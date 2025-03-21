Как террористы атаковали «Крокус Сити Холл»: что удалось раскрыть следствию

Год назад, 22 марта 2024 года, совершено нападение на концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске, ставшее одним из самых страшных терактов в истории современной России наряду с захватом школы в Беслане. Четверо террористов, вооруженных автоматами, ворвались в здание и открыли огонь на поражение, а затем подожгли зрительный зал. Трагедия унесла жизни 145 человек. На сегодняшний день правоохранительные органы задержали уже 15 человек — как непосредственных исполнителей преступления, так и их пособников, опросили около 800 свидетелей, а общий объем материалов следствия превысил 200 томов. К началу судебного процесса по этому делу, который пройдет во 2-м Западном окружном военном суде в Москве, «Лента.ру» вспомнила, как шло расследование преступления, потрясшего Россию, и кто оказался его организатором.

© Lenta.ru

Вечер 22 марта 2024 года, Красногорск (Московская область). Концертный зал «Крокус Сити Холл» постепенно заполняется зрителями — совсем скоро там должна выступить популярная российская рок-группа «Пикник». Парковка у зала забита машинами. Когда в 19:54 туда заезжает белый Renault Symbol, никто не обращает на него внимание.

Машина останавливается на пешеходном переходе у входа №14. Из нее выходят четверо вооруженных мужчин в камуфляже: они молча заходят в «Крокус Сити Холл» и открывают огонь на поражение по всем, кто попадается им на пути. В 20:03, преодолев 300 метров, террористы добираются до зрительного зала и уже там продолжают бойню.

В 20:11 они выливают на кресла в зрительном зале бензин и поджигают его, одновременно расстреливая тех, кто пытается бежать. «Воздух наполнился дымом, кровью и ужасом», — будет вспоминать один из выживших. В 20:14, спустя всего 20 минут после начала атаки, террористы смешиваются с толпой охваченных паникой людей.

Нападавшие спокойно выходят из объятого клубами дыма здания, садятся в Renault Symbol и бьют по газам, сбивая семью с двумя детьми. На их совести — 145 жизней, еще 551 человек ранен. И, скрываясь в потоке машин, они точно знают, что за пару десятков минут стали целями номер один для всех спецслужб России.

***

В момент атаки на «Крокус Сити Холл», расположенный у МКАД, Москву сковали пятничные пробки — сотрудникам правоохранительных органов и экстренных служб пришлось буквально прорываться сквозь них. Когда в 21:30 бойцы спецназа вошли в концертный зал, террористы уже спешили покинуть столичный регион.

Однако еще до этого, с момента получения самых первых сообщений о трагедии, специалисты стали вычислять подозреваемых при помощи биллинга и систем видеонаблюдения.

МКАД и «Крокус» — не то место, где можно остаться незамеченными, даже несмотря на всю неразбериху после теракта. С самого начала нам было очевидно: задержание подонков — лишь вопрос времени Иван (имя изменено) сотрудник правоохранительных органов

Около трех часов ночи 23 марта белый Renault Symbol, мчавшийся в сторону украинской границы, засекли в районе деревни Хацунь в Брянской области. Прибывшие на место силовики приказали водителю остановиться, но тот попытался скрыться. Началась погоня со стрельбой, которая кончилась тем, что машина подозреваемых перевернулась.

Одного из них задержали на месте, трое других сбежали в лес, но их быстро нашли при помощи квадрокоптера и служебной собаки. Кто-то из задержанных сразу признался, что согласился стрелять в людей за деньги, а указания получал от неких кураторов в Telegram.

Все четверо террористов, попавших в руки оперативников, оказались уроженцами Таджикистана — вскоре на территории этой страны прошли массовые задержания и допросы их родственников. Следователи быстро установили, что исполнителей атаки на «Крокус Сити Холл» завербовали через Telegram, а за их вооружение и размещение отвечали другие люди.

По Telegram написали, без имени, без фамилии, без ничего. (...) Я в Telegram учился, проповедника слушал там. Его помощник мне написал показания одного из исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле»

Азиатский след

Мировая реакция на теракт последовала незамедлительно — уже в вечер преступления МИД Великобритании, Китая, США, Франции и других стран осудили действия террористов, а также выразили соболезнования семьям жертв.

