Почему до сих пор идут споры о том, сколько океанов на Земле

В феврале 2025 года депутат Государственной Думы Сергей Миронов предложил переименовать Северный Ледовитый в Русский Северный океан. При этом существование Южного океана Россия официально не признала. Споры о количестве океанов ученые ведут до сих пор. «Лента.ру» рассказывает, сколько океанов на нашей планете, а также об особенностях каждого из них.

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Что такое океан

Океан — это располагающийся между материками Земли водный массив площадью миллионы квадратных километров. Бассейны океанов возникли после раскола суперконтинента Пангея.

«Каждый океан обладает собственным составом воды, рельефом дна, а также уникальными живыми организмами, — рассказывает в беседе с «Лентой.ру» репетитор по биологии и географии Зинаида Клочкова. — Моря являются частями океанов и входят в Мировой океан. А вот реки и озера частями океанов не являются, хотя входят в гидросферу, то есть водную оболочку Земли. Уникальность каждого океана во многом определяется течениями».

Какие бывают океанические течения В беседе с «Лентой.ру» военный метеоролог, полковник в отставке Борис Людмилов рассказал о течениях, которые существуют в океанах. «Это своеобразные реки, которые текут в толще воды и определяют состав, температуру и циркуляцию воды на Земле. Океанические течения подчиняются силам гравитации Земли, поскольку она постоянно вращается вокруг своей оси». Океанические течения подразделяются на: постоянные; периодические; поверхностные; подводные; теплые; холодные; приливные; отливные; ветровые; плотностные (то есть вызванные различием в плотности воды). Самое известное с давних пор океаническое течение — это Гольфстрим в Атлантическом океане, теплые воды которого проходят мимо Южной и Северной Америки и не только влияют на климат в Европе, но даже согревают берега приполярных Гренландии и Исландии. Самое мощное течение на Земле расположено в Южном полушарии — это Антарктическое циркумполярное течение, или Течение Западных ветров. Его протяженность — около 30 тысяч километров при ширине 2,5 тысячи километров. Это холодное течение единственное в мире проходит все меридианы.

Россию омывают три океана — Атлантический, Северный Ледовитый и Тихий, а также относящиеся к этим океанам 12 морей.

Какие моря омывают Россию? Моря Атлантического океана: Азовское, Балтийское, Черное. Моря Северного Ледовитого океана: Баренцево, Белое, Восточно-Сибирское, Карское, Лаптевых, Чукотское. Моря Тихого океана: Берингово, Охотское, Японское.

Сколько океанов на Земле

Из школьного курса географии все знают, что на нашей планете есть четыре огромных океана:

Тихий;

Атлантический;

Индийский;

Северный Ледовитый.

На современных картах часто отмечен и пятый океан — Южный, воды которого омывают Антарктиду. Однако официально он не признан. Чтобы выделить Южный океан из всей гидросферы Земли, необходимо особое соглашение, ратифицированное всеми странами-участницами Международной гидрографической организации.

В 2000 году некоторые члены МГО предложили объединить южные участки Тихого, Атлантического и Индийского океанов в отдельный водный бассейн. Но это решение до сих пор поддержали не все страны-участницы, включая Россию. Поэтому гигантский водный массив, занимающий миллионы квадратных километров водной поверхности у берегов Антарктиды на юге нашей планеты, официально не входит в список океанов, утвержденный МГО в 1953 году.

Тем не менее Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии России все же рекомендовала наносить Южный океан на карты.

Названия и особенности океанов

Южный океан

Этот океан был впервые нанесен на карту голландским географом Бернхардом Варениусом и включал в себя еще не открытую тогда Антарктиду. Южный океан соприкасается с тремя другими океанами и полностью охватывает Антарктиду, а не ограничивается ее берегами. Однако по площади Южный океан лишь немногим больше самого маленького океана Земли — Северного Ледовитого.

20,3 млн кв. км составляет площадь Южного океана. Он глубже Атлантики: средняя глубина Южного океана — 3270 м

«Это самый неспокойный океан Земли, поскольку по его поверхности проходит самое большое в мире Антарктическое циркумполярное течение, — продолжает Зинаида Клочкова. — А в районе 40 градусов южной широты бушуют самые сильные ветра на Земле. Постоянные шторма и бури в Южном океане возникают из-за того, что им ничего не мешает — здесь нет ни больших островов, ни барьеров, ни коралловых рифов. А айсберги, которые являются неотъемлемыми признаками ландшафта океана, для ревущих ветров — не помеха».

При этом Южный океан — это место с самым чистым воздухом на Земле: ведь хозяйственная деятельность ни в нем, ни в Антарктиде не ведется.

Тихий океан

Это самый большой и глубокий океан Земли. К тому же он самый древний — Тихий океан образовался на месте суперконтинента Пангея. Его площадь составляет 178 684 миллиона квадратных километров, а наибольшая глубина — в знаменитой Марианской впадине, около 10 995 метров.

Около 25 000 островов находится в Тихом океане

Тихим этот океан назвал в 1520 году великий португальский мореплаватель Фернан Магеллан, который впервые пересек его и за сто дней плавания не встретил ни одного шторма.

«На самом деле Тихий океан — самый опасный для судоходства океан Земли, — рассказывает в беседе с «Лентой.ру» военный метеоролог Людмилов. — Штиль наблюдается лишь в зоне экватора, а остальные широты отличаются повышенной штормовой активностью. Мощные ураганы и штормы в Тихом океане называют тайфунами. Одни из них зарождаются в тропиках, около Филиппин, и идут через Японию к Берингову морю, другие растут в прибрежных районах Центральной Америки. Кроме того, в средних районах Тихого океана наблюдается повышенная сейсмическая активность, что приводит к возникновению цунами».

