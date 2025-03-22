Зачем 22 марта пекут печенье в виде жаворонков

Россиянам напомнили о праздниках 22 марта. В православном календаре 22 марта — день памяти 40 Севастийских мучеников. Это римские воины, которые жили в IV веке и были жестоко убиты за свою веру в Христа. Ещё в этот день поминают усопших, а по народному календарю празднуют Сороки — вторую встречу весны. Рассказываем коротко, что надо знать о праздниках 22 марта.

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Кто такие Севастийские мученики

Севастийские мученики жили при императоре Лицинии.

В 320 году их арестовали и подвергли пыткам за то, что они исповедовали христианство.

Ночью их оставили замерзать в ледяном озере у города Севастии. При этом рядом с ними на берегу растопили баню, чтобы вид жаркого помещения вынудил их сдаться и отречься от веры.

Однако они не предали веру и погибли.

Что делают на Родительскую субботу 22 марта

22 марта пройдёт Вселенская родительская суббота.

В такие дни поминают не только каждого умершего отдельно, но и всех усопших христиан. Верующие посещают храмы и могут передать священникам записки с именами тех, кого хотят упомянуть во время службы.

Что за праздник Сороки

В народном календаре 22 марта — это Сорок Сороков, или Сороки. Его называют второй встречей весны.

Считается, что к этому дню из тёплых краёв возвращаются перелётные птицы и приносят с собой обновление природы.

В честь этого хозяйки пекли «жаворонков» — маленькое печенье в виде птиц. Его раздавали детям, а те призывали птиц, чтобы они скорее принесли тепло.

Ещё наши предки верили, что, если на Сороки испечь 40 шариков из овсяной муки и каждый день выбрасывать в окно по одному, морозы больше не вернутся.

Что можно и нельзя делать 22 марта

По традиции на Сороки девушки делали вареники и угощали ими потенциальных женихов, чтобы поскорее выйти замуж.

Что запрещалось делать в этот день:

убираться, чтобы не было проблем с деньгами;

надевать пёструю одежду, чтобы сороки не украли удачу;

стелить на стол белую скатерть, чтобы не стать жертвой мошенников.

Люди верили, что если на Сороки тепло, то холодов не будет ещё 40 дней. Зато морозный день сулил богатый урожай.