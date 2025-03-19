Брюс Ли: от какой таблетки умер непревзойденный мастер боевых искусств

Считается, что мастер боевых искусств, обладавший завидным здоровьем, умер от обычной таблетки аспирина. Якобы Брюс Ли, никогда не принимавший подобных препаратов, даже не знал о том, что у него аллергия на аспирин. Однако так ли это на самом деле?

© Кадр из фильма «Путь дракона»

Обстоятельства смерти мастера

Известный актер и мастер боевых искусств Брюс Ли скончался 20 июля 1973 года в самом расцвете сил. Тогда Ли было всего 32 года. В тот момент он, казалось, находился в отличной форме. По крайней мере, специалисты, производившие вскрытие тела Брюса, утверждали, что его состояние соответствовало 18-летнему возрасту. Однако есть и другие свидетельства, согласно которым в последнее время Ли страдал от головных болей, что и побудило его принять роковую таблетку.

Если верить официальному заключению, Брюс Ли перед смертью принял обычный аспирин, который и стал причиной его ухода из жизни. Якобы вследствие действия препарата у Ли развился анафилактический шок (аллергическая реакция) и отек мозга. Стоит отметить, что, по одной из версий, артист умер в квартире знакомой актрисы Бетти Пей. Именно она по просьбе самого Брюса, у которого болела голова, и дала ему аспирин. После этого Ли в себя уже не пришел.

Препараты, которые употреблял Ли

Между тем таблетка, которую предложила Брюсу Ли упомянутая актриса, вовсе не являлась обычным аспирином. Брюс Томас в своей книге «Брюс Ли: боевой дух» («Bruce Lee: Fighting Spirit», Bruce Thomas) пишет о том, что Ли принял препарат под названием Equagesic. В состав данного препарата входит не только аспирин, но и транквилизатор мепробамат. Поэтому сегодня нельзя с уверенностью сказать, какое из составляющих вызвало анафилактический шок у знаменитости.

Интересно, что жена Брюса Ли Линда утверждала, что ее супруг в тот период принимал назначенные врачом противоэпилептические и обезболивающие препараты, и последний как раз содержал аспирин. А по словам биографа Федора Раззакова, Бетти Пей вообще дала Брюсу Ли таблетку аспирина с какими-то травяными добавками. Лекарство якобы изготавливалось специально для Пей по индивидуальному рецепту. К тому же есть мнение, что аспирин мог привести к летальному исходу в сочетании с наркотическими веществами.

Другие версии гибели

Действительно, версия о том, что Брюс Ли умер в результате употребления наркотиков, является одной из самых популярных. Однако многие не верят в то, что Брюс мог успешно сочетать занятия боевыми искусствам с пристрастием к запрещенным веществам. В то же время не стоит сбрасывать со счетов тот факт, что за несколько недель до гибели с Брюсом случился эпилептический припадок прямо на съемочной площадке. Как раз именно поэтому ему и был прописан упомянутый противоэпилептический препарат.

Несмотря на то, что следы наркотического вещества и в самом деле были обнаружены в желудке Брюса Ли, среди поклонников артиста до сих пор популярна легенда о том, что его убил другой мастер. Как пишет в своей книге «Брюс Ли: я никогда не сдамся» Мэттью Полли, нанятый киллер якобы владел искусством поражения нервных центров с помощью одного касания. Такое касание вызвало отсроченную смерть, что объясняло бы плохое самочувствие Ли накануне кончины. Но все это лишь теории, которые и по сей день не подкреплены никакими доказательствами.