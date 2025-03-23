«Я ненавижу и хочу причинять боль». История массового расстрела в ВУЗе

«Лента.ру» продолжает цикл публикаций о самых необычных делах пожизненно осужденных в России. Пожизненный срок в стране отбывают больше тысячи заключенных. В основном это маньяки и террористы, но есть среди них осужденные, чьи истории по-своему уникальны. В прошлый раз речь шла об Александре Бирюкове: он стал первым пожизненно осужденным в России, которому благодаря пересмотру приговора удалось выйти на свободу. Сегодня наш рассказ — о студенте Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) Тимуре Бекмансурове, который осенью 2021 года устроил массовый расстрел в стенах учебного заведения. Бойня, устроенная Бекмансуровым, унесла жизни шести человек, а он стал первым россиянином, получившим пожизненный срок за атаку на университет.

© ТАСС

20 сентября 2021 года, Пермь. Около 11:30 студенты, находящиеся в восьмом корпусе Пермского университета, видят через окна, как к крыльцу здания стремительно приближается молодой человек в черной каске, лицо которого закрывает балаклава. У него в руках — пятизарядное помповое ружье 12-го калибра Huglu Atrox.

Не медля ни секунды он открывает огонь по людям, стоящим у входа. Студентов охватывает паника — они бегут в разные стороны, а стрелок заходит в здание университета и хладнокровно продолжает кровавую бойню. Его имя — Тимур Бекмансуров, и он только что подписал себе самый суровый из возможных в России приговоров.

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Тимур Бекмансуров родился 8 марта 2003 года в городе Глазов (Удмуртия). Его отец, Марат Бекмансуров, десять лет служил в милиции, работал охранником, а с 2012 года служил по контракту в армии и участвовал в боевых действиях на территории Сирии. У Тимура с детства были проблемы со здоровьем — вскоре после рождения ему провели операцию на пищеводе.

«Сын постоянно болел бронхитом, ему был поставлен диагноз «астма». Он рос неактивным ребенком, так как болел почти все время», — Наталья Родыгина, мать Тимура Бекмансурова — в беседе с Telegram-каналом Shot.

В 2009 году родители Бекмансурова развелись: Тимур временно остался с бабушкой, а его мать Наталья переехала жить в Пермь, где устроилась главным бухгалтером в одну из местных компаний. В 2012 году она забрала сына к себе — и он пошел в четвертый класс средней школы №60. Отец держал с ним связь по телефону и приезжал во время отпуска.

Тимур очень любил отца и хотел пойти по его стопам — служить полицейским, правда, в США: юноша мечтал однажды переехать в Штаты. Он учился хорошо, но учителя отмечали его вспыльчивый характер. Более того — Бекмансуров порой начинал угрожать педагогам, если был в чем-то с ними не согласен.

«Учительница как-то поставила ему тройку. И он прямо ей сказал: "Я когда-нибудь куплю оружие и вас всех расстреляю". Никто его слова всерьез не воспринимал», — бывшая одноклассница Тимура Бекмансурова, из интервью Telegram-каналу «112».

При этом отношения с другими школьниками у Тимура не задались: над ним подшучивали из-за очков. Правда, потом перестали, но к тому моменту Бекмансуров замкнулся в себе. Кроме того, он отталкивал сверстников тем, что стал увлекаться идеями лидера Третьего рейха Адольфа Гитлера.

«Расстрел — это прикольно»

При всех своих странностях Тимур Бекмансуров не был одиночкой: несколько лет он встречался с девушкой, которая училась с ним в одной школе. Впрочем, их отношения не были простыми — молодые люди несколько раз сходились и расставались, пока не разошлись окончательно в 2021 году. При этом девушку порой шокировали высказывания молодого человека.

«Он рассказывал мне про расстрел людей и высказывался об этом положительно, считая, что это прикольно. Даже после событий в Казани, где бывший ученик школы вооружился и напал на детей, Тимур не осуждал его действия. Для меня это был шок, но Бекмансуров постоянно отшучивался, что это прикольно», — бывшая возлюбленная Тимура Бекмансурова, из интервью порталу Starhit.