Те съемки, которые нам поступают из Москвы, ужасны. Наши мысли с жертвами, пострадавшими и с российским народом из заявления МИД Франции

При этом в США поспешили напомнить, что ранее предупреждали российскую сторону об угрозе терактов. Еще 8 марта на англоязычной версии сайта американского посольства в Москве появилась рекомендация избегать посещения массовых мероприятий, включая концерты, в «ближайшие 48 часов».

Посольство отслеживает сообщения о том, что у экстремистов есть планы атаковать большие собрания в Москве из сообщения посольства США в Москве

Кроме того, посольство призвало американцев немедленно покинуть Россию и быть внимательным к своему окружению. Американская сторона также отметила, что предупреждение о готовящемся теракте российским спецслужбам поступило днем ранее — 7 марта.

Позже зарубежные СМИ со ссылками на источники среди чиновников США заявили, что в отправленном России предупреждении фигурировал «Крокус Сити Холл» как потенциальная цель для атаки сторонников запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство» (ИГ).

При этом степень конкретики сообщения источники оценили как высокую. На том же настаивала и временный поверенный в делах США при ОБСЕ Кэтрин Брукер в своем докладе. По словам Брукер, теракт в Красногорске стал первой успешной атакой группировки ИГИЛ-К в России и первой масштабной атакой за пределами ее традиционной зоны активности в Южной Азии.

Тут стоит сделать небольшое отступление: Кэтрин Брукер говорила о террористической группировке «Вилаят Хорасан», входящей в состав ИГ, — именно ее сокращенно называют ИГИЛ-К. Буква «К» появилась из-за прямой транслитерации с английского языка, в котором слово «Хорасан» пишется как Khorasan.

Тревожные сигналы

Как следовало из заявления Кэтрин Брукер, атака на «Крокус Сити Холл» была продиктована стремлением членов «Вилаят Хорасан» продемонстрировать свои способности распространять влияние за пределами Южной Азии.

Кроме того, нападение стало реакцией на тесные отношения Москвы с афганским исламистским движением «Талибан» (запрещенная в РФ террористическая организация) и продолжающейся военной операцией против ИГ в Сирии.

Хотя публичное обращение нашего посольства, возможно, и удержало ИГИЛ-К от нападения 8 марта, наше предупреждение российскому правительству точно обозначило террористическую угрозу, исходящую от концертов в Москве Кэтрин Брукер в 2022 году — временный поверенный в делах США при ОБСЕ

Тем не менее, по данным американского журналиста Сеймура Херша, ЦРУ в своем сообщении Москве на самом деле не указывало, где именно может произойти теракт — в предупреждении говорилось лишь о месте «публичного скопления людей».

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин, подтвердил, что Федеральная служба безопасности (ФСБ) действительно получала от США информацию о возможной подготовке теракта, однако она была слишком общей и не содержала важных подробностей.

Он [контртеррористический канал — прим. «Ленты.ру»] действует, но действие его, к сожалению, ограничено. На функционирование этого канала накладывается неблагоприятная международная обстановка Сергей Нарышкин директор СВР

Между тем, как утверждали американские СМИ, об угрозе Россию помимо США предупреждал и Иран. «За несколько дней до атаки Тегеран поделился с Москвой информацией о возможном крупном теракте на территории России, которая была получена в ходе допросов арестованных в связи со смертельными взрывами в Иране», — отмечал источник Reuters.

Однако в предоставленной информации не было конкретных данных о времени и точной цели — лишь данные о том, что неким боевикам поручили подготовиться к крупной операции в России.

Один из террористов (арестованных в Иране) сказал, что некоторые члены группировки уже отправились в Россию источник Reuters

Как бы то ни было, мировое сообщество с подачи США возложило всю ответственность за теракт в «Крокус Сити Холле» на «Вилаят Хорасан». А через некоторое время члены террористической группировки и сами подтвердили свою причастность к преступлению.

«Кто заказчик?»

Президент России Владимир Путин согласился с тем, что теракт в Красногорске был совершен «руками радикальных исламистов», но при этом потребовал найти заказчика. По его словам, за преступлением стояли украинские спецслужбы.

Мы знаем, чьими руками было совершено это злодеяние против России и ее народа. Нас интересует, кто заказчик. (...) Это злодеяние может быть лишь звеном в целой серии попыток тех, кто с 2014 года воюет с нашей страной руками неонацистского киевского режима президент России Владимир Путин заявление на совещании по мерам, принимаемым после теракта в «Крокус Сити Холле». 25 марта 2024 года

Владимир Путин также указал на попытки США по разным каналам доказать другим странам мира, что «киевского следа в московском теракте якобы нет, что кровавый теракт совершили последователи ислама». А на следующий день, 26 марта, о причастности украинских спецслужб к атаке на «Крокус» заявил и директор ФСБ Александр Бортников.

