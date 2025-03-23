О каких вещах из девяностых скучают россияне

Пользователи социальных сетей вспомнили лихие 90-е. Многие признались, что хотели бы туда вернуться.

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В комментариях под фотографией вида Тверской улицы конца 90-х годов, опубликованной Telegram-каналом «Старая Москва», пользователи поделились воспоминаниями о непростом времени.

В первую очередь, вспомнили о вездесущей наружной рекламе. При мэре Москвы Юрие Лужкове ею были «украшены» все центральные улицы. На каждом шагу стояли огромные билборды, а рекламные плакаты и баннеры порой полностью скрывали фасады зданий, в том числе и исторических. Хаотическое нагромождение наружной рекламы закончилось только к концу 2000-х — началу 2010-х.

Впрочем, больше внимания москвичи уделили совсем другим воспоминаниям об ушедшей эпохи. Многие признались, что любят 90-е и хотели бы вернуться в те времена. Впрочем, люди не скрывали, что причина скорее в том, что тогда они были молоды и в силу молодости беззаботны.

Более скептически настроенные комментаторы тут же напомнили желающим повернуть время вспять, что в 90-х было слишком много такого, с чем не хотелось бы сталкиваться.

«Бандиты, крыши, наперсточники, базары на каждом углу, нет нормальной работы... Хорошо только детям с беззаботным детством»; «Окорочка, рояль, "сникерс", песня "Бухгалтер", менты-оборотни, палатки, запах мочи по всей Москве в марте и кандидаты наук, трясущие тряпьем на рынках»; «Гуманитарная помощь из Америки в школах — свиньям лучше давали»; «Гуманитарная? Фейк. Россия за все платила. Лично я ничего бесплатно не получал», — перечисляли подписчики приметы времени.

При этом в комментариях напомнили, что это теперь мы знаем, что такое мраморная говядина и вообще нормально можем питаться, а тогда «в обиходе были американские мороженные куриные ляжки и мороженная же бразильская свинина. И вишенка на торте — китайская тушенка "Великая стена"».

Но всем скептикам возражали, что 90-е были временем музыки, выставок, неординарных фильмов, рейвов, концертов и тусовок. По голоду никто не скучал, скучали по культурному разнообразию.