Между тем еще во время учебы в школе Бекмансурову стало казаться, что его преследуют и следят за ним в интернете, из-за чего он стал прибегать к конспирации в сети. Кроме того, он замечал за собой приступы немотивированной агрессии, которые сменялись равнодушием к окружающим.

Посещали школьника и мысли о суициде.

«В подростковом возрасте у меня появился звон в голове и шум в ушах, начало появляться ощущение сдавливания мозга. Ощущение, что мозг сам перемещается в черепной коробке, из-за этого происходило повреждение сознания», — Тимур Бекмансуров, из интервью пермской редакции «КП».

О своих проблемах молодой человек писал на психологических форумах в сети, но до специалистов так и не дошел — боялся, что его поставят на учет и не возьмут в армию. Он хотел идти служить даже несмотря на многочисленные проблемы со здоровьем. Бекмансуров с детства увлекался видеоиграми на военную тематику.

В 12 лет, на фоне нараставших проблем с психикой, подросток все чаще отдавал предпочтение играм, сюжеты которых предполагали массовые расправы: позже он признавался, что они помогали ему снять стресс и успокоиться на время. Но когда через четыре года компьютер сломался, школьник перешел на запрещенные вещества.

«Наркотики вызывали галлюцинации. Я смотрел на свое отражение в зеркале и видел, как искажается мое лицо. Бывало, что я слышал телефонные звонки, на самом же деле мне никто не звонил. Все окружающее вокруг стало казаться мне нереальным, было ощущение, что я наблюдаю за собой со стороны», — Тимур Бекмансуров, из интервью пермской редакции «КП».

«Я ненавижу себя»

В школе Тимура Бекмансурова, помимо видеоигр с насилием, опасных идей и запрещенных веществ, увлекало оружие: еще в седьмом классе он уговорил мать отвести его в тир. К старшим классам юноша стал лучшим стрелком среди одноклассников, выбивая на стрельбах в рамках ОБЖ восемь очков из десяти возможных.

Это было вполне объяснимо: в свободное время Бекмансуров часто тренировался в тирах.

Правда, стрельба по мишеням со временем перестала его устраивать — и школьник задумался совсем о других целях: по его собственным словам, уже в девятом классе он преисполнился ненавистью к людям. Именно тогда он впервые задумался о массовом расстреле.

Бекмансуров с нетерпением ждал весны 2021 года: как только ему исполнилось 18 лет, он получил охотничий билет, прошел обучение на специальных курсах и медкомиссию. Стоит отметить, что психиатр не выявил у молодого человека никаких противопоказаний к владению огнестрелом.

Тем не менее инспектор Росгвардии до последнего не хотела выдавать Бекмансурову лицензию на покупку оружия и всячески затягивала процедуру, на что Бекмансуров даже жаловался прокурору.

Только после этой жалобы лицензию ему все-таки оформили — это позже спасет инспектора от уголовного дела.

Выбор Бекмансурова пал на турецкое пятизарядное помповое ружье 12-го калибра Huglu Atrox — компактное и сравнительно недорогое. За ним он даже специально ездил в другой регион — в Пермском крае такой модели в продаже не было. Одновременно с ружьем он купил 200 патронов с картечью.

«Сын говорил, что оружие нужно ему для охоты. Я добавил на покупку 30-35 тысяч рублей. Сын поблагодарил меня. Насколько мне известно, на охоту он так ни разу и не сходил», — Марат Бекмансуров, из интервью РИА Новости.

С местом преступления Бекмансуров определился не сразу: он думал напасть на родную школу, торгово-развлекательный центр, военкомат, вокзал или отдел полиции, но в конечном итоге остановился на Пермском государственном национальном исследовательском университете, куда поступил в августе 2021 года на юридический факультет, собираясь в дальнейшем выбрать специальность «Судебная экспертиза».

Начиная с 1 сентября, студент после занятий ходил по территории вуза и изучал места, где были расположены переходы между корпусами. Попутно Бекмансуров выяснил, что между второй и третьей парами в стенах ПГНИУ собирается больше всего учащихся.

Эти часы он и решил выбрать для нападения 20 сентября 2021 года.

Готовясь к атаке, Бекмансуров покрасил свою зеленую каску в черный цвет, а также купил балаклаву и беспалые перчатки. Свое ружье ради максимального убойного эффекта он зарядил картечью. Кроме того, еще за месяц до нападения студент начал писать манифест, в котором указал причины и цели преступления.

