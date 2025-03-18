Эта фраза давно стала символом смелости и решительности, но мало кто знает, что когда-то она имела вполне буквальное значение.

В XIX веке производство шампанского было делом не только изысканным, но и опасным. Из-за несовершенной технологии брожения бутылки с игристым напитком нередко взрывались прямо в винных погребах, превращаясь в потенциальное оружие.

Особенно хорошо эту проблему знала мадам Николь Клико – легендарный винодел и основательница дома Veuve Clicquot. Чтобы защитить себя и работников от летящих осколков стекла, она придумала своеобразный защитный шлем. А каждый раз, спускаясь в погреб, произносила: «Кто не рискует, тот не пьет шампанского».

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Со временем эта фраза вышла за пределы винодельческого мира и превратилась в афоризм, который вдохновляет на смелые поступки и сегодня.

Подробнее об этом рассказала в своем видео блогер @reshetnikova_ksush.