Юрий Чурбанов: за что посадили любимого зятя Брежнева

Как известно, зять Брежнева Юрий Чурбанов, согласно приговору суда, в конце 1980-х годов отправился в места не столь отдаленные. Несмотря на то, что Чурбанов не отбыл и половины срока, за решеткой ему пришлось нелегко. По словам самого Юрия Михайловича, поблажек ему никто не делал.

Взлет и падение

На момент знакомства с дочерью Леонида Брежнева Галиной, Юрий Михайлович Чурбанов занимал должность заместителя начальника политотдела мест заключения РСФСР. Однако вскоре после того, как судьба свела его с Галиной Брежневой, Чурбанов был назначен замом начальника политического управления внутренних войск МВД. В итоге к 1980 году Юрий Михайлович дорос до кресла первого заместителя министра внутренних дел. Вот только после смерти Брежнева Чурбанову пришлось нелегко.

Спустя всего 2 года после кончины генсека Юрия Чурбанова сняли с упомянутого выше поста и перевели на должность замначальника Главного управления внутренних войск МВД, что было значительным понижением. А в 1987 году его и вовсе взяли под стражу в связи с «хлопковым делом». Юрий Михайлович за коррупцию был приговорен Военной коллегией к 12 годам заключения с конфискацией имущества, а также лишен генеральского звания.

Зять генсека в колонии

По словам историка Николая Зеньковича, автора книги «Самые секретные родственники», Юрий Чурбанов отбывал наказание в Нижнем Тагиле Свердловской области. Теперь это исправительное учреждение для экс-сотрудников правоохранительных органов называется «Красная утка». Как вспоминал сам Чурбанов, вопреки слухам о том, что в колонии его встречали с оркестром, он прибыл туда на общих основаниях, и никаких скидок для него не было.

Заключенные встретили Юрия Михайловича со злорадством: мол, зять Брежнева, а тоже зэк. Однако позже от Чурбанова отстали, тем более что работал он тоже наравне с остальными. Так как в личном деле Чурбанова было указано, что он трудоспособен, его определили в местный цех слесарем-сборщиком: Юрий Михайлович изготавливал вазочки для мороженого и водопроводные вентили. Трудился он, как и все, 6 дней в неделю, поэтому высыпаться удавалось только в воскресенье.

Правда, черно-белый телевизор Чурбанов вместе с другими осужденными смотрел и по будням, после работы. Вообще зять генсека подчинялся общим правилам, согласно которым нельзя было тратить деньги, высланные из дома, на продукты. На них можно разрешалось лишь приобрести товары первой необходимости (например, мочалку или мыло). Можно было потратиться и на стоматолога, так как в колонии действовал соответствующий кооператив.

Освобождение

Юрию Чурбанову стало вдвойне тяжелей, когда в 1990 году Галина Брежнева подала на развод. До этого она присылала мужу деньги и теплые вещи, но на свиданиях ни разу не была: говорят, у Брежневой тогда отнялись ноги. Мало того, Галина Леонидовна сумела вернуть имущество, описанное после конфискации у супруга. Женщина смогла доказать, что все вещи были нажиты ею до брака или являлись подарками отца.

Так что на свободу Чурбанов вышел уже холостым человеком. А случилось это в 1993 году. Как пишет Евгений Додолев в своей книге «Юрий Чурбанов», Юрий Михайлович был освобожден условно-досрочно благодаря адвокату, который написал письмо президенту Борису Ельцину.