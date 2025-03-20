Самураи тундры: как чукчи готовились к войне

Для многих в России чукчи – коренные обитатели холодных регионов и не слишком сообразительные герои анекдотов. Их очень трудно представить в качестве воинов, которые готовы дать отпор любому противнику. Но всё-таки представители этого народа проходили внушительную боевую подготовку, после которой становились настоящими самураями тундры.

© Русская семерка

Человеческая катапульта

В отличие от других северных этносов, чукчи умели строить оборонительные сооружения, развивали оружейное дело, изготавливали доспехи, пользовались маскировкой. Военное дело они не только развивали самостоятельно, но и перенимали опыт жителей японских островов, закупали у них самурайские мечи. Чукчи разработали уникальное оружие – человеческую катапульту. В ходе сражения специальное устройство «переправляло» по воздуху в тыл врага крепких воинов. Порой они пролетали таким образом по 30-40 метров.

А вот свои места обитания чукчи охраняли слабо, так как особой необходимости в этом не было. Народы, живущие в непосредственной близости, предпочитали с воинственно настроенными богатырями тайги не связываться.

Исследователи любовь чукч к военному ремеслу объясняют конкуренцией. Изначально они жили за счёт морского промысла. Но холодный водоём кормил также алеутов, эскимосов и многие другие народности. В таких условиях требовалось быть не только успешным охотником, но и храбрым воином, который может достойно ответить врагу, положившему глаз на добычу.

Кстати, не было равных чукчам и на море. На примитивных судах они умудрялись грабить мимо проходящие американские и канадские теплоходы.

Чукчи в плен не сдаются

Военная подготовка у чукч начиналась с детства. К войне готовили одинаково и мальчиков, и девочек. Уже с пяти лет чукотские дети спали стоя, держась за полог чума. Это делало их сон чутким, так что у врага не было ни одного шанса застать их врасплох.

Дети также виртуозно владели ножом, с которым практически не расставались. Дело в том, что чукчи не признавали плена. В случае поражения требовалось совершить самоубийство, для которого и использовали холодное оружие.

Один из последних конфликтов, в котором чукчи приняли участие и продемонстрировали свои военные навыки, произошёл в 1947 году. Тогда советские граждане, живущие на Севере, устроили кровавое побоище со своими заклятыми врагами – алеутскими эскимосами, то есть гражданами США. Противостояние оказалось настолько ожесточённым, что ни Москва, ни Вашингтон не смогли ничего сделать для прекращения резни. Правительства двух мировых держав предпочли в эту войну просто не ввязываться.