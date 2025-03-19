Боссы сицилийской мафии признали потерю влияния: что с ними стало

Одной из самых заметных международных новостей февраля стала грандиозная облава на коза ностра в Палермо. Порядка 1200 итальянских полицейских за один день поймали около 150 «людей чести», а всего прокуратура выписала 183 ордера на арест. Вскоре появилась информация, что сицилийская мафия находится в самом глубоком кризисе за всю свою историю. «Лента.ру» вместе с историком Григорием Прядко выясняет, действительно ли коза ностра оказалась на грани исчезновения.

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Облаву в Палермо назвали самой крупной за 40 лет

После февральской облавы на мафию медиа сразу же раструбили об очередном мощном ударе по преступности на Сицилии. За один день арестовали более сотни «людей чести», причем 36 из них уже находились за решеткой за преступления, совершенные ранее.

Имена и положение задержанных в иерархии коза ностра не разглашались, однако премьер-министр Италии Джорджа Мелони поблагодарила сицилийских полицейских за отличную работу и заявила, что их операция «подтверждает стремление властей неуклонно бороться с организованной преступностью».

Историк Григорий Прядко полагает, что масштабы облавы позволяют судить об истинных размерах преступной организации.

"По моим очень осторожным прикидкам, такого рода крупные облавы каждый раз охватывают примерно 8-10 процентов активных членов мафии. И судя по количеству задержанных в феврале, в Палермо и его окрестностях действует, наверное, около 1500 так называемых людей чести", — Григорий Прядко, историк, исследователь преступного мира Италии.

Но число — это еще не все. Из перехватов переписки и переговоров боссов мафии, опубликованных полицией, следует, что дела у некогда легендарной коза ностра идут далеко не лучшим образом. Даже сам мафиозо Джанкарло Романо сетовал, что организация растеряла прежнее влияние.

Романо винил в проблемах коза ностра новое поколение. По его словам, зумеры не соблюдают кодекс омерта и очень легко становятся пентито. При этом они хотят, чтобы их жизнь была похожа на фильм «Крестный отец». А так не бывает.

Судьба, ждавшая Романо, подтверждает, что он был прав и мафия уже не та. Влиятельного мафиозо застрелили на улице Палермо в феврале 2024 года. Причем предметом спора, приведшего к перестрелке, стал долг подельника величиной 2,5 тысячи евро — жалкая сумма, которую босс мафии прежних времен запросто прогулял бы за вечер в ресторане.

В 1984 году предатели помогли разгромить мафию

Историк Григорий Прядко в беседе с «Лентой.ру» отметил, что февральские облавы сравнимы с так называемыми арестами на День святого Михаила 29 сентября 1984-го. Главную роль в них сыграли легендарные магистраты Джованни Фальконе и Паоло Борселлино. Тогда были выписаны 366 ордеров на аресты мафиози в Палермо. Задержали большую часть из них.

"А спустя еще месяц, 25 октября, в продолжение этой же операции были выданы ордера на арест еще 127 человек, причем от Палермо до Болоньи, то есть на пространстве всей Италии", — рассказал эксперт.

Те аресты 40-летней давности, а также показания самого знаменитого пентито в истории Томмазо Бушетты послужили основой для начала грандиозного «макси-процесса» над главарями коза ностра.

В 1980-х гремела так называемая вторая мафиозная война, она же вторая война «семей». Борьба власть между группой так называемых Корлеонези во главе с Сальваторе Тото Рииной по прозвищу Зверь и «семьями» возглавляемыми Сальваторе Инзерилло, Стефано Бонтате, Тано Бадаламенти и некоторыми другими, развернулась не только на Сицилии. Выстрелы и взрывы звучали по всей Италии, в США, Германии, других странах.

Официально считается, что война продлилась с 1981 по 1984 год, однако даты эти условны, потому что, как рассказывает Григорий Прядко, «никто войны официально не объявлял и перемирий не подписывал».

"Это же не открытые боевые действия, где какая-то армия проиграла сражение. Это куча убийств, разборок и эпизодов, где вот идет человек, и вдруг он пропал. Его явно убили, но труп никто не нашел. Я субъективно думаю, что все эти события условной второй войны — продолжающееся кровопролитие, — их смело можно продлить до конца 1980-х годов", — Григорий Прядко, историк, исследователь преступного мира Италии.

Победителем из кровавого противостояния вышел Тото Риина и де-факто стал боссом боссов (де-юре такого поста в иерархии мафии не существовало). Однако торжествовал он недолго: в январе 1992 года приговоры «макси-процесса» были окончательно утверждены, несмотря на попытки коза ностра отменить их при помощи коррумпированного верховного судьи Коррадо Карневале.

Всего было осуждено 346 мафиози. 19 получили пожизненные сроки, а общее время заключения для обвиняемых оставило 2665 лет. В частности, Риина получил два пожизненных срока заочно, так как к тому времени все еще находился на свободе.