Бекмансуров загрузил его в соцсети при помощи функции отложенной отправки — манифест был опубликован примерно в то время, когда вооруженный злоумышленник переступил порог университета.

«Я ненавижу себя, но я хочу причинять боль всем, кто встанет на моем пути», — из манифеста Тимура Бекмансурова.

«Люди бежали от человека в черном»

Утро рокового дня началось для Тимура Бекмансурова с запрещенных веществ.

«Я проглотил пять таблеток, и все, что происходило во время нападения, было для меня нереально, что-то я хорошо помню, что-то мне показали потом на записи с камер, и я словно наблюдал за всем этим от третьего лица», — Тимур Бекмансуров, из интервью пермской редакции «КП».

Вызвав такси в 10:35, Бекмансуров доехал до привокзальной площади Перми, неподалеку от которой находится университет. Минут 20 он провел там, прячась за деревом, решив выждать немного времени, а затем двинулся в сторону вуза. Уже на подходе к ПГНИУ злоумышленник натянул на лицо балаклаву и достал из сумки ружье.

Одним из первых вооруженного Бекмансурова заметил ехавший навстречу водитель Kia Spectra. Он стал сигналить — и в ответ получил залп картечи, разбивший лобовое стекло и ранивший его в плечо и щеку. Затем стрелок на ходу произвел еще несколько выстрелов в машины и вскоре оказался у западной проходной вуза.

Увидевший Бекмансурова охранник попытался нажать на тревожную кнопку, но сразу же был тяжело ранен в бедро. А для 19-летнего студента физфака Ярослава Арамелева, который случайно оказался на пути у нападавшего, два выстрела оказались летальными.

«Люди бежали от человека в черном, с дробовиком. Он стрелял прямо на улице, у фонтана — мы все это видели», — Михаил Мамонтов, студент ПГНИУ.

Путь стрелка лежал в восьмой корпус, подойдя к которому он открыл огонь по находящимся около входа людям. Под огнем оказалась 66-летняя Маргарита Энгаус — известная в Перми врач-эндоскопист, которая сопровождала своего внука-школьника на экскурсии по ПГНИУ.

Упавшую женщину сумел затащить внутрь здания один из студентов, но ворвавшийся следом Бекмансуров безжалостно добил ее выстрелом в голову. На часах было 11:30.

«У меня закончилась пара, мы спускались в лифте на первый этаж. В это время открылись двери лифта, забежали две девочки и началась стрельба. Мы резко их затащили в лифт, уехали наверх — на пятый этаж», — один из студентов ПГНИУ, из интервью агентству «Регнум».

«Стрелять в голову меня научили тренеры»

Минуту спустя Тимур Бекмансуров поднялся на второй этаж, где на его пути оказались две студентки второго курса географического факультета — 18-летняя Ксения Самченко и 19-летняя Екатерина Шакирова. Их участь была предрешена: преступник открыл по ним огонь и добил обеих контрольными выстрелами в головы.

«Стрелять в голову меня научили тренеры», — будет вспоминать он позже.

В момент его нападения в стенах восьмого корпуса царила паника: студенты и преподаватели бежали или пытались забаррикадироваться в аудиториях.

При этом неоднозначную оценку вызвало поведение преподавателя истории русской литературы Олега Сыромятникова.

Он продолжил вести лекцию, закрыв входную металлическую дверь на ключ. Одни усмотрели в этом непростительную беспечность, которая могла обернуться страшными последствиями, а другие — стремление педагога предотвратить панику. Те, кто поддались ей, прыгали из окон и получали травмы вплоть до перелома позвоночника.

«ВНИМАНИЕ! Если вы на данный момент находитесь в университете, если вы находитесь в аудитории, пожалуйста, постарайтесь закрыться изнутри и оставаться на месте. Если вы находитесь на территории кампуса, покиньте территорию, если это возможно. Если вы едете в университет — РАЗВОРАЧИВАЙТЕСЬ!» — Из сообщения в соцсетях ПГНИУ от 20 сентября 2021 года.