По его словам, российские спецслужбы предварительно получили информацию, которая указывала на ангажированность Украины в подготовке нападения на «Крокус».

В общем плане мы считаем, что они [украинские спецслужбы] к этому причастны. (...) Теракт в «Крокусе» нужен был западным спецслужбам и Украине, чтобы раскачать ситуацию, создать панику в обществе в России директор ФСБ Александр Бортников заявление от 26 марта 2024 года

Спустя еще два дня, 28 марта, Следственный комитет России (СКР) объявил о найденных доказательствах связи террористов с Украиной. Ведомство отметило, что имеет подтвержденные данные о поступлениях исполнителям теракта значительных денежных сумм с Украины — в том числе в криптовалюте.

Первоначальные результаты расследования полностью подтверждают спланированный характер действий террористов, тщательную подготовку и финансовую поддержку со стороны организаторов преступления. В результате работы с задержанными террористами (...) получены доказательства их связи с украинскими националистами из сообщения СКР от 28 марта 2024 года

Детали появились к 9 апреля: тогда СКР назвал спонсором теракта украинскую нефтегазовую компанию Burisma Holdings, связанную с сыном Джо Байдена, в то время — президента США. По данным следствия, через компанию на протяжении предыдущих лет боевикам выплачивались деньги за подготовку терактов в России и за ее пределами.

Целью этих преступлений были видные политические и общественные деятели страны. 16 апреля Николай Патрушев — в то время секретарь Совбеза России — заявил, что связь исполнителей атаки на «Крокус Сити Холл» с Украиной подтверждена следствием и процессуально закреплена.

Тем не менее организаторы и соучастники теракта так и не были названы: из материалов уголовного дела известно лишь то, что они скрываются за границей. В документах подчеркивается, что атака на «Крокус» имеет международный характер — и это затрудняет ее расследование.

Исполнители теракта

Непосредственные исполнители теракта в «Крокус Сити Холле» были задержаны ночью 23 марта в районе деревни Хацунь в Брянской области. Сегодня следователям хорошо известны как их личные данные, так и роли в громком преступлении.

Далерджон Мирзоев (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

Дата рождения: 23 ноября 1991 года (32 года) Место рождения: Таджикистан Семейное положение: женат, есть четверо несовершеннолетних детей Судимости: ранее не судим Роль в группе: водитель / боевик

Далерджона Мирзоева — одного из лидеров группы исполнителей — журналисты окрестили «Мясником из "Крокуса"»: при нападении он проявил особую жестокость, добивая раненых ножом. Следствие установило, что Мирзоев был водителем террористов — за десять дней до преступления он купил белый Renault Symbol у Диловара Исломова (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Мирзоев привез всю группу к «Крокус Сити Холлу» и был за рулем в момент бегства, сбив семью с двумя детьми на парковке у концертного зала. Пытаясь избежать задержания, он залез на дерево в лесу у деревни Хацунь — чтобы достать его, оперативникам пришлось срубить это дерево.

До теракта Мирзоев попадал в поле зрения российских правоохранительных органов лишь однажды, из-за административного правонарушения — истекшей регистрации. За это его поставили на полицейский учет в Новосибирске за три месяца до трагедии в Красногорске.

Шамсидин Фаридуни (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

Дата рождения: 17 сентября 1998 года (25 лет) Место рождения: Таджикистан Семейное положение: женат, есть несовершеннолетний ребенок Судимости: ранее не судим Роль в группе: разведчик / вербовщик / боевик

Шамсидин Фаридуни был вторым лидером группы террористов наряду с Далерджоном Мирзоевым. Незадолго до теракта Фаридуни приезжал к «Крокус Сити Холлу» и изучал обстановку: его запомнил таксист, который позже узнал преступника в ТВ-сюжете.

Водитель вспоминал слова Фаридуни — якобы тот ходил на концерт итальянского оперного певца Алессандро Сафины, но выступление ему не понравилось и он «выкинул деньги на ветер». Террориста также запомнил один из сотрудников концертного зала, который видел, как злоумышленник осматривался и фотографировался, выясняя схему помещений.

