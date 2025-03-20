Как Юрий Долгорукий стал великим князем Киевским

870 лет назад князь Юрий Долгорукий окончательно установил контроль над Киевом, утвердившись на великокняжеском престоле. В молодости он возглавил Ростово-Суздальское княжество и много сделал для развития Северо-Восточной Руси. Юрий создавал условия для переселения в его земли выходцев из Поднепровья, основывал новые города и занимался белокаменным строительством. В дальнейшем он возглавил группу младших сыновей Владимира Мономаха, боровшихся за власть на Руси со своими племянниками — князьями Мстиславичами. Долгорукий умер, находясь на великокняжеском престоле, — предположительно, был отравлен киевской знатью. Его сын Андрей Боголюбский впервые в русской истории «отделил старшинство от места» — в отличие от отца, стал великим князем, не переезжая в Киев и оставаясь в Северо-Восточной Руси.

© Юрий на Киевском престоле. Миниатюра из летописи XV века

20 марта 1155 года Юрий Долгорукий вступил в Киев и окончательно утвердился на великокняжеском престоле. Через два года он умер — предположительно, был отравлен местной знатью. Его сын Андрей Боголюбский, став великим князем, в Киев уже не переезжал.

Юрий Долгорукий и Северо-Восточная Русь

Юрий Долгорукий был сыном великого князя Владимира Мономаха. О ранних годах его жизни практически ничего не известно. Историки спорят даже о том, в каком году родился Юрий и кем была его мать — первой женой Мономаха Гитой Уэссекской или второй, имя которой науке неизвестно.

Юрий в детстве или в молодости (в каком именно году — опять-таки не ясно) стал князем Ростово-Суздальским. В 1120 году он возглавил совместный поход русских и половецких войск против волжских булгар. Летописи сообщают, что через пять лет после этого события Юрий перенёс центр своего княжества из Ростова в Суздаль.

После смерти Владимира Мономаха великое княжение унаследовал его старший сын Мстислав. Однако, когда и тот умер в 1132 году, между его детьми и братьями начали возникать трения из-за распределения княжеств.

«На Руси в то время, в отличие от Западной Европы, не был утверждён принцип майората, при котором наследование идёт по прямой мужской линии от отца к сыну. Вместо этого действовало лествичное право — все мужчины семьи имели право на старшинство в роде в определённом порядке», — пояснил в разговоре с RT профессор МПГУ Герман Артамонов.

В начале 1130-х годов Юрий Долгорукий начал вмешиваться в южнорусские дела. В частности, он вступил в конкуренцию со своими племянниками Всеволодом Мстиславичем и Изяславом Мстиславичем за контроль над Переяславским княжеством на левом берегу Днепра. Несмотря на временные успехи, утвердиться в Переяславле он не смог и вернулся на Северо-Восток.

Юрий активно занимался развитием Ростово-Суздальского княжества. Он поощрял переселение в его земли жителей Поднепровья, выделяя им ссуды и предоставляя статус вольных земледельцев. Кроме того, Юрий строил новые города. С его именем связывают основание Кснятина, Переславля-Залесского, Костромы, Городца, Стародуба, Звенигорода, Перемышля, Дубны, Юрьева, Дмитрова.

«Юрий проводил политику заселения своих земель и строительства новых городов, исходя из прагматических соображений. Увеличивалась численность налогоплательщиков, а значит, росли и доходы княжеской казны», — отметил в беседе с RT профессор МПГУ Виталий Захаров.

По словам Германа Артамонова, в массовом сознании имя Юрия Долгорукого неразрывно связано с Москвой.

«Несмотря на то что Москва существовала задолго до её первого летописного упоминания в 1147 году, существует традиция вести отсчёт истории города с этой даты», — подчеркнул историк.

Юрий предложил своему союзнику Святославу Ольговичу встретиться с ним в городе под названием «Московъ», а летописец зафиксировал этот факт для потомков.

