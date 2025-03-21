Приметы на 22 марта: почему этот день напомнит сюжет "Золотого ключика"

Православные в этот день вспоминают сорок мучеников Севастийских - воинов, погибших за веру в IV столетии. Также на этот день приходиться вторая Родительская суббота Великого поста. А в народе этот день называют Сорок Сороков или просто Сороки.

© кадр из мультфильма «Приключения Буратино»

В этот день был особый ритуал. В мешочек клали три монетки и оставляли у окна на солнце. А затем просили, чтобы они приумножились. После чего мешок закапывали под дубом и поливали из колодца. Считается, что писатель Алексей Толстой именно эту народную традицию взял за основу в произведение "Золотой ключик". Только, в отличие от литературной истории, согласно народной традиции, денежки появятся сразу в кошельке.

Также 22 марта не делали уборку в доме и не мыли полы, чтобы потом не плакала вся семья. Не покупали в этот день веник. Но были особые приметы, связанные с птицами. В этот день часто прилетали первые жаворонки из теплых краев. И после этого начинались полевые работы. Чтобы тепло поскорее пришло, в этот день хозяйки пекли пирог, который состоял из сорока "жаворонков". Птичек обмазывали медом и украшали маком. Также могли выпечь сорок колобков, символизирующих солнце. С помощью этой сдобы гадали. В тесто подмешивали мелкие предметы. Если попалась монета, жизнь будет богатой, кольцо - к замужеству, ключ - к наследству, а пустая - к скорой разлуке.

Смотрели и на погоду. Если пришло тепло - еще сорок дней так будет. Если подморозило - зима еще вернется. Обильная капель сулила урожаем проса. А если синица запела - тепло не уйдет.