Сталинградская битва: как она изменила ход Второй мировой войны

В 2025 году Россия отмечает 80-летие окончания Великой Отечественной войны. Ее ключевым событием и переломным моментом всей Второй мировой войны стала 200-дневная Сталинградская битва, длившаяся с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года. Почему для Гитлера было так важно взять Сталинград, кто являлся союзниками нацистской Германии в этом сражении и какой подарок английского короля Черчилль вручил Сталину в столице Ирана — в материале «Ленты.ру» в рамках проекта «Победа».

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День, когда горела Волга

Звезда советского кино Николай Рыбников почти никогда и никому не рассказывал о своем военном детстве. В 1944 году на фронте погиб его отец, а вскоре после этого, не выдержав горя, ушла из жизни и мама. Николай вместе с братом остались сиротами. Но еще раньше будущий артист чудом выжил в неразберихе первых недель битвы за Сталинград, где он тогда жил. О том, что ему довелось пережить во время самой страшной бомбежки города, Рыбников в 1957 году поделился со своей партнершей по фильму «Высота» Инной Макаровой, которая потом пересказала его слова:

«Во время панического бегства гражданского населения из разбомбленного немцами Сталинграда все перебирались через реку на всем, на чем было возможно плыть. Весь город горел сплошной стеной. В нем сгорели тысячи людей. И вся Волга горела, так как по реке текли ручьи горящей нефти. И Николай в свои одиннадцать лет чудом перебрался на другой берег. Он не умел плавать и пришлось цепляться за плывущие на тот берег лодки, а люди в лодках били его по рукам, спасаясь сами».

23 августа 1942 года, ровно через три года после подписания Московского договора между СССР и Германией (пакта Молотова — Риббентропа), 400 самолетов 4-го воздушного флота под командованием генерала Вольфрама фон Рихтгофена несколькими волнами атаковали Сталинград фугасными и зажигательными бомбами. В результате густо застроенный 600-тысячный город накрыло гигантским огненным смерчем, превратившим его в дымящиеся развалины.

Волгоградский художник Лев Тырин рассказывал:

«И вот наступил день 23 августа, день массированного налета немецкой авиации на город. Я смотрел, как дети играли в "клеек" — это что-то подобное "городкам"... Игра была нарушена непонятным звуком, нарастающим со стороны вокзала Сталинград-1. Что-то черное и страшное надвигалось на нас. Это были немецкие самолеты, при приближении их можно было хорошо рассмотреть. Со всех самолетов начали сбрасывать бомбы».

Вот как описывал эту варварскую бомбардировку мирного города член Волгоградской общественной организации «Дети Сталинграда» Владимир Коновалов:

«Мне было 10 лет тогда. В том месте, где сейчас ТРК "Европа" и центральный парк, в те годы стояли громадные нефтеналивные баки. Помню, как 23-го они взрывались: как атомная бомба. Крышки баков "грибом" поднимались вверх и какое-то время висели, а потом, бах, падали вниз, и горящая нефть расплывалась по Волге…»

Председатель городского комитета обороны Алексей Чуянов вспоминает события 23 августа так:

«Между каменных домов горела деревянная изба. Вдруг из двери выбежали, держась за руки, мальчик лет шести и девочка лет четырех. Было больно смотреть на детские фигурки в пламени пожара. Мальчик сказал, что они ждут с работы отца, а маманьку во дворе убило. Мы стояли перед детьми и их распростертой на земле матерью в оцепенении».

А это свидетельство командующего Юго-Восточным фронтом генерала Андрея Еременко:

«Потоки горящей нефти и бензина устремлялись к Волге, горела поверхность реки, горели пароходы на сталинградском рейде, смрадно чадил асфальт улиц и тротуаров, мгновенно, как спички, вспыхивали телеграфные столбы. Визг летящих с высоты бомб смешивался с гулом взрывов, скрежетом и лязгом рушащихся построек, потрескиванием бушевавшего огня. В этом хаосе звуков отчетливо выделялись стоны и проклятия гибнущих, плач и призывы о помощи детей, рыдания женщин».

