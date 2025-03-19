Найдена неизвестная ранее наскальная живопись возрастом 3000-4000 лет

Как сообщает информационное агентство "Синьхуа", любопытная находка сделана в провинции Ганьсу, на северо-западе Китая. Там были обнаружены два наскальных рисунка, возраст которых оценивается примерно в 3000-4000 лет.

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Из сообщения археологов следует, что рисунки расположены на склоне холма, на восточном берегу реки Хуанхэ, примерно в двух километрах к юго-востоку от города Байинь. Размеры наскальной живописи впечатляют. Так, высота первой из картин составляет 2,4 метра, а ее ширина - 3,9 метра.

Она представляет собой своего рода сборное панно, состоящее из шести изображений. В частности, древний художник изобразил здесь баранов, оленей и собаку.

Вторая картина, нарисованная примерно в пяти метрах от первой, имеет высоту 2,2 метра и ширину 2,3 метра. Она также представляет собой сборное панно, состоящее из пяти изображений. Три из них, к сожалению, очень плохо сохранились из-за эрозии.

А на сохранившихся фрагментах удалось идентифицировать фигуру человека, который чем-то вроде кнута подгоняет "пузатую овцу". Ученые из группы по исследованию культурных реликвий Пинчуаня подчеркнули, что это первый случай, когда изображение "пузатой овцы" найдено на наскальных рисунках в данном регионе.

"Мы все были в восторге, увидев эти картины, - говорит соавтор исследования Го Минчунь. - Это было похоже на получение большого подарка от древних".

Провинция Ганьсу известна многочисленными наскальными рисунками. В большом количестве их находят здесь с 1970-х годов. Эксперты отмечают, что рисунки выполнены разной техникой - и методом выдалбливания скальной поверхности, и методом шлифования, и другими методами.

"Все это имеет большую ценность для изучения общественной жизни, истории и культуры наших древних предков", - сказал Гао Цянь, эксперт в области изучения наскальных рисунков данного региона.

По его словам, работу затрудняет то, что наскальные рисунки, найденные в Ганьсу, в основном находятся на отдаленных и труднодоступных горных участках. На данный момент в региональный каталог внесено 72 древних панно наскального искусства.