В момент атаки на «Крокус Сити Холл» Фаридуни вел огонь по людям. СМИ окрестили его «болтливым террористом»: неплохо владея русским языком, он одним из первых начал давать показания почти сразу после задержания. Злоумышленник признался, что познакомился в мессенджере с неким проповедником, который предложил ему убивать людей за 500 тысяч рублей.

Их личное знакомство состоялось в Турции, куда Фаридуни выезжал, поскольку у него истекли 90 дней безвизового пребывания в России. Ему нужно было совершить так называемый визаран — выехать из страны и въехать обратно.

Оперативник: «В "Крокусе" что делал вчера?» Фаридуни: «В "Крокусе" застрелил. Людей. За деньги». Оперативник: «Сказали конкретно, кого убивать?» Фаридуни: «Людей. Без разницы каких, кто там зайдет. Сказали делать это дело» из оперативного видео задержания Шамсидина Фаридуни

Родственники Фаридуни рассказали следователям, что он пытался втемную вовлечь в нападение на концертный зал своего тестя — за два дня до теракта позвонил отцу супруги и предложил приехать в Москву, чтобы быстро заработать большие деньги. Подробностей, правда, террорист не рассказал: пообещал, что объяснит все при встрече, но тесть ехать отказался.

Саидакрами Рачабализода (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

Дата рождения: 4 февраля 1994 года (30 лет) Место рождения: Таджикистан Семейное положение: женат Судимости: ранее не судим Роль в группе: боевик

Саидакрами Рачабализода уехал в Россию на заработки сразу после окончания 9-го класса. В РФ он дважды попадался на административных правонарушениях: вовремя не оплатил некий штраф на 2,5 тысячи рублей и нарушил правила нахождения в стране. В 2018 году суд обязал его покинуть Россию.

После этого Рачабализода жил в таджикском городе Вахдат и работал грузчиком за 150 долларов в месяц. Там он женился, и у него родился сын, но в три месяца мальчика не стало из-за пневмонии — у семьи не нашлось денег на лечение. При задержании Рачабализода отчаянно сопротивлялся оперативникам, что стоило ему части уха.

Мухаммадсобир Файзов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

Дата рождения: 20 мая 2004 года (19 лет) Место рождения: Таджикистан Семейное положение: не женат Судимости: ранее не судим Роль в группе: боевик

Самый молодой участник группы, Мухаммадсобир Файзов, ранее никогда не попадал в поле зрения российских правоохранительных органов. Он родился в Душанбе — столице Таджикистана, — а после переезда в Россию обосновался сначала в городе Иваново, а затем — в Тейково, где работал в местных барбершопах.

В Тейково Файзов устроился на работу благодаря протекции отца — постоянного клиента заведения. Как клиенты, так и хозяин барбершопа вспоминали, что молодой человек хорошо стриг, плохо говорил по-русски, при этом был очень наивен в житейских вопросах и мечтал любой ценой заработать много денег. За некоторое время до теракта он уволился из барбершопа.

При этом, в отличие от других террористов, Файзов вел страницы в соцсетях. 23 марта на одной из них появилось сообщение — возможно, после взлома аккаунта (авторская орфография сохранена):

Савершил ашибку, пренашу извинени всем Crokys siti Holl

В группе террористов Файзов играл роль боевика — он вел огонь по людям в момент атаки на «Крокус Сити Холл». При задержании злоумышленник получил травму головы, из-за которой у него перестал закрываться один глаз.

***

В ходе расследования все четверо террористов дали изобличающие показания против друг друга. По словам источников, знакомых с их содержанием в СИЗО, сегодня все обвиняемые чувствуют себя нормально и читают Коран.

Сообщники террористов

Помимо четверых непосредственных исполнителей теракта, перед судом в ближайшее время предстанут их 11 предполагаемых сообщников, каждый из которых, по версии следствия, выполнял конкретную роль при подготовке преступления.

Диловар, Аминчон и Исроил Исломовы (внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

Зона ответственности: логистика

Семья Исломовых оказалась под следствием через три дня после теракта в «Крокус Сити Холле». По версии следствия, два брата — 26-летний Диловар и 35-летний Аминчон, а также их 64-летний отец Исроил помогали террористам с логистикой. Именно Диловар 2,5 года владел белым Renault Symbol, который затем продал террористу Мирзоеву.

Тот приходился Исломовым дальним родственником. Увидев его задержанным в одном из ТВ-сюжетов вместе с их бывшим автомобилем, Исломовы сами пошли в полицию, чтобы дать объяснения: они якобы были не в курсе подготовки теракта — однако их задержали. К слову, сам Мирзоев на следствии пояснил, что купил машину у Исломовых под предлогом того, что она нужна ему для работы в такси.