«Было все на кону»

По приблизительным подсчетам, только 23 августа погибло более 90 тысяч жителей Сталинграда (ранее называлась цифра в 40 тысяч жертв). После полудня 16-я немецкая танковая дивизия из состава 14-го корпуса возле северной окраины города прорвалась к Волге и отрезала 62-ю армию от остальных сил советских войск.

Ожесточенное сопротивление Красной армии не позволило немцам взять город с ходу в конце августа и в начале сентября 1942 года. 25 августа в Сталинграде было объявлено осадное положение.

Как рассказывал «Ленте.ру» историк Алексей Богданов, с немцами вроде бы успешный для них авианалет 23 августа сыграл злую шутку:

«Плохо подготовленный к обороне и неразрушенный город мог бы быть взят вермахтом с ходу. Однако, превратив город в руины, немцы сами создали советским войскам удобные позиции для обороны и баррикад. Начиналась самая упорная и самая известная в истории оборона города, длившаяся почти три месяца и сделавшая слово Сталинград нарицательным».

К этому времени Сталинградская битва шла уже больше месяца. После разгрома крупных сил Красной армии на Керченском полуострове и под Харьковом в мае 1942 года Гитлер испытал головокружение от успехов.

Вопреки возражениям многих немецких военачальников фюрер в соответствии с ранее утвержденным планом «Блау» разделил группу армий «Юг» на две группировки, которым надлежало наступать по расходящимся направлениям.

Группа армий «А» должна была продвигаться к Кавказу и к нефтяным месторождениям Баку, а группа армий «Б» — выйти к Волге в районе Сталинграда и перерезать снабжение советских войск, оборонявших Кавказ. Помимо этого, для фюрера взятие крупного промышленного центра, носящего имя его злейшего врага, имело важное символическое и пропагандистское значение.

Тем самым летом 1942 года руководство Третьего рейха повторило свою же ошибку годичной давности. Вместо того чтобы собрать самые боеспособные войска в один кулак, оно в самый решающий момент распылило свои силы и вместо одного удара кулаком получились два удара растопыренными пальцами.

В свою очередь, летом 1942 года крупную ошибку допустил и Сталин. Он был уверен, что немцы снова, как годом ранее, нанесут главный удар в сторону Москвы, а не на юге, в районе Донбасса и Воронежа, как это случилось на самом деле.

Август 1942 года был самым страшным периодом Великой Отечественной войны. После разгрома советских войск под Керчью и в Барвенковском котле под Харьковом в мае-июне 1942 года немцам была открыта дорога на Сталинград и Кавказ, шли тяжелые бои подо Ржевом, между Новгородом и осажденным Ленинградом погибала 2-я ударная армия, а после катастрофы полярного конвоя PQ-17 англичане на некоторое время приостановили отправку новых караванов в СССР по ленд-лизу.

Поэт Александр Твардовский в своем знаменитом стихотворении «Я убит подо Ржевом» так вспоминал те тревожные дни:

Удержались ли наши Там, на Среднем Дону?.. Этот месяц был страшен, Было все на кону. Неужели до осени Был за ним уже Дон И хотя бы колесами К Волге вырвался он?

«Сталинград могут взять сегодня или завтра»

«Лента.ру» указывала, что Сталин поначалу недооценил серьезность положения, хотя во время Гражданской войны в 1918-1919 годах он лично руководил обороной города, который тогда назывался Царицыным. Лишь 3 сентября 1942 года в своей директиве представителю Ставки генералу Георгию Жукову он приказал:

«Противник находится в трех верстах от Сталинграда. Сталинград могут взять сегодня или завтра, если северная группа войск не окажет немедленной помощи. Потребуйте от командующих войсками, стоящими к северу и северо-западу от Сталинграда, немедленно ударить по противнику и прийти на помощь сталинградцам».

