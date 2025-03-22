Какую правду раскрыли дневники Марии Сванидзе о Сталине

После того, как Марию Сванидзе расстреляли, ее дневники хранились в личном архиве Иосифа Сталина. И это неудивительно: Сванидзе, которая была вхожа в семью вождя, упоминала в своих записях подчас о совсем неизвестных сторонах жизни Сталина.

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Расстрелянная родственница

Можно сказать, что Мария Анисимовна Корона, которая в замужестве носила фамилию Сванидзе, была членом семьи Иосифа Виссарионовича Сталина. Дело в том, что Мария Анисимовна состояла в браке с Александром Сванидзе, который приходился родным братом первой супруге вождя. Несмотря на такое родство, в 1937 году Александр Семенович был арестован, а спустя некоторое время расстрелян за антисоветскую деятельность и ряд других преступлений.

Не удалось избежать смертной казни даже его жене, Марии Сванидзе. Она тоже была взята под стражу в 1937 году, а спустя еще 2 года приговорена к 8 годам заключения за то, что якобы скрывала все, чем занимался ее муж. В 1942 году Сванидзе на основании решения Особого совещания при НКВД расстреляли. Однако память о ней хранил сам Сталин. Мария Анисимовна вела дневник, который, если верить историку Николаю Зеньковичу, Иосиф Виссарионович оставил себе.

Тайна смерти жены вождя

Через полвека после смерти Марии Сванидзе ее дневник был опубликован. В нем специалистов заинтересовали по меньшей мере пару сюжетов из жизни Иосифа Сталина, с которым Сванидзе тесно общалась. Первый сюжет повествует о кончине второй жены Сталина, Надежды Аллилуевой. Как известно, Аллилуева наложила на себя руки в 1932 году. Но в ее смерти некоторые исследователи до сих пор обвиняют Иосифа Виссарионовича: одни считают, что он сам ее убил, другие – что довел до суицида.

Эту трагедию и вспоминали Иосиф Сталин и его родственники, собравшись 9 мая 1935 года. Как утверждает Нелли Гореславская, автор издания «Иосиф Сталин», Мария Сванидзе записала в дневнике, что Евгения Аллилуева, супруга брата Надежды Аллилуевой, сказала, что «Надя была очень больна» и страдала «приступами тоски». От себя Сванидзе добавила, что у Надежды наблюдался ранний климакс, ее мучили головные боли.

Неизвестный роман Сталина

Главной героиней второго сюжета, на который обратили внимание историки, как ни странно, снова стала упомянутая Евгения Аллилуева. Мария Сванидзе была уверена в том, что между ней и Сталиным существовала любовная связь. Их роман развивался на глазах Сванидзе, которая тут же подметила, что летом 1934 года Евгения всеми силами стремится остаться наедине со Сталиным. Зимой того же года, по наблюдениям Марии Анисимовны, эти отношения все еще продолжались.

Симон Себаг-Монтефиоре в своей книге «Сталин. Двор красного монарха» приводит выдержки из дневника Марии Сванидзе, которая часто становилась свидетельницей бесед между Сталиным и Евгенией. Сванидзе писала:

«Он (Сталин) пошутил над Женей, что она опять начала поправляться. Он разговаривал с ней очень ласково. Теперь, когда мне все известно, я буду еще внимательней следить за ними».

Впрочем, следить Сванидзе, как уже было сказано выше, оставалось недолго.