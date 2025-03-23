Пакт Молотова — Риббентропа: мифы и правда о «сговоре» Сталина и Гитлера

Договор о ненападении между СССР и нацистской Германией, известный как пакт Молотова — Риббентропа, заключенный в августе 1939 года, за восемь с половиной десятилетий оброс множеством мифов, нередко противоречащих друг другу. Например, один из них гласит, что это было чуть ли не свидетельством союза «двух диктатур», а другой — что Сталин якобы первым хотел напасть на Третий рейх. NEWS.ru вспомнил, какие мифы связаны с этим документом и в чем на самом деле была его суть.

Что предшествовало пакту Молотова — Риббентропа

После прихода к власти нацистов в Германии в 1933 году отношения СССР с Третьим рейхом сильно ухудшились из-за того, что Москва и Берлин продвигали разные идеологии. Когда тучи над Европой в 1930-е годы стали сгущаться и континент оказался в ожидании новой войны, Москва выступала за создание системы «коллективной безопасности», основанной на международных договорах, которые бы препятствовали реваншистским планам Германии.

Последняя к 1935 году окончательно отказалась выполнять часть пунктов положившего конец Первой мировой войне Версальского мирного договора 1919 года, который накладывал на Берлин военные ограничения. В стране была введена всеобщая воинская повинность и началось перевооружение армии.

В 1936 году Германия и Япония подписали направленный против Советов «Антикоминтерновский пакт», к которому вскоре присоединилась и фашистская Италия. Понимая опасность со стороны формирующегося блока, власти СССР надеялись на язык дипломатии, и в 1936 году предложили Германии заключить договор о ненападении. Но в Берлине отказались рассматривать эту идею якобы из-за того, что между двумя странами нет общей границы.

В марте 1938 года Гитлер присоединил к Германии Австрию и через Мюнхенское соглашение добился аннексии части Чехословакии, что произошло при участии правительств Великобритании и Франции, которые стали вести в отношении нацистов политику «умиротворения».

К весне 1939 года от Чехословакии ничего не осталось. Вначале Германия поглотила Судеты, потом от страны отделилась Словакия, а остатки Чехии под названием «Протекторат Чехии и Моравии» вошли в состав нацистской империи. К тому же Берлин согласился с захватом Польшей Тешинской области, а затем с присоединением к ней словацкого севера. Закарпатская Украина отошла Венгрии, которая стала союзницей Гитлера, как и соседняя Румыния.

При этом с марта 1939 года Германия стала требовать от Польши контроля нал городом Данцигом (ныне — Гданьск), претензии на который нацисты озвучивали еще в 1938 году. Помимо этого, к рейху отошла часть Литвы.

В тот же период театр военных действий разворачивался в Азии. Как и в случае с республиканской Испанией в гражданской войне с франкистами, СССР помогал правительству Китая в борьбе с японскими оккупантами. Весной 1939 года Япония вторглась в союзную Советам Монголию, в результате с участием Красной армии завязались тяжелые бои на реке Халхин-Гол.

Как складывались отношения СССР с другими странами в 1939 году

В 1939 году в Москве прошла серия трехсторонних советско-франко-британских переговоров с целью предотвращения германской агрессии в Европе. К 21 августа они зашли в тупик. Согласно советской версии, это произошло из-за того, что параллельно в Лондоне правительство Британии вело переговоры с Третьим рейхом. К тому же предложение СССР обеспечить для Красной армии коридор черед Польшу на случай войны с Германией было отвергнуто Варшавой.

Как писал в вышедшей в 1990-е годы книге «Разведка и Кремль: Записки нежелательного свидетеля» известный деятель советской разведки Павел Судоплатов, в августе 1939 года Москва получила «достоверное сообщение о том, что французское и британское правительства не горят желанием оказать Советскому Союзу поддержку в случае войны с Германией». Согласно другим разведданным, на которые ссылался Судоплатов, Лондон рассматривал возможность тайного соглашения с Гитлером для оказания ему поддержки в военной конфронтации с Москвой.

