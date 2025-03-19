19 марта – Константинов день: история и традиции православного праздника

Ежегодно 19 марта в православной традиции вспоминают 42 мучеников из Аммореи, которые в IX веке погибли за христианскую веру. В народном календаре этот день получил название Константиновы круги, поскольку особое внимание уделялось колодцам и воде. Считалось, что вода в этот день обладает целебными свойствами, а специальные обряды помогали очистить ее от негатива.

История праздника

В 838 году сарацины осадили и захватили город Амморею. В плену оказались 42 воина-христианина. Семь лет они переносили жестокие пытки, но не отреклись от веры. За это их приговорили к смерти. Кончина святых стала символом стойкости и верности православным убеждениям.

Традиции и обряды 19 марта: бережное обращение с водой

В народе Константинов день связывали с водой и чистотой. На Руси верили, что именно в этот день важно следить за состоянием колодцев и использовать воду правильно.

Очищение воды. Вокруг колодцев протаптывали дорожки в снегу, чтобы талая вода не попадала внутрь. Это помогало сохранить чистоту источника.

Омовение. Умывание колодезной водой считалось способом укрепить здоровье и защититься от болезней.

Обход двора и дома с водой. Хозяева окропляли жилище, чтобы изгнать нечистую силу и привлечь достаток.

Наблюдение за животными. По прилету аистов и ласточек судили о скором приходе весны, а появление зайцев связывали с возможным снегопадом.

Что нельзя делать 19 марта

Тратить воду впустую. Считалось, что неразумное расходование воды может привести к ее нехватке в будущем.

Сквернословить и ругаться. Это могло сделать воду «мертвой» и непригодной для питья.

Плевать в колодец. Такой поступок расценивали как неуважение к стихии воды и сулили беды.

Пить из чужой посуды. Это могло «перенести» чужие болезни и несчастья на человека.

Игнорировать традиции. Непочтительное отношение к обрядам сулило болезни и неудачи.

Приметы на 19 марта

Мороз утром – лето будет засушливым.

Дятел громко стучит – весна затянется.

Облака летят высоко и быстро – жди теплой погоды.

Аисты прилетели – весна будет ранней.

Вороны каркают – возможны погодные перемены.

Именины 19 марта

В этот день поздравляют обладателей имен: Константин, Федор, Аркадий, Юлиан, Максим, Михей.