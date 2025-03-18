Как отдыхали советские деятели культуры

Как отдыхали от творчества, спортивных задач и государственных дел выдающиеся личности в нашей стране? Одни ценили загородную жизнь, другие — курорты Черного моря и зарубежные страны. MIR24.TV рассказывает, как и где отдыхали классики, политики, советские футболисты и легендарные балерины.

Смотрите х/ф «Дамы приглашают кавалеров 20 марта в 22:25 и 23 марта в 6:50 на телеканале «МИР. Фильм снят по мотивам рассказа Льва Славина «Кафе «Канава. В поисках суженого продавщица Аня отправляется на курорт. Героиня ждет романтических встреч и надеется, что именно здесь ей удастся найти свою вторую половинку и создать семью.

«Изучение досуга выдающихся личностей XX века представляет собой уникальное окно в понимание социально-экономических реалий прошлого. Отпускные предпочтения интеллектуальной и политической элиты отражали не только личные вкусы, но и экономические возможности, международные отношения и статусную дифференциацию общества.

Яркий представитель Серебряного века русской поэзии Сергей Есенин предпочитал отдыхать в имении Константиново на берегу Оки. Экономические условия послереволюционной России не позволяли роскошествовать: крестьянская неустроенность 1920 годов, когда продразверстка сменилась НЭПом, наложила отпечаток на скромный отдых поэта.

А поездка в Баку летом 1924 года стала для Есенина не столько отпуском, сколько творческой командировкой с публичными выступлениями. Нефтяной бум в Азербайджане привлекал тогда многих деятелей искусства — экономический подъем региона создавал культурный спрос.

Кандидат исторических наук, доцент кафедры теории и организации управления ГУУ Юлия Надехина дополняет: мог ли уйти «в отпуск от творчества Есенин, ведь для него поэзия всегда оставалась пристанищем ото всех жизненных неурядиц и способом самовыражения. Мог, и делал это частенько. Поэт любил путешествовать. Он бывал и на севере России, проезжал по местам пугачевского бунта в Поволжье, часто гостил заграницей.

Есенин особенно ценил природу и уединение. В 1913 году, отдыхая от работы в типографии, в родном Константинове познакомился с Анной Сардановской, с которой у него завязались романтические отношения. Позже, в 1924 году, Есенин жил в Тифлисе, что подчеркивает его интерес к южным регионам и их культуре.

Легендарный советский вратарь Лев Яшин отпускные дни проводил преимущественно на рыбалке в Подмосковье. Характерная деталь: даже став мировой звездой футбола, он сохранял скромность в выборе отдыха, что совпадало с советской идеологией равенства. Приглашения на международные курорты случались, но официальная партийная линия ограничивала возможности выезда за «железный занавес. Экономическая модель СССР 1950-1960 годов, ориентированная на внутренний туризм, предопределила выбор черноморских здравниц в редкие моменты полноценного отпуска великого спортсмена.

«После неудачного чемпионата мира 1962 года Яшин уехал на дачу, где много времени проводил за рыбалкой. Для него это было не просто хобби, а способ восстановить силы. На сохранившихся фотографиях видно, как Яшин сидит у воды с удочкой, наслаждаясь тишиной — именно такой отдых помогал ему прийти в себя.

Майя Плисецкая демонстрировала иной подход к отдыху. Будучи «лицом советского балета за рубежом, прима получала исключительную для рядовых граждан возможность выезжать в капиталистические страны.

«Летние месяцы на французском побережье в 1970 годах становились для нее временем творческого переосмысления и восстановления. Ценность Плисецкой как культурного бренда СССР позволяла властям делать исключение из правил валютного контроля и ограничений на зарубежные поездки. Система привилегий для избранных деятелей искусства формировала особый сегмент «элитарного отдыха внутри плановой экономики. Плисецкая также любила проводить время на даче в Подмосковье и посещала с мужем Крым, — уточняет Надежда Капустина.

Одно время Майя Плисецкая была невыездной, так как ее подозревали в шпионаже. Но Плисецкая никогда не планировала жить заграницей. Однако после распада СССР со своим мужем Родионом Щедриным поселилась в Мюнхене. С восхищением рассказывала о зелени и чистоте города, о многочисленных кафе и магазинчиках. Читая мемуары, говорит Юлия Надехина, создается впечатление, что в это время балерина и начала по-настоящему отдыхать.

Первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев создал целую культуру партийного отдыха. Государственные дачи в Крыму, особенно знаменитая «Ореанда, стали не просто местом восстановления сил, но и площадкой для неформальной дипломатии. Затраты на обустройство правительственных резиденций составляли значительную статью непубличных расходов СССР. Показательно, что Хрущев, продвигавший кукурузу как сельскохозяйственное спасение страны, часами работал на своей даче с саженцами этой культуры. Экономический волюнтаризм лидера проявлялся даже в организации личного досуга.

«Никита Сергеевич был очень деятельным политиком. Конечно же, ему тоже нужно было отдыхать, и он любил проводить время на даче. Остались удивительные воспоминания сотрудницы Всесоюзного научно-исследовательского института электрификации сельского хозяйства Сухаревой о том, как она с коллегами оборудовала системой автоматического регулирования температуры и влажности теплицу для выращивания винограда на государственной даче Хрущева. «За все время работы в теплице мы ни разу не встречались с хозяином дачи, — вспоминала Сухарева. Тем не менее, хозяин бывал на даче. Тот факт, что Никита Сергеевич «выращивал виноград говорит, на мой взгляд, в пользу его любознательности и пытливости ума. Хотя… может быть он просто очень любил эту ягоду, — рассказывает Юлия Надехина.

Владимир Набоков представляет контрастный пример. Отдых писателя-эмигранта в Швейцарии демонстрирует интеграцию русской культуры в западную экономическую модель. Палас-отель в Монтре стал для Набокова постоянной резиденцией. А горные прогулки за бабочками сочетались с работой над рукописями. Швейцарская банковская система, обеспечивавшая стабильность гонораров автора «Лолиты, позволяла планировать жизнь вне зависимости от политических потрясений. Феномен Набокова показывает альтернативную модель существования русского интеллектуала в рыночной среде.

И хотя Владимир Набоков объездил множество стран, он также был любителем уединения. «Шум — вот что погубит мир, — заявил как-то Набоков в одном из интервью. Также лауреат Нобелевской премии в области литературы был страстным любителем ловли бабочек.

«Набоков отдых воспринимал иначе: для него путешествия были не только сменой обстановки, но и частью его увлечения энтомологией. В поисках редких бабочек он объездил США и Европу, а его коллекция насчитывала тысячи экземпляров. Некоторые виды, которые он изучал, позже даже получили его имя, — пояснил Альберт Бодокия.

Политики, спортсмены, артисты, писатели и поэты все время остаются на виду. Для многих из них излюбленным местом отдыха становились тихие и отдаленные уголки нашей страны, другие же путешествовали по разным городам и странам, чтобы набраться новых впечатлений и получить вдохновение. Анализируя отпускные предпочтения выдающихся личностей, прослеживается эволюция экономических укладов и социальных норм XX века. Рыночная и плановая экономики формировали разные модели поведения. Государственный статус, личный талант, идеологические соображения трансформировались в определенные привилегии или ограничения при выборе места отдыха.