«Особого внимания заслуживала информация трех надежных источников из Германии: руководство вермахта решительно возражало против войны на два фронта. Полученные директивы обязывали нас быстро рассмотреть возможные варианты сотрудничества со странами, готовыми подписать соглашения о противодействии развязыванию войны. Речь шла не только об Англии и Франции, с которыми велись консультации с начала 1938 года, но также и о Германии», — писал Павел Судоплатов.

Летом 1939 года началась активизация дипломатических контактов между Москвой и Берлином, для которого сотрудничество с Советами также представляло интерес в свете нарастающих противоречий с Францией и Великобританией. В итоге 19 августа было подписано торгово-кредитное соглашение между СССР и Германией, а 23 августа, через два дня после провала трехсторонних переговоров с Великобританией и Францией, прибывший в Москву министр иностранных дел Германии Иоахим фон Риббентроп подписал с наркомом иностранных дел СССР Вячеславом Молотовым пакт о ненападении.

Как пакт Молотова — Риббентропа объяснял Сталин

Уже после начала Великой Отечественной войны советский лидер Иосиф Сталин высказался насчет пакта о ненападении между СССР и Германией.

«Могут спросить: как могло случиться, что советское правительство пошло на заключение пакта о ненападении с такими вероломными людьми и извергами, как Гитлер и Риббентроп? Не была ли здесь допущена со стороны советского правительства ошибка? Конечно нет! Пакт о ненападении есть пакт о мире между двумя государствами. Именно такой пакт предложила нам Германия в 1939 году. Могло ли советское правительство отказаться от такого предложения? Я думаю, что ни одно миролюбивое государство не может отказаться от мирного соглашения с соседней державой, если во главе этой державы стоят даже такие изверги и людоеды, как Гитлер и Риббентроп», — высказывал свою позицию Сталин, выступая по радио 3 июля 1941 года.

Что содержалось в пакте Молотова — Риббентропа

Советско-германский договор о ненападении обязывал стороны воздерживаться от взаимной агрессии, не поддерживать агрессию третьих стран против другой стороны, не вступать в военные союзы, направленные против другой стороны.

Также документ подразумевал, что при возникновении споров или конфликтов между сторонами они будут разрешаться «исключительно мирным путем в порядке дружественного обмена мнениями или в нужных случаях путем создания комиссий».

Договор должен был действовать 10 лет с автоматическим продлением каждый раз на пять лет.

Также к пакту прилагался секретный дополнительный протокол, который определял «границы интересов» Москвы и Берлина «в случае территориально-политического переустройства областей», входящих тогда в состав государств Балтии, а также в отношении Польши и Бессарабии (тогда — части Румынии).

В последующие месяцы к СССР отошла часть контролируемой до этого Польшей Западной Украины и Белоруссия (Восточные Кресы), Литва, Латвия и Эстония, а также Молдавия.

Что известно о подлинности секретного протокола

Если официальная часть договора о ненападении была опубликована сразу, то про секретный протокол в СССР не говорили. В 1980-е годы Вячеслав Молотов отрицал наличие этого документа в беседах с писателем Феликсом Чуевым. Как пишет историк Борис Хавкин, немецкий оригинал якобы сгорел в 1944 году во время бомбежек Берлина, а русскую фотокопию приложения к пакту Молотова — Риббентропа в мае 1945 года передал британцам сотрудник МИД Германии Карл фон Лёш. Документ был опубликован в 1948 году Госдепартаментом США.

В начале 1990-х, после раскрытия архивов секретный протокол к пакту Молотова — Риббентропа предъявил на пресс-конференции историк Дмитрий Волкогонов, после чего документ был опубликован в журнале «Новая и новейшая история». В июне 2019 года фонд «Историческая память» обнародовал оригинал пакта и секретного приложения к нему на русском и немецком языках. Отсканированные копии предоставил Историко-документальный департамент МИД РФ.

Однако до сих пор некоторые исследователи полагают, что этот документ может быть фальшивкой. Например, военный историк Борис Юлин в беседе с NEWS.ru заявил, что в документах такого рода, как международный договор о ненападении, всегда присутствует секретная часть, но «в данном случае закрытые протоколы не подтверждены подлинниками и везде используются какие-то непонятные копии с копий».