На это Зверь отозвался очередной волной насилия. 23 мая 1992-го магистрата Джованни Фальконе, его жену и троих карабинеров взорвали в машине на шоссе недалеко от Палермо. 19 июня таким же образом расправились с Паоло Борселлино. Как позже рассказывали раскаявшиеся мафиози, их главарь праздновал эти зверские деяния, откупоривая бутылку шампанского и произнося бравурные тосты. Интересно, что, пытаясь спасись и сохранить влияние коза ностра, Риина пошел и на весьма экстравагантный шаг.

"Тото Риина очень аккуратно зондировал через свои контакты в США, нет ли там в высших кругах планов по поднятию вопросов о сицилийском сепаратизме с последующим присоединением Сицилии в качестве нового штата", — Григорий Прядко, историк, исследователь преступного мира Италии.

Идея присоединения к США муссировалась на Сицилии еще во время Второй мировой войны, после того как союзники заняли остров в ходе операции «Хаски». Впрочем, положительного ответа на эти запросы глава сицилийской мафии не получил. Пить шампанское Риине тоже оставалось недолго — его взяли в январе 1993-го. После ареста он говорил, что работает обычным бухгалтером, а о мафии вообще впервые слышит. Тем не менее обмануть следователей не удалось, два пожизненных срока никто не отменил, и босс боссов закончил жизнь в тюрьме в 2017-м.

Слухи о смерти мафии оказались преувеличены

Долгое время казалось, что мафия так и не оправилась после разгрома, и это сыграло ей на руку. Двухлетнее расследование, которое возглавлял генеральный прокурор Палермо Маурицио Де Лючия, показало, что сегодня коза ностра по-прежнему удерживает прочные позиции в регионе и даже пытается расшириться.

По словам Григория Прядко, мафия вернулась к своим первоначальным источникам доходов.

"Это довольно старомодные темы вроде угона скота. Контроль мясных рынков, контроль овощных рынков, контроль улова рыбы", — говорит он.

Кроме того, как утверждает эксперт, мафия занялась вещами, которые раньше не приветствовались. Коза ностра берет контроль над азартными играми, в частности онлайн-казино.

Сицилийские бандиты даже начали активно заниматься ростовщичеством, чего раньше правила «людей чести» не позволяли. Деньги ссужаются через третьих лиц, однако это позволяет легализовать добытое преступным ремеслом.

Боссы освоили современные технологии и продолжали руководить подручными из-за решетки при помощи зашифрованных чатов. Полицейские перехватили приказы наказывать неугодных. У заключенных мафиози изъяли сотни сим-карт и телефонов, которые им приносили с воли подельники.

В телефоне одного из боссов нашли запись жестокого избиения бойца, чем-то провинившегося перед «семьей». Саму экзекуцию транслировали прямо в тюрьму, чтобы босс мог лично наблюдать за наказанием. Также выяснилось, что в ноябре 2024-го в прокуратуре Палермо выявили информатора, который передавал мафии данные о работе следователей.

Мафия давно стала частью сицилийской культуры

Последствия разгрома мафии в 1980-е годы вряд ли будут преодолены до конца.

"Конечно, кто-то из старых боссов вышел, но очень многие не смогли, очень многие начали сдавать друг друга, — говорит Григорий Прядко. — И вот святость омерта, святость традиций, она оказалась в глазах новых поколений не такой уж святой".

Историк предполагает, что сейчас организация переживает период трансформации. Она видоизменяется и уже никогда не будет той мафией, которую привыкли видеть поклонники книг и фильмов о коза ностра. Однако объявлять о ее смерти нельзя. Более того, подобные периоды в ее истории уже случались.

"В 1920-е годы были репрессии Чезаре Мори — «железного префекта» Бенито Муссолини. Они привели к формальной победе фашистского государства над мафией. Но, скорее всего, это была маскировка мафии. Часть ее смогла слиться с фашистскими функционерами", — Григорий Прядко, историк, исследователь преступного мира Италии.

Однако после захвата Сицилии войсками союзников в 1943 году мафия сразу же возродилась. Другой пример затишья, который привел эксперт, относится к 1963 году — окончанию первой мафиозной войны. Тогда в Чиакулли был взорван автомобиль с семью карабинерами. За этим последовали такие репрессии, что управляющий орган мафии, состоящий из боссов крупнейших кланов, решил самораспуститься.

Исследователь уверен, что в той или иной форме мафия выживет и на этот раз. Традиция коза ностра только в известной сегодня форме насчитывает как минимум 150 лет, и уничтожить ее почти невозможно. Дело тут во множестве факторов, в том числе и в глубоко укорененном в сознании жителей острова сицилийском сепаратизме, сторонники которого считают центральные римские власти оккупантами.

Фактически мафия всегда была для Сицилии альтернативной, своей властью, и вряд ли это изменится в ближайшее время.