Огромный «топливный бак» нашли в глубоком космосе

Исследователи из Национальной радиоастрономической обсерватории обнаружили большой резервуар молекулярного газа в протокластере галактик, известном как SPT2349-56.

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Работа ученых опубликована в журнале Astrophysical Journal Letters, а коротко об открытии рассказывает Phys.org. Оно было совершено при помощи массива Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA), работающего на территории Чили.

Телескоп нацелили на протокластер SPT2349-56, расположенный примерно в 12 миллиардах световых лет от Земли. Это тот участок ранней Вселенной, где скопление галактик только-только начинало формироваться. Наблюдая за подобными объектами, астрономы получают новые данные о том, как галактики собираются вместе в плотной среде.

В рамках нового исследования команда под руководством Дачжи Чжоу сфокусировала свое внимание на изучении молекулярного газа, который находится внутри протокластера SPT2349-56. Такой газ, основу которого составляет водород, служит сырьем для образования звезд. А процесс звездообразования, в свою очередь, играет решающую роль в эволюции галактик.

При помощи ALMA и сопоставлении полученных данных с данными других наблюдений команда обнаружила значительное количество молекулярного газа, который оказался насыщен углекислым газом. Причем сконцентрирован этот газ в одной области, которую ученые сравнили с огромным топливным баком.

"Похоже, что это диффузный резервуар газа, распределенный по всему протокластеру, - пишут исследователи. - Этот скрытый газовый резервуар может быть ключом к пониманию интенсивной активности звездообразования, наблюдаемой в SPT2349-56. Наличие такого большого количества дополнительного газа продлевает сроки использования топлива для звездообразования. Это означает, что общая временная шкала истощения превысит 400 миллионов лет".

Кроме того, ученые предполагают, что обнаруженный "топливный бак" может представлять собой предшественника горячего диффузного газа, который заполняет уже зрелые скопления галактик. В целом наблюдения подтвердили, что SPT2349-56 - это экстремальная система, производящая звезды примерно в 10 000 раз быстрее, чем наш Млечный Путь.