«Утверждение, что СССР и нацистская Германия делили Европу согласно пакту Молотова — Риббентропа, является абсолютно нелепым и демагогическим. Дело в том, что при заключении любых международных договоров обычно оговаривались сферы интересов. Исходя из этого можно утверждать, что и все другие страны делили Европу по-своему. Польша с Германией, Франция с Германией, Великобритания с Германией», — отметил собеседник NEWS.ru.

Павел Судоплатов в своих мемуарах писал, что в 1939 году, занимая пост замначальника 5-го отдела ГУГБ НКВД СССР (занимался иностранной разведкой), «ничего не знал о протоколах пакта Молотова — Риббентропа». Но позднее, ознакомившись с закрытыми документами, полагал их «самой обычной вещью в дипломатических отношениях, затрагивающих особо сложные вопросы».

«Читая секретные протоколы пакта Молотова — Риббентропа, я не нахожу в них ничего тайного. Директивы, основанные на подписанных соглашениях, были весьма четкими и определенными: о них знали не только руководители разведки, но и военное руководство и дипломаты. Фактически знаменитая карта раздела Польши, приложенная к протоколам 28 сентября 1939 года, появилась на страницах „Правды“, конечно, без подписей Сталина и Риббентропа, и ее мог видеть весь свет. К тому времени, однако, Польша была оккупирована», — писал Судоплатов.

Существовал ли союз Сталина и Гитлера

По словам Бориса Юлина, вокруг пакта Молотова — Риббентропа в частности и советско-германских дипломатических отношений перед Великой Отечественной войной в целом существует несколько заблуждений. Одно из них — договор о ненападении был чем-то уникальным и что больше таких соглашений с нацистской Германией якобы не было.

«В той или иной форме договоры с Третьим рейхом существовали у многих европейских стран. Фактически копией пакта Молотова — Риббентропа была польско-германская декларация о неприменении силы, подписанная еще в 1934 году, на пять лет раньше, чем с СССР», — отметил Юлин.

В 1938 году аналогичные декларации с Германией подписали Великобритания и Франция. В 1939-м — похожие договоры были заключены с Литвой, Эстонией и Латвией, а в 1941-м — с Турцией.

«Самые нелепые утверждения, связанные с пактом Молотова — Риббентропа, — что якобы речь шла о союзе и дружбе Германии и СССР. Но согласно международному праву пакт о ненападении не является союзным договором», — добавил историк.

В некоторых публикациях и заявлениях политиков есть утверждения, что якобы после заключения пакта Молотова — Риббентропа, в октябре 1939 года, состоялась встреча Сталина и Гитлера во Львове. Однако, как полагает Борис Юлин, «это пошло от тех антисоветчиков, которые постоянно пытались доказать, что между Гитлером и Сталиным были дружба и союз, что они были „два сапога пара“».

«На самом деле никаких намеков на подобную встречу нет ни в советских документах, ни в немецких. Организовать ее было нереально — она была просто невозможна», — подчеркнул Юлин.

Существует также миф, который полностью противоречит вымыслам о «дружбе» большевиков и нацистов. Он сводится к тому, что СССР якобы собирался первым напасть на Германию.

«Первым такое утверждение в обиход ввел сам Гитлер. Он говорил, что нападение Германии на СССР было превентивным. В русскоязычной литературе этот тезис ввел и широко продвигал фальсификатор истории Виктор Резун, известный под псевдонимом Суворов. Но никаких научных доказательств этого утверждения нет. Хорошо известно, что СССР не был готов к нападению Германии летом 1941 года. И к наступательным действиям он смог подготовиться не раньше весны 1942 года, после серьезного отступления Красной армии и сдачи западных регионов страны оккупантам», — напомнил Борис Юлин.

По его словам, в СССР в конце 1930-х «отчаянно крепили оборону», но «начали готовиться к войне позже других европейских стран — только после Мюнхенского сговора 1938 года».