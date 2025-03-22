Чем Галина Брежнева разгневала своего отца

По воспоминаниям очевидцев тех событий, Галина Брежнева действительно сбежала из дома вместе со своим возлюбленным Евгением Милаевым. Дело в том, что отношения дочери с цирковым артистом Леонид Ильич не одобрял. Впрочем, у тогда еще будущего генсека были и другие причины для гнева.

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Несбывшаяся мечта

В начале 1950-х годов Леонид Ильич Брежнев уже был высокопоставленным партийцем и возглавлял компартию Молдавии. Дочь Брежнева Галина должна была соответствовать отцу, руководителю целой республики. Однако она мечтала блистать на сцене. Она даже всерьез готовилась к поступлению на актерский факультет. Понятно, что Брежнев, как человек старой закалки, считал желание дочери стать актрисой легкомысленным.

Именно поэтому Галина после окончания школы стала студенткой филологического факультета Кишиневского университета. Но она регулярно бывала на театральных постановках и цирковых представлениях. Однажды в Кишинев с гастролями приехал цирк-шапито, на арене которого выступал Евгений Милаев, акробат и клоун. Несмотря на то, что Милаев был почти на 20 лет старше Галины, он без труда покорил сердце студентки свой ловкостью и силой.

Побег из дома

Евгений Милаев ответил тогда еще весьма эффектной Галине Брежневой взаимностью. Тем более, что к тому моменту Милаев успел овдоветь. Его супруга, Анастасия Юрченко, скончалась в результате заражения крови сразу после того, как родила двойню. Если верить Федору Раззакову, автору книги «Свет погасших звезд», роман дочери с цирковым артистом Брежнев не одобрил. Его не устроила не только разница в возрасте между Галиной и Евгением, но и профессия последнего.

Брежнева была влюблена и поступила так, как впоследствии будет поступать еще не раз. Она попросту сбежала вместе с Милаевым, который отправился на очередные гастроли в другой город. Мало того, как вспоминал помощник Брежнева Виктор Голиков, Галина бросила университет. Девушка надеялась, что отец поймет, что чувства к Евгению с ее стороны настоящие, и что Леонид Ильич ничего не сможет с этим поделать.

Финал истории

Леонид Брежнев и в самом деле вскоре сменил гнев на милость. Он познакомился с Милаевым, и тот произвел на него неплохое впечатление. Леонид Ильич дал добро на свадьбу. Супруги вроде бы жили неплохо: Галина воспитывала сыновей Милаева, а позже родила ему дочь Викторию. Евгений Тимофеевич тоже наверняка был доволен своим выбором, так как благодаря влиянию Брежнева он быстро поднялся по карьерной лестнице и стал директором Московского цирка.

Впрочем, последнее событие произошло уже после развода, но, как утверждает историк Николай Зенькович, автор издания «Самые секретные родственники», Евгений Милаев сумел добиться такого расположения Леонида Ильича, что до конца оставался для него своим. Примечательно, что тот же Зенькович пишет о том, что Милаев и Брежнева расстались в 1962 году из-за романа Галины. Тогда Брежнева влюбилась в 18-летнего иллюзиониста Игоря Кио.