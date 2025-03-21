Дело судей: за что в СССР осудили десятки служителей Фемиды

Дело судебных работников Ленинграда стало для прокурора СССр Андрея Вышинского одним из самых важных. Тем более что выступать ему пришлось против собственных коллег. Вышинский требовал для подсудимых самого сурового наказания, придав процессу политический подтекст.

Судьи на скамье подсудимых

Прокурор Андрей Януарьевич Вышинский, выступавший в качестве обвинителя на многих процессах, говорил о суде, о котором идет речь, так: «Едва ли я ошибусь, сказав, что дела такого исключительного значения, как это, наша республика еще в своих летописях не записывала». Действительно, дело ленинградских служителей Фемиды прогремело тогда на всю страну. Вышинскому выпал еще один шанс поупражняться в красноречии, потому как «громить» ему пришлось своих же коллег-юристов.

В 1924 году на скамью подсудимых попали сразу 42 судебных работника из Ленинграда, в том числе 17 следователей. Как утверждает Александр Звягинцев, автор издания «Прокуроры двух эпох. Андрей Вышинский и Роман Руденко», под стражу были взяты и осуждены членами выездной комиссии Верховного суда Советского Союза следователи различных рангов, включая следователей военного трибунала, народные судьи, прокуроры, адвокаты.

Суть обвинений

Все перечисленные лица обвинялись в коррупции. Согласно архивным материалам, судебные работники, сплотившись в группу с целью личного обогащения, стали систематическими взяточниками. Согласно следственным документам, судьи и другие служители Фемиды состояли в сговоре с нэпманами, заинтересованными в тех или иных услугах. Тем самым, кроме прочего, судебные работники, требовавшие с нэпманов взятки в суммах от 650 до 39 тысяч рублей, подрывали авторитет судебной власти.

Андрей Вышинский в буквальном смысле выложился на все 100% в деле судебных работников. Следователь по особо важным делам Александр Кирпичников считает, что именно в это время взошла кровавая звезда Вышинского, поэтому громкие речи на суде не были редкостью. Вышинский заявлял, что взятка становится еще более гнусным явлением, когда дается работнику юстиции. Прокурор также отмечал, что преступники покупали служителей правосудия для того, чтобы избежать наказания, что усугубляет вину вторых.

Смертные и оправдательные приговоры

Андрей Вышинский требовал для взяточников, которые, по мнению Звягинцева на самом деле не были связаны между собой, а материалы объединили искусственно, самого сурового и беспощадного наказания. Вышинский объявил, что обвиняемые запятнали высокое имя судьи. По данным Елены Прудниковой, автора книги «Хрущев», 19 взяткодателей и взяткополучателей были действительно приговорены к расстрелам. По другим сведениям, высшая мера была назначена 17 подсудимым.

Впрочем, стоит отметить, что 8 обвиняемых получили по 10 лет, а остальные отделались менее серьезными сроками. Мало того, Вышинский, поддержавший обвинение, выдвинутое следствием, почти в полном объеме, просил сделать исключение для двух судебных работников, но принять во внимание их «преступные связи». При этом Андрей Януарьевич делал упор на политическое значение коррупции, упомянув, что буржуазия теперь «заходит с тыла». Удивительно, но в результате процесса были оправданы Левензон и Матеди, вину которых доказать не удалось.