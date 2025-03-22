Заключенный притворился больным и сбежал из тюремного фургона

В Великобритании заключенный притворился больным и сумел сбежать из тюремного фургона по дороге в суд. Об этом пишет Lancashire Post.

Побег произошел утром в среду, 19 марта, недалеко от города Ланкастер, графство Ланкашир. 33-летнего Джейми Купера должны были доставить в суд по делу о нападении на сотрудника полиции и причинении материального ущерба.

В пути Купер изобразил приступ болезни и заявил, что ему нужна неотложная медицинская помощь. Охранники приняли решение остановить фургон у обочины и попытались помочь заключенному. Как сказано в официальном заявлении, «когда машина остановилась, Купер поборол охранников и сбежал».

Задержать его не удалось до сих пор. Жителей графства призывают быть очень осторожными и не приближаться к Куперу, если они его встретят.

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