Алишер Касимов (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

Зона ответственности: размещение

По версии следствия, 34-летний уроженец Киргизии Алишер Касимов, получивший российское гражданство, сдавал в аренду террористам свою квартиру. У Касимова была чайхана на Путилковском шоссе в Московской области, закрывшаяся после его ареста. За время в СИЗО он задолжал налоговой службе 107 тысяч рублей.

Назримад Лутфуллои (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

Якубджони Юсуфодзу (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

Мухаммад Шарипзода (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

Зона ответственности: финансирование

25-летний уроженец Таджикистана Назримад Лутфуллои проживал в Москве по временной регистрации. Полицейские задержали его при проверке документов в общественном транспорте, при этом он попытался оказать сопротивление.

Как считает следствие, Лутфуллои участвовал в финансировании атаки на «Крокус Сити Холл», передавая деньги террористам, готовившимся к нападению

Якубджони Юсуфодзу — 27-летний уроженец Таджикистана, женат, у него трое детей. Полиция задержала его в ходе рейда по выявлению нарушителей миграционного законодательства, он оказал сопротивление. Юсуфодзу обвиняется в том, что перечислил деньги на карту одному из соучастников теракта.

При этом позже часть этих средств перевели одному из непосредственных исполнителей преступления. Похожие обвинения предъявлены и 24-летнему уроженцу Таджикистана Мухаммаду Шарипзоде: как и двое других обвиняемых в финансировании террористов, в настоящее время он находится в СИЗО.

Джумахон Курбонов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

Зона ответственности: связь

25-летний уроженец Таджикистана Джумахон Курбонов проживал в России нелегально, работал на стройке и жил в столичном хостеле. Следствие полагает, что Курбонов отвечал за связь исполнителей теракта и систематически оплачивал их счета. Его арестовали 22 мая 2024 года.

Хусейн Медов

Джабраил Аушев

Хаваж-Багаудин Алиев

Батыр Кулаев (розыск)

Амехран Матиев (розыск)

Зона ответственности: оружие

2 ноября стало известно, что сотрудники правоохранительных органов задержали сторонников баталхаджинской террористической организации (боевое крыло братства (вирда) последователей (мюидов, мурдов) религиозного течения Батал-Хаджи Белхороева, внесено в перечень террористических организаций и запрещено в России).

По версии следствия, задержанные обеспечили исполнителей теракта оружием и боеприпасами. Террористы долго искали оружие, пока не вышли на эту группу, и специально приехали за ним в село Сурхахи (Назрановский район Ингушетии). Среди задержанных оружейников оказались Хусейн Медов и Джабраил Аушев.

Спустя некоторое время оперативники ФСБ задержали их сообщника — Хаваж-Багаудина Алиева. Кроме того, в розыске находятся Батыр Кулаев — уроженец ингушского села Экажево — и Амехран Матиев. Еще один участник баталхаджинской террористической организации, которого подозревали в помощи террористам, был остановлен и позже ликвидирован в ходе погони сотрудниками ГАИ.

«Привет, у меня для тебя задание»

Между тем подозреваемых в причастности к теракту в «Крокус Сити Холле» задерживали не только в России: первые подобные операции прошли в Таджикистане, где Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) установил личности девяти человек, предположительно, связанных с преступлением и «Вилаят Хорасан».

Все они оказались жителями города Вахдата, где ранее проживал террорист Саирдаками Рачаболизода. Следом еще пятерых подозреваемых задержали в Турции — Хофизжон Усмонов, Мутеулло Асоев, Рахматулло Саликов, Хамаз Мухаммед и Мухаммадрахим Фаизов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) пытались выехать в Иран.

Последнего не стоит путать с Мухаммадсобиром Файзовым — одним из исполнителей теракта. В открытых источниках нет данных, являются ли они родственниками или у них просто похожие фамилии.

По данным Управления по расследованию террористических преступлений Генеральной прокуратуры Стамбула, все задержанные были напрямую связаны с исполнителями теракта.

