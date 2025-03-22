Мать устроила погоню на мотоцикле, чтобы спасти сына

В Таиланде мать устроила погоню за похитителями сына, которые хотели сделать из него мошенника. Об этом пишет The Thaiger.

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38-летняя Сутия из провинции Бурирам воспитывает 19-летнего сына, у которого диагностировано расстройство аутического спектра. Несмотря на диагноз, юноша самостоятелен и хорошо разбирается в ремонте мобильных телефонов и другой электроники. Недавно сын сообщил Сутии, что ему предложили некую работу, где будут платить 20 тысяч батов в месяц (50 тысяч рублей). Женщина сразу заподозрила, что его пытаются втянуть в мошенническую схему, и запретила встречаться с потенциальными работодателями.

Через несколько дней сын позвонил ей и сказал, что отправляется на работу в провинцию Сакэу. Сутия снова запретила ему это делать, после чего связь резко оборвалась. Женщина бросилась домой и увидела, как сын садится в черную машину. Она вскочила на свой мотоцикл и устроила погоню за похитителями.

В итоге, когда машина припарковалась, Сутия заявила неизвестным, что является матерью юноши и потребовала объяснений. Еще перед отъездом с работы она сообщила о происходящем в полицию. Когда тайка общалась с похитителями, ей перезвонил сотрудник, чтобы уточнить детали случившегося. Поняв, что Сутия говорит с полицией, преступники отпустили юношу и скрылись.

Позже мать обнаружила в телефоне сына переписку с преступниками. Некая женщина убедила его, что он получит административную должность в их компании. Однако Сутия уверена, что сына хотели сделать телефонным мошенником или открыть на его имя счет в банке для перекачки и отмывания денег банды.

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