Тихий океан — самый грязный. В самом его центре находится Большое тихоокеанское мусорное пятно — сложившийся из отходов человеческой жизнедеятельности континент, на котором уже своя экосистема, отличная от океанической Борис Людмилов военный метеоролог

Своя экосистема сложилась и на Большом Барьерном рифе — коралловом рифе, протянувшемся вдоль восточного берега Австралии на 2,5 тысячи километров. Эту грандиозную гряду видно даже из космоса.

На 108-м меридиане Тихого океана находится линия перемены дат — по обе стороны от нее время отличается на 24 часа.

Атлантический океан

Это самый изученный человеком и второй по величине океан планеты. Атлантический океан назван так в честь древнегреческого титана Атланта, держащего на плечах Землю. Впервые Атлантику описал в V веке до нашей эры историк Геродот, который писал, что море за «столбами Геракла» — Гибралтаром — называется Атлантис.

Средняя глубина — 3 736 метров, самая глубокая точка Атлантического океана находится в желобе Пуэрто-Рико, это 8 742 метра. А его площадь составляет 91,66 миллиона квадратных километров.

39 промилле достигает содержание соли в воде Средиземного моря. Атлантический океан — самый соленый на Земле

«В Атлантическом океане расположена самая большая в мире горная система Срединно-Атлантический хребет, — рассказывает географ Клочкова. — Его протяженность — 18 тысяч километров. Правда, почти все эти "горы" спрятаны под толщей океана и выходят на поверхность лишь в Исландии, которая фактически является надводной северной оконечностью этого хребта, и в виде нескольких островов. В частности, знаменитый остров Святой Елены, где находился в заточении и умер Наполеон, — это южная часть Срединно-Атлантического хребта. Эти мощные подводные горы делят Атлантику на две части — восточную и западную. Хребет фактически образован четырьмя тектоническими плитами, поэтому срединная часть океана — это сейсмоактивная зона».

«В Атлантике представлены все климатические зоны земли — от антарктического до экваториального и от антарктического до тропического, — рассказывает метеоролог Борис Людмилов.

На севере и юге океана лежат полярные льды и бродят айсберги, зато в атлантических субтропиках свирепствуют чудовищные ураганы со скоростью ветра до нескольких сотен километров в час. Вспомнить хотя бы знаменитую «Катрину» — самый разрушительный циклон в истории США Борис Людмилов военный метеоролог

С точки зрения гидрологии Атлантика также очень разнообразна и интересна, продолжает эксперт. «Например, знаете ли вы, что под знаменитым Гольфстримом, обогревающим всю Европу, в противоположном направлении течет еще более мощное глубоководное и холодное течение? А самая большая величина прилива зафиксирована тоже здесь — в канадском заливе Фанди вода поднимается и опускается на высоту пятиэтажного дома, на 15-18 метров».

В Атлантике расположен и знаменитый Бермудский треугольник, который прославился большим количеством транспортных катастроф. И дело здесь не в мистике, а в крайне неспокойных водах и частых тайфунах.

Индийский океан

Индийский океан так называли арабские мореплаватели, а официальное название ему присвоил в I веке римский историк Плиний Старший.

Индийский океан полностью расположен в Южном полушарии Земли, и он единственный из всех никак не связан с холодными течениями. Поэтому Индийский — самый теплый океан мира. И хотя он больше любого из земных материков — это лишь третий по величине океан.

76,2 млн кв. км составляет площадь Индийского океана. Средняя глубина — 3 711 м

Самая глубокая точка океана находится в Зондском желобе — 7729 метров.

«В 1999 году в Индийском океане было открыто уникальное погодное явление — Индоокеанский диполь, — продолжает полковник Людмилов. — Как оказалось, это явление определяет климат Австралии и прибрежных стран, а также существенно влияет на глобальный климат всей планеты. В общем, это такая кузница всей земной погоды. Индоокеанский диполь возникает из-за разности температур поверхности воды на западе и востоке океана. Данные, полученные на коралловых рифах, говорят о том, что диполь определяет климат региона и Земли вот уже 6,5 тысячи лет».

Северный Ледовитый океан

Этот океан омывает Северный полюс, воды здесь самые холодные, а глубины самые маленькие. Максимальная глубина Северного Ледовитого океана в Гренландском море составляет 5527 метров. Впрочем, это скорее исключение, ведь средняя глубина этого океана — всего 1225 метров при общей площади 14,75 миллиона квадратных километров.

Северный Ледовитый — не только самый маленький, но и самый мелкий океан Земли. Почти половину его дна занимает шельф — материковые отмели

«При том что это самый холодный океан, в Северном ледовитом — самые активные колебания температуры вод, — говорит метеоролог Людмилов. — В течение года температура здесь может "скакать" от - 2 до + 10℃. Такая же история с соленостью, она колеблется от 28 до 35 промилле. Все это связано с низким испарением, сезонным таянием льда, а также с большими объемами пресной воды, поступающими из рек».

В Северный Ледовитый океан впадает наибольшее количество рек, только в Северной Америке их 14. Что же касается Евразии, то это практически все великие сибирские реки. В Северный Ледовитый океан в России впадают:

Енисей;

Индигирка;

Колыма;

Лена;

Обь;

Оленек;

Печора;

Северная Двина;

Хатанга;

Яна.

На шельфе Северного Ледовитого океана залегают 25 процентов всех мировых запасов нефти. Однако ее добыча осложняется крайне суровыми условиями и отдаленностью региона от цивилизации. Тем не менее Россия активно исследует и осваивает Северный Ледовитый океан. Например, здесь уже давно пролегает Северный морской путь.

Именно заслугами российских исследователей и покорителей Арктики аргументировал свою идею лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, который в феврале 2025 года предложил переименовать Северный Ледовитый в Русский Северный океан.