В частности, террорист Саидакрами Раджабализода 5 января 2024 года прибыл в Турцию вместе с Файзовым и его семьей

Позже Фаизов стал жить с террористом Шамсидином Фаридуни и Хофизжоном Усмоновым в конспиративной квартире ИГ. Турецкие спецслужбы выяснили, что номер телефона Фаридуни был связан с Усмоновым, что и позволило выйти на последнего. А в телефоне Мутеулло Асоева нашли скриншоты переписок с одним из террористов (предположительно, Мухаммадсобиром Файзовым) — вот фрагмент одной из них:

Асоев: Привет, у меня для тебя задание. Террорист: Привет, что за задание? Вы заложите бомбу в торговом центре Vegas. Мы предоставим все боеприпасы. Награда за задание составляет 800 000 рублей. После завершения миссии? 100 000 заранее, 700 000 после завершения. Нет, я боюсь, они поймают меня и убьют. Нет, наш человек заберет вас после установки бомб. Он доставит вас до белорусской границы. Там мы дадим вам новые удостоверения личности и дом, а также план [действий].

В минувшем январе Генпрокуратура Стамбула потребовала приговорить обвиняемых, задержанных на территории страны, к срокам от 7,5 до 15 лет лишения свободы. А 5 марта 2025 года в США был доставлен гражданин Афганистана Мохаммад Шарифулла, член «Вилаят Хорасан» по кличке Джафар.

Его задержали в районе пакистано-афганской границы и выдали по запросу американцев.

Этот жестокий террорист из ИГИЛ-К организовал зверское убийство 13 героических военнослужащих Памела Бонди генпрокурор США

Американская сторона предъявила Шарифулле обвинение в теракте против военнослужащих США при выводе войск в Афганистане, который был совершен 26 августа 2021 года. Тогда член «Вилаят Хорасан» Абдул Рахман аль-Логари активировал самодельную бомбу на территории аэропорта Эбби-Гейт — взрыв унес жизни 13 военных и 160 мирных жителей.

Во время допроса Шарифулла рассказал, что помогал готовить не только взрыв в Эбби-Гейт, но и множество других терактов, включая атаку на «Крокус Сити Холл».

Во время допроса в ФБР Шарифулла признал, что от имени ИГИЛ-К давал потенциальным участникам нападения [на «Крокус Сити Холл»] инструкции по использованию автоматов Калашникова и другого оружия из пресс-релиза минюста США

Также задержанный узнал двух из четырех арестованных исполнителей теракта в Красногорске и заявил, что ранее давал им указания. Теперь ему грозит пожизненное заключение.

«Террористическая угроза возросла»

Сегодня США выгодно помогать России в борьбе с террористической угрозой, говорит в беседе с «Лентой.ру» юрист и политолог Максим Сытенков. По словам эксперта, это, в частности, подтверждает недавний телефонный разговор директора СВР Сергея Нарышкина и главы ЦРУ США Джона Рэтклиффа, в ходе которого спецслужбы договорились о регулярных контактах.

Террористическая угроза во всем мире возросла. Боевикам выгодно противостояние между государствами и отсутствие у них общего контекста борьбы с терроризмом. Такое положение дел дает возможность террористам действовать безнаказанно, совершая преступления в одних частях мира и прячась в других Максим Сытенков юрист и политолог

Как отмечает эксперт, при администрации президента США Дональда Трампа есть шанс, что американская сторона начнет активнее реагировать на запросы российских спецслужб. При этом у последних есть основания запросить выдачу Мохаммада Шарифуллы как лица, причастного к теракту в «Крокус Сити Холле».

Правда, перспективы такого запроса туманны, поскольку США также намерены судить Шарифуллу за преступления против своих граждан. В то же время, как отмечает политолог Кирилл Казаков, мир исламистских террористических группировок относительно узок, когда речь идет о тех, кто готовит новых боевиков и планирует преступления.

В итоге при аресте причастных к преступлениям против американцев вполне может выясниться, что они действовали еще и против россиян. В этой ситуации Штаты для налаживания связей с Россией могут выдвигать задержанным обвинения и в терактах против РФ Кирилл Казаков политолог

В то же время эксперт считает, что американские спецслужбы давно «вели» Шарифуллу — и именно при слежке за ним могли получить данные о готовящемся теракте в «Крокусе».

***

За год с момента атаки на «Крокус Сити Холл» российские правоохранительные органы проделали колоссальную работу. На сегодняшний день все следственные действия завершены — стороны предстоящего процесса приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела, потерпевшими по которому проходят более 1,7 тысячи человек.

При этом многие общественные деятели выступили за то, чтобы процесс над террористами и их пособниками был открытым. В частности, член Совета по правам человека при президенте России Ева Меркачева заявила, что намерена ходатайствовать о прямой трансляции заседаний суда.