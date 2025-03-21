21 марта: какие праздники отмечают в России и мире

Наступило 21 марта 2025 года. Православная церковь в этот день почитает икону «Знамение», в США едят хрустящий багет, в мире — интересуются жизнью поэтов. Узнаем, какие еще праздники и исторические даты приходятся на 21 марта.

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21 марта: приберись и похлещи ребенка вербой

21 марта православная церковь вспоминает икону «Знамение». На ней запечатлена Богоматерь с Иисусом в районе грудной клетки. Икона была обретена в XII веке.

21 марта люди старались выносить из дома весь сор. Считалось, что уборка может очистить жилище от негатива и вдохнуть в него удачу.

Существовало еще одно интересное поверье. 21 марта люди хлестали детей вербными ветками. Конечно, не с целью причинить им боль. Ритуал имел символическое значение. Считалось, что вербные ветки могут избавить малышей от болезней и невзгод.

Какие праздники 21 марта отмечают в других странах

Всемирный день поэзии. Проведите этот праздник в литературном музее или на экспозиции, посвященной известному поэту вашего города. Если выходить из дома не хочется, советуем включить тематический фильм. Он поможет узнать чуть больше о чувственной стороне литературы и связанных с ней личностях.

21 марта в США отмечается необычный праздник — День французского хлеба. Рекомендуем купить хрустящий багет в ближайшей пекарне и отведать его вместе с запеченным сыром бри и спелыми томатами. Получится романтичный праздничный ужин.

На 21 марта приходится еще один праздник — День красного носа. Его отмечают в Великобритании. В этот день люди собираются, чтобы насладиться выступлениями комиков, посмотреть юмористические постановки или другие комедийные шоу. Все деньги, которые были потрачены на покупку билетов, направляются на благотворительность. Праздник возник в 1985 году как способ помочь тем, кто страдает от голода в Эфиопии.

21 марта в истории: памятные и значимые даты

21 марта — в Оксфорде сжигают видного богослова, штат Миннесота узнает о массовом расстреле людей внутри школы, а Алькатрас закрывает свои двери для заключенных. Ознакомимся с этими фактами подробнее.

1556 год — в Англии сжигают Томаса Кранмера, богослова и одного из видных деятелей Реформации. Реформацией назван период, когда английская церковь начала отходить от католических традиций. Это привело к созданию независимой от католической англиканской церкви. Томас Кранмер был сожжен по обвинению в еретичестве.

1963 год — закрывается легендарная тюрьма Алькатрас. Позже ее открывают вновь, как музейное пространство. На сегодняшний день это одна из главных туристических достопримечательностей Сан-Франциско, ежегодно привлекающая около 1,5 миллиона посетителей. Учреждение прославилось как «тюрьма последнего шанса» для самых отъявленных преступников, у которых не было надежды на реабилитацию.

2005 год — в Ред-Лейк, США, 16-летний Джефф Вайз убивает своего дедушку, служителя правопорядка, и его возлюбленную. Затем молодой человек на полицейской машине деда направляется к своей школе, где открывает огонь. В результате нападения погибли семь человек — невооруженный охранник, учитель и пять учеников. Как минимум девять человек получили ранения. После прибытия полиции Вайз продолжил стрельбу. Получив ранение, он покончил с собой.

В этот день появились на свет

1839 год — один из участников объединения «Могучая кучка», композитор, автор музыки к опере «Борис Годунов» Модест Мусоргский.

1889 год — поэт, артист эстрады, актер, лауреат Сталинской премии II степени Александр Вертинский.

1960 год — автогонщик, трижды чемпион мира в классе «Формула-1», погибший во время третьего этапа чемпионата «Формулы-1», врезавшись в стену, обладатель легендарного прозвища Человек Дождя Айртон Сенна.

В этот день мир покинули

1998 год — артистка балета, прима Большого театра СССР, неоднократно выступавшая на зарубежных гастролях, Галина Уланова.

2005 год — автор мемуаров, художник, лауреат Государственной премии РСФСР имени Репина Виктор Цигаль.

2007 год — режиссер, автор сценариев, прославившийся благодаря картинам «Прощание славянки» и «Тактика бега на длинную дистанцию», Евгений Васильев.