Бекмансуров тем временем по внутреннему переходу двинулся в шестой корпус. Его выстрелы стали летальными для 26-летней выпускницы Анны Айгельдиной, которая приехала в ПГНИУ, чтобы забрать диплом, и 20-летней студентки Александры Моховой — по ней преступник открыл огонь через стеклянную дверь.

«Мы переписывались буквально в это время. Последнее сообщение было чуть позже 11:00. Потом, около 12:00, я переслала ей сообщение о том, что в университете стрельба. Она уже не ответила», — мать Александры Моховой, из интервью пермской редакции РБК.

Отвага полицейского

Добив студентку Мохову выстрелом в голову, Бекмансуров направился к лестничному маршу и начал спускаться в холл шестого корпуса, высматривая потенциальные цели. Кто знает, сколько бы еще жизней он успел забрать, если бы на его пути не встал сотрудник ДПС Константин Калинин.

Младший лейтенант Калинин вместе со своим напарником Владимиром Макаровым работали в отделе на улице Дзержинского, когда туда ворвались перепуганные свидетели атаки Бекмансурова.

«Полиция получила сигнал не по телефонному звонку и не от тревожной кнопки, а от очевидцев, которые ногами добежали до отделения», — Андрей Денисенко, пермский журналист.

Не медля ни минуты, полицейские кинулись на территорию кампуса, вбежали в шестой корпус и услышали со стороны лестницы шаги стрелка, перезаряжавшего ружье. На требование бросить оружие Бекмансуров ответил стрельбой. В ответ Калинин выпустил в преступника весь магазин пистолета Макарова, шесть раз попав в цель.

Раненный в грудь, живот и конечности, стрелок попытался достать нож — но полицейский выбил оружие из его рук. Затем, действуя по инструкции, Калинин оказал злоумышленнику первую помощь, перевязав ему ногу, из которой хлестала кровь. За свою отвагу полицейский был награжден орденом Мужества.

Атака на университет, устроенная Тимуром Бекмансуровым, унесла жизни шести человек, еще около 60 получили ранения. Самого стрелка врачи сумели спасти, но им пришлось ампутировать ему ногу до колена, чтобы спасти жизнь — в итоге он стал инвалидом III группы. В октябре, когда задержанный пошел на поправку, его отправили в СИЗО.

«Прошу не ставить на мне крест»

На первых же допросах Бекмансуров признал свою вину и сообщил, что пошел на преступление из чувства ненависти. В рамках следствия было опрошено около тысячи свидетелей и проведено более 200 экспертиз. В частности, судебно-психиатрическая экспертиза, проведенная в январе 2022 года, признала Бекмансурова вменяемым.

Он требовал проведения повторного обследования, но в этом ему было отказано. Суд над обвиняемым начался летом 2022 года, и 28 декабря, за пару месяцев до своего 20-летия, Тимур Бекмансуров получил за атаку на университет пожизненный срок — первым (и пока единственным) в России.

«Жизнь за жизнь. Такое существо никогда не должно выйти на свободу. Не должно иметь возможность общаться с кем бы то ни было, чтобы не нести свои мысли в этот мир, потому что у него всегда найдутся такие же последователи, которые также совершат подобные ужасающие деяния», — отец погибшего студента Ярослава Арамелева, из интервью изданию «Известия».

Кроме того, осужденного обязали выплатить пострадавшим и семьям погибших компенсации в размере 25 миллионов рублей, университету — 275 тысяч рублей, а владельцам поврежденных машин — 70 тысяч рублей. Согласно приговору суда, первые три года Бекмансуров проведет в одной из тюрем Челябинской области.

Затем его переведут в исправительную колонию особого режима «Белый лебедь» в городе Соликамск (Пермский край). Однако осужденный не согласился с приговором — и стал направлять прошения и жалобы во все возможные инстанции.

«Единственное, о чем я прошу суд, — не ставить на мне крест и дать возможность освободиться из мест лишения свободы», — из кассационной жалобы Тимура Бекмансурова.

В начале 2024 года Бекмансуров подал последнюю на сегодняшний день кассационную жалобу в Верховный суд РФ, в которой вновь просил пересмотреть приговор, продолжая настаивать на своем душевном помешательстве и невменяемости в момент преступления. Однако высшая судебная инстанция вердикт оставила в силе.