Непосредственно о ходе Сталинградской битвы «Лента.ру» неоднократно подробно рассказывала. В течение почти трех месяцев оборонительных сражений Красной армии ожесточенные бои шли за каждый дом или даже этаж жилого здания, за каждый метр земли. Несколько раз немцы и их союзники были близки к тому, чтобы опрокинуть защитников города в Волгу, но каждый раз победа ускользала из их рук.

Враг пытался взять Сталинград штурмом в сентябре, в октябре и в ноябре 1942 года, но из-за отчаянного сопротивления советских войск нацистам никак не удавалось его окончательно захватить.

Все это время на руинах пылающего города пытались выжить его жители. По подсчетам современного историка Алексея Исаева, 23 августа из всего населения 400-тысячного города было эвакуировано лишь около 100 тысяч человек. Положение осложнялось тем, что накануне германского наступления на Сталинград в нем скопилось несколько десятков тысяч беженцев из других мест, охваченных боевыми действиями.

Историк Татьяна Павлова считает, что к 23 августа 1942 года в городе находилось около 710 тысяч мирных граждан. По ее данным, бои за город сгубили жизни около 185 тысяч жителей, и примерно 200 тысяч оказались на территории, занятой немцами и их союзниками. Из этих 200 тысяч мирных людей свыше 104 тысяч человек (то есть более половины) не пережили вражескую оккупацию, длившуюся с 14 сентября 1942 года по 2 февраля 1943 года.

«Общие безвозвратные потери населения Сталинграда на 32,3 процента превышали аналогичные потери населения Хиросимы от атомной бомбардировки. Сталинград, таким образом, относится к числу городов, население которого в годы Второй мировой и Великой Отечественной войн пострадало в наибольшей степени», — Татьяна Павлова, историк.

Незадачливые сателлиты Гитлера

Когда вспоминают Сталинградскую битву, ее обычно преподносят как ожесточенное противостояние только немцев и русских. Однако на стороне нашего основного противника, как и во время Отечественной войны 1812 года, были воинские формирования из других европейских стран. Это 8-я итальянская армия, 3-я и 4-я румынские армии, 2-я венгерская армия и хорватский 369-й пехотный полк (Хорватский легион).

Боевая конфигурация войск группы армий «Б» генерала Максимилиана фон Вейхса напоминала слоеный пирог. На ее левом фланге, северо-западнее Воронежа, воевала 2-я германская армия, к югу, вдоль Дона, заняла позиции 2-я венгерская армия.

Еще южнее находилась 8-я итальянская армия, севернее 6-й немецкой армии генерала Фридриха Паулюса действовала 3-я румынская армия. Такой боевой порядок был установлен германским командованием преднамеренно — венгры и румыны друг друга люто ненавидели, поэтому итальянские части выполняли роль буфера между ними. Южнее Сталинграда воевали 4-я танковая армия генерала Германа Гота и 4-я румынская армия.

Логично, что главный удар советских войск во время наступательной операции «Уран», начавшейся 19 ноября 1942 года, пришелся на самые слабые и наиболее уязвимые участки вражеских боевых порядков — на части 3-й румынской армии, которые вскоре либо капитулировали, либо обратились в бегство.

Уже 23 ноября 1942 года возле Калача-на-Дону вокруг 6-й армии вермахта замкнулось кольцо.

Неожиданно для себя наступающие немецкие части и их союзники оказались в гигантском котле.

Для прорыва к своим у окруженной группировки катастрофически не хватало топлива и боеприпасов, а попытка прорыва блокады войсками группы армий «Дон» под командованием фельдмаршала Эриха фон Манштейна (операция «Зимняя гроза») провалилась из-за яростного противодействия советских войск.

Не удалось немцам наладить и воздушный мост для снабжения оказавшейся в котле 300-тысячной войсковой группировки. После этого окруженные в Сталинграде войска были обречены, и последние остатки армии Фридриха Паулюса капитулировали в северной части разрушенного города 2 февраля 1943 года.

В 1964 году на экраны вышел советско-итальянский фильм «Они шли на Восток». В нем снялись ведущие советские актеры того времени Лев Прыгунов, Жанна Прохоренко и Татьяна Самойлова, а также их итальянские и американские коллеги (например, Артур Кеннеди и Питер Фальк).

