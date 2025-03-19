19 марта – Константинов день: история и традиции православного праздника

Почему 19 марта нельзя пить из чужой посуды: православные вспоминают Константинов день
Ежегодно 19 марта в православной традиции вспоминают 42 мучеников из Аммореи, которые в IX веке погибли за христианскую веру. В народном календаре этот день получил название Константиновы круги, поскольку особое внимание уделялось колодцам и воде. Считалось, что вода в этот день обладает целебными свойствами, а специальные обряды помогали очистить ее от негатива.
История праздника
В 838 году сарацины осадили и захватили город Амморею. В плену оказались 42 воина-христианина. Семь лет они переносили жестокие пытки, но не отреклись от веры. За это их приговорили к смерти. Кончина святых стала символом стойкости и верности православным убеждениям.
Традиции и обряды 19 марта: бережное обращение с водой
В народе Константинов день связывали с водой и чистотой. На Руси верили, что именно в этот день важно следить за состоянием колодцев и использовать воду правильно.
- Очищение воды. Вокруг колодцев протаптывали дорожки в снегу, чтобы талая вода не попадала внутрь. Это помогало сохранить чистоту источника.
- Омовение. Умывание колодезной водой считалось способом укрепить здоровье и защититься от болезней.
- Обход двора и дома с водой. Хозяева окропляли жилище, чтобы изгнать нечистую силу и привлечь достаток.
- Наблюдение за животными. По прилету аистов и ласточек судили о скором приходе весны, а появление зайцев связывали с возможным снегопадом.
Что нельзя делать 19 марта
- Тратить воду впустую. Считалось, что неразумное расходование воды может привести к ее нехватке в будущем.
- Сквернословить и ругаться. Это могло сделать воду «мертвой» и непригодной для питья.
- Плевать в колодец. Такой поступок расценивали как неуважение к стихии воды и сулили беды.
- Пить из чужой посуды. Это могло «перенести» чужие болезни и несчастья на человека.
- Игнорировать традиции. Непочтительное отношение к обрядам сулило болезни и неудачи.
Приметы на 19 марта
- Мороз утром – лето будет засушливым.
- Дятел громко стучит – весна затянется.
- Облака летят высоко и быстро – жди теплой погоды.
- Аисты прилетели – весна будет ранней.
- Вороны каркают – возможны погодные перемены.
Именины 19 марта
В этот день поздравляют обладателей имен: Константин, Федор, Аркадий, Юлиан, Максим, Михей.