© Памятник Юрию Долгорукому в Москве // РИА Новости

«В 1147 году Москва — самый обычный город, коих на Руси существовало немало. Предугадать её грядущее возвышение в то время было трудно», — рассказал в беседе с RT заведующий кафедрой истории России с древнейших времён до ХХ века СПбГУ Андрей Дворниченко.

Юрий Долгорукий заложил древнейшие из известных белокаменных храмов в Северо-Восточной Руси — в частности, церковь Бориса и Глеба в Кидекше. Кроме того, по его приказу возводились новые фортификационные сооружения. По словам историков, с учётом состояния развития технологий, силы, которые были потрачены при Долгоруком на строительство храмов и крепостей, сопоставимы с усилиями петровской России по возведению Санкт-Петербурга.

Борьба за Киев

В 1146 году князь Изяслав Мстиславич с нарушением норм лествичного права занял киевский великокняжеский престол. Старшим в роду был брат Юрия Долгорукого Вячеслав, однако он проявил инертность и вступать в активную борьбу за свои права не стал. Зато Юрий вскоре снова вмешался в южнорусские дела, создав коалицию, направленную против Изяслава. По мнению ряда историков, именно за активное участие в конфликтах княжеств, находящихся далеко от его собственного, Юрий получил прозвище Долгорукий.

В результате тяжёлой ожесточённой борьбы Юрий дважды занимал Киев. Некоторое время Долгорукий называл великим князем своего старшего брата Вячеслава, а себя — его соправителем. Однако Изяслав дважды вытеснял Юрия из Киева. А в 1151 году он перехватил войско Долгорукого на реке Руте, когда тот не успел собрать всех союзников, и нанёс ему поражение. В результате Юрий отступил в Северо-Восточную Русь и временно оставил попытки вернуться в Киев.

В 1154 году умерли Изяслав Мстиславич и Вячеслав Владимирович. Юрий сразу отправился в новый поход на юг. По пути он объединял силы со старыми союзниками и мирился с теми, с кем находился в состоянии конфликта. А князь Изяслав Давыдович, захвативший в это время власть в Киеве, оказался в полной дипломатической изоляции.

20 марта 1155 года Юрий Долгорукий без боя вступил в Киев и вернул себе великокняжеский престол — на этот раз до конца жизни.

В дальнейшем Юрий совершил в интересах своих союзников поход на Волынь, однако он оказался неудачным. По словам историков, это убедило противников в том, что Долгорукий не всесилен, и они снова начали создавать против него коалицию. Однако поучаствовать в новой войне великому князю Юрию было не суждено. 15 мая 1557 года Долгорукий умер после непродолжительной болезни. Предположительно, он был отравлен представителями киевской знати на пиру у сборщика торговых пошлин и налогов Петрилы.

Знаменитый русский историк Василий Татищев негативно характеризовал Юрия Долгорукого, обвиняя его в пристрастии к выпивке, интригах с чужими жёнами, обжорстве, а также в недостаточном внимании к государственным и военным делам. Непонятно, какими он при этом пользовался источниками, но его характеристики перекочевали в труды многих других историков.

Современные исследователи ставят утверждения Татищева под сомнения. По одной версии, он хотел очернить Долгорукого, так как с симпатией относился к личности Изяслава Мстиславича, согласно другой — пытался аллегорически изобразить своё видение нравов, царящих при дворе Петра I. Рассказы Татищева опровергаются объективными достижениями князя Юрия — в частности, развитием при нём Северо-Восточной Руси и тремя покорениями Киева.

По словам экспертов, время правления Долгорукого фактически стало концом эпохи, когда Киев играл особую роль в политической жизни Руси и являлся единственным возможным местом нахождения великого князя. Уже сын Юрия Андрей Боголюбский, захватив Киев, не стал жить в нём и выполнял великокняжеские функции, находясь во Владимире.