось хлебнуть и невзгод, и утрат. Отец Ивана погиб под Сталинградом осенью 42-го, в следующем году на фронте погиб старший брат Пётр. В 16 лет Иван стал бригадиром в колхозе, помогал матери растить младших детей.

Потом его призвали в армию. Иван освобождал Венгрию и Австрию, получил медаль "За отвагу". Войну гвардеец закончил под Прагой. В Германии он служил несколько лет. После открытия 9 мая 1949 года памятника в Трептов-парке Одарченко назначили в караульное подразделение, и он полгода охранял мемориальный комплекс. Демобилизовавшись, работал на заводе.

Между прочим, пока он позировал для фигуры освободителя, у него на левой руке сидела сначала какая-то немецкая девочка, а затем - трёхлетняя Свете Котикова, дочь коменданта Берлина. Когда она выросла, то стала актрисой, наиболее известна её роль учительницы в фильме "Ох уж эта Настя!".

Не менее примечательна судьба Николая Масалова (1922 - 2001). Родился он в крестьянской семье. В конце 41-го был призван в армию. Воевал на Брянском фронте, участвовал в Сталинградской битве. В районе Мамаева кургана был ранен. Вернувшись в строй, с боями прошёл Польшу, штурмовал Берлин. За апрельские бои 1945-го получил орден Славы III степени. Позднее, когда о подвиге Масалова стало широко известно, его назвали почётным гражданином Берлина, а в поселке Тяжинский, где он жил после войны, даже поставили уменьшенную копию фигуры воина из Трептов-парка.

Девочку, которую спас Николай Иванович, пытались найти журналисты Германской Демократической Республики. Им удалось отыскать 198 немок, в детстве спасённых от пуль и осколков советскими солдатами. Но достоверно подтвердить, что кто-то из них - та самая, не получилось - то возраст не совпадал, то одежда, то местность…

После того, как в 2021 году немецкие власти исключили имя Николая Масалова из списка почётных граждан Берлина, в Кемерово решили дополнить мемориальный комплекс, посвящённый Великой Отечественной войне, точной копией памятника воину-освободителю, что стоит в Берлине. И через год этот монумент был торжественно открыт.