Даже для поздней оттепели это был уникальный международный проект — на тот момент еще не минуло и двадцати лет после окончания Великой Отечественной войны, а бывшие оккупанты и жертвы оккупации вместе работали над совместным фильмом. В итальянском прокате картина прошла под названием Italiani brava gente («Итальянцы — хорошие парни», или «Итальянцы — бравые ребята») и была встречена публикой довольно-таки прохладно.

Впрочем, это и неудивительно — в фильме честно и подробно рассказано о совсем других «приключениях» итальянцев в России. Картина наглядно показывает, как одни из них убивали, грабили и насиловали мирных советских людей в степях юга Украины и Волго-Донского междуречья, а другие были в ужасе от скотского поведения своих сослуживцев.

Но и те, и другие оказались никудышными вояками, не понимавшими, что они забыли в далекой холодной стране. Поэтому тех бравых итальянцев, кто сумел дойти до Сталинграда, ждал трагический и бесславный финал в заснеженных приволжских степях.

Меч Сталинграда

Британский историк Энтони Бивор в своей книге «Сталинград» приводит свидетельство советского переводчика Валентина Бережкова, который в ноябре 1943 года вместе с другими советскими дипломатами, направляясь на самолете на Тегеранскую конференцию, на малой высоте пролетел над руинами Сталинграда:

«Мы молча приникли к иллюминаторам. Сначала показались разбросанные в снегу домики, а потом вдруг начался какой-то фантастический хаос: куски стен, коробки полуразрушенных зданий, кучи щебня, одинокие трубы».

Перед началом Тегеранской конференции британский премьер-министр Уинстон Черчилль в торжественной обстановке в присутствии президента США Франклина Д. Рузвельта вручил главе советской делегации в дар от английского короля меч Сталинграда. На его клинке была выгравирована надпись на русском и английском языках:

«Гражданам Сталинграда, крепким как сталь, — от короля Георга VI в знак глубочайшего восхищения британского народа».

Сталин с благодарностью принял подарок, поцеловал ножны меча и передал его стоящему рядом Ворошилову, который четверть века назад вместе с ним оборонял Царицын.

Дальше случился неловкий момент, который, впрочем, никак не испортил торжественную церемонию. Или Сталин неудачно наклонил подарок рукоятью вниз, или Ворошилов не смог удержать тяжеленный меч, но он упал и ударился хрустальным навершием о ковер. Сейчас меч Сталинграда, который в результате того инцидента никак не пострадал, хранится в музее Сталинградской битвы в Волгограде.

Как вспоминал переводчик Бережков, после этой церемонии во время дальнейших трехсторонних переговоров Черчилль назвал подарок британского монарха символом рожденной в боях англо-советской дружбы и предложил оставить руины Сталинграда нетронутыми:

«Надо, чтобы будущие поколения могли воочию увидеть и почувствовать все величие одержанной у Волги победы и все ужасы бушевавшей там истребительной войны. Хорошо бы оставить нетронутыми страшные руины этого легендарного города, а рядом построить новый, современный город. Развалины Сталинграда, подобно развалинам Карфагена, навсегда остались бы своеобразным памятником человеческой стойкости и страданий. Они привлекали бы паломников со всех концов земли и служили бы предупреждением грядущим поколениям…»

Эта идея понравилась и Рузвельту, на что Сталин, по словам Бережкова, ответил так:

«Не думаю, чтобы развалины Сталинграда следовало оставить в виде музея. Город будет снова отстроен. Может быть, мы сохраним нетронутой какую-то часть его: квартал или несколько зданий как памятник Великой Отечественной войне. Весь же город, подобно Фениксу, возродится из пепла, и это уже само по себе будет памятником победе жизни над смертью…»

Сталинградская битва стала моментом истины не только Великой Отечественной, но и всей Второй мировой войны.

Ее подлинное значение понимали даже наши противники, участвовавшие в ней. Немецкий генерал Ганс Дёрр в своей книге «Поход на Сталинград» признавал: