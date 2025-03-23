Зачем спецслужбы СССР годами скрывали новый смертельный вирус

В 1983 году, когда был обнаружен ВИЧ, советская пропаганда тут же называла его «вирусом наркоманов и гомосексуалистов», а в его создании обвиняла своих главных врагов — американские спецслужбы. Кто на самом деле стоял за стремительным распространением вируса по территории Советского Союза? Как власти скрывали масштабы разворачивающейся эпидемии? Ответы на эти и другие вопросы дают врачи, активисты, ученые, журналисты и другие герои книги Ирины Ролдугиной и Катерины Сувериной «Вспышка. Неизвестная история ВИЧ в СССР». Все они столкнулись с опасным вирусом и воспринимали его как общую беду, от которой невозможно отгородиться. В основу книги легли многочисленные архивные источники, свидетельства очевидцев и пресса того времени. «Лента.ру» с разрешения издательства Individuum публикует отрывок.

КГБ, ЦРУ и ВИЧ. Как спецслужбы двух­ сверхдержав сражались за информацию о­ происхождении вируса.

...В 1983 году небольшая по индийским меркам лево-ориентированная англоязычная газета Patriot с тиражом 35 тыс. экземпляров опубликовала сенсационный и подробный материал о происхождении ВИЧ. Имя автора текста скрыто. Газета представляет его как анонимного авторитетного американского эксперта. Тогда статью никто не заметил и другие редакции ее не цитировали. Это вряд ли случилось бы и в дальнейшем, если бы советская многотиражная «Литературная газета» спустя два года не выпустила на основе индийской статьи свой текст.

Его-то и прочел американский колумнист.

В советской заметке «Паника на Западе. Или что скрывается за сенсацией вокруг AIDS» журналиста Валентина Запевалова, которая была переписана и дополнена на основе индийской статьи, утверждалось, что в 1969 году, когда президент США Ричард Никсон запретил в стране разработку биологического оружия, а затем вместе с семьюдесятью другими странами подписал соответствующую международную конвенцию, Пентагон просто перевел работу по разработке вооружений «на территорию других стран под прикрытием создания медицинских лабораторий».

Более того, биологическое оружие испытывалось на местном населении. В Пакистане, например, утверждала Patriot, а вслед за ней и «Литературная газета», «выводились определенные виды комаров» для распространения смертельных лихорадок. А потом был создан совершенно новый смертельный вирус — СПИД.

Разработав вирус, Пентагон якобы начал тестировать его, «заразив донорскую кровь» — где именно, не уточняется. А еще, возможно, «испытал» СПИД на Гаити, а также в США, «в первую очередь на изгоях общества — наркоманах, гомосексуалистах, бездомных»

<...>

Статья Запевалова будет замечена и вызовет серьезный дипломатический скандал. Не на это ли рассчитывали те, кто стоял за ее публикацией? Все происходит достаточно быстро для доинтернетной эпохи. Историю о подозрениях в адрес Пентагона в разработке ВИЧ подхватывает лондонский таблоид Sunday Express, мадридское издание Interview, аргентинская газета Diario Popular.

ТАСС перепечатывает заметку из аргентинской газеты, совершая разворот на 180 градусов и представляя этот текст, а не статью Запевалова, в качестве первоисточника. Московское радио повторяет информацию из статьи Запевалова в своем эфире, агентства ТАСС и агентство печати «Новости» (АПН) присоединяются к кампании.

И все это происходит на фоне усилий, которые Горбачев и Рейган принимают для стабилизации советско-американских отношений, особенно в сфере вооружений.

Кампания, запущенная статьей Запевалова, поразила многих чиновников и специалистов по СССР в Вашингтоне, ­ казалось бы, привыкших ко всему. Сотрудники Госдепа изучают подшивки советской прессы и обдумывают ответ. Кейтлин Бейли, в 1980‑х сотрудница Госдепа США, вспоминает:

«Я была ошеломлена. Я была зла. Особенно меня поразила карикатура (в «Правде» — И. Р.). Она была блестящей. Абсолютно гениальная. Каждое слово несло сообщение — генерал, свастики, деньги, переходящие из рук в руки. Мы решили сделать все возможное, чтобы предать гласности эту историю и рассказать, что Советы ведут очень грязную игру», — Кейтлин Бейли, сотрудница Госдепа США

<...>

Возможно, ситуация постепенно улеглась бы. В конце концов, она вряд ли бы закончилась разрывом дипломатических отношений, оставшись одним из многих инцидентов в цепочке советских примеров антизападной пропаганды. Но эта история неожиданно и с крайне невыгодного для КГБ ракурса привлекла к себе внимание всего мира.

Виной тому окажется молодой советский журналист Виктор Шварц и его желание докопаться до сути.

Как объяснит Шварц в своих воспоминаниях, он не был диссидентом. К середине 1980‑х годов Шварц — опытный советский журналист центральной газеты «Советская культура», автор и редактор многочисленных статей по политике и международнымотношениям. Он знает правила игры и никогда их не нарушает.

До сих пор он не может в точности объяснить, что заставило его отступить от них в декабре 1985 года — по его словам, возможно, война в Афганистане, которую, разумеется, он освещал так, как этого требовали вышестоящие инстанции. Вероятно, тема ВИЧ для Шварца, движимого журналистским азартом, показалась возможностью выйти за пределы допустимого и высказаться по важной для общества теме.

Прочитав статью Валентина Запевалова в «Литературной газете», Шварц решает подготовить свой ­материал. Интервью с директором Института вирусологии имени Д. И. Ивановского АМН СССР, академиком АМН СССР, профессором Виктором Ждановым вышло в газете «Советская культура» 7 декабря 1985 года. С профессором Шварц был неплохо знаком и об интервью было договориться несложно. На щепетильный вопрос, интересовавший всех, откуда же появился вирус, Жданов отвечает классически, не противореча мнению мировых экспертов по проблеме того периода:

Имеются основания считать, что родиной СПИД является Центральная Африка, где существуют очаги похожей болезни обезьян (а может быть, и других животных, вызываемой вирусом сходным с вирусом СПИД человека). Предполагается, что упомянутый вирус обезьян и явился источником происхождения человеческого вируса СПИД, который претерпел в дальнейшем определенную эволюцию. Когда произошло столь прискорбное событие и как долго продолжается такая эволюция — об этом можно только догадываться.

Шварц несколько раз задает фактически один и тот же вопрос, действительно ли есть основания считать ВИЧ новой инфекцией, а Жданов педантично объясняет: «Было бы ошибочно считать, что она возникла, скажем, только в 1981 году»; «болезнь существовала многие столетия, если не тысячелетия». На вопрос журналиста, почему же вирус так быстро распространяется именно в последние годы, Жданов допускает, что в этом виновата «cексуальная революция на Западе», «половая дозволенность» и «распущенность».

На цензоров эти слова могли бы подействовать успокаивающе. Шварц позднее вспоминает:

«И ни слова о происках Пентагона! Вместо этого — вдумчивое, серьезное рассуждение большого ученого об истоках болезни, ее истории, положении дел и перспектив борьбы с ВИЧ-инфекцией. А ведь знал, знал Виктор Михайлович Жданов о публикациях в советской печати. Уверен: совесть исследователя, осознание того, что человечеству грозит смертельная опасность, не позволили ему повторять лживые измышления советской пропаганды»

Журналист готовит текст и визирует его у Жданова. ­Затем он отправляет его цензору для предварительного прочтения.­ Цензор, имени которого Шварц не называет, уже довольно долго работает с редактором «Советской культуры», у них сложились неформальные и даже дружеские отношения. В какой-то момент выяснилось, что оба заканчивали один и тот же факультет педагогического института. Прочитав интервью и «не найдя там ничего особенного», цензор перезванивает Шварцу со стандартным вопросом:

«Является ли Жданов членом какого-либо из отделений Академии наук СССР?» По существующим правилам виза члена академии наук автоматически дает разрешение на публикацию, никаких дополнительных проверок текста в таком случае не требуется. Шварц прекрасно знает, членом какой академии является Жданов: медицинской, не «большой» Академии наук. Но дает утвердительный ответ. Текст быстро публикуют.

Интервью Виктора Жданова Шварцу удивляет всех: и советскую власть, и посла США в Москве Хартмана, и другие советские и мировые средства массовой информации. К теме ВИЧ приковано общее внимание. Статья Запевалова широко обсуждается. И вдруг появляется интервью респектабельного советского ученого в советской же газете, в котором он, с присущим советскому ­ученому консервативным креном, тем не менее опровергает текст из «Литературной газеты», основанный на неясных источниках.

Шварц до сих пор задается вопросом: почему его не уволили, почему он избежал неприятностей? Он объясняет это появлением Горбачева в Кремле в марте 1985 года и быстрым изменением пока даже не политики, а атмосферы в стране

Однако КГБ не был готов сдаваться. Под новый год, 31 декабря 1985 года, в «Литературной газете» опубликовано еще одно интервью с другим медицинским чиновником, академиком АМН СССР, директором научно-исследовательского института полиомиелита и вирусных энцефалитов, Сергеем Дроздовым. По сути, он ­повторяет теорию, изложенную Ждановым, а интервью, по всей видимости, затеяно лишь ради одной сказанной им впроброс фразы: «при этом, конечно, нельзя исключать и искусственное происхождение некоторых его (СПИДа) разновидностей».

Пока позднесоветские архивы не станут доступны для исследователей, мы так и не узнаем имена неутомимых борцов за «американскую» версию происхождения ВИЧ* . Однако ясно — КГБ делал все, чтобы спасти кампанию по дезинформации и продлить ее эффект.

В мае 1986 года «Литературная газета» публикует новый материал с вкрадчивым подзаголовком «СПИД: больше вопросов, чем ответов. Продолжая тему». В статье опрошены ведущие медицинские эксперты, уже известные — Виктор Жданов, Сергей Дроздов, а также Петр Бургасов, заместитель министра здравоохранения, начальник главного управления карантинных инфекций Минздрава СССР Владимир Сергеев и его заместитель Игорь ­Дрынов. Жданов и Дроздов привычно сдержаны и аналитичны в своих ответах. Продвигать теорию о неоднозначном происхождении ВИЧ на этот раз приходится медицинским чиновникам. Дрынов намекает: «почему именно население США стало главной жертвой новой болезни, однозначно ответить трудно».

Сергеев критикует теорию о происхождении ВИЧ в Африке, потому что «это отдает расизмом» и обращает внимание, что «основной контингент больных — гомосексуалисты и наркоманы»

Его мысль подхватывает и развивает Дрынов: «Невольно возникает вопрос, а не является ли вирус СПИД следствием генно-инженерных работ? По сообщениям прессы, такие работы проводятся на Западе, и их продукты могут быть использованы в специальных целях». В конце статьи заместитель министра здравоохранения Бургасов оптимистично напоминает читателям:

«У нас в стране отсутствуют условия для массового распространения заболевания: гомосексуализм как тяжкое половое извращение преследуется законом (статья УК РСФСР 121), проводится постоянная работа по разъяснению вреда наркотиков»

Посол Хартман прочтет и эту статью. Тон его второго письма, отправленного главному редактору «Литературной газеты», гораздо менее сдержан, чем в прошлый раз. В своем тексте он ссылается на интервью Шварца со Ждановым. Он снова требует, чтобы его текст появился в газете в разделе «письма редактору». Этого